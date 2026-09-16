FOTO Lijepa kći legendarnog F1 vozača je u središtu skandala. Zbog kratke haljine su je kaznili

Paulina Montoya, kći bivšeg F1 vozača Juana Pabla Montoye, privukla je pažnju uoči utrke zbog incidenta s haljinom. Zbog odjevne kombinacije koja nije zadovoljavala FIA-ina pravila, njezin je tim kažnjen s 500 eura
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U svijetu Formule 1, gdje milijuni i tisućinke sekunde odlučuju o pobjedniku, ponekad najviše pažnje privuče priča izvan staze. Upravo takav, pomalo bizaran incident, obilježio je trkaći vikend u Madridu, a u njegovu središtu našla se Paulina Montoya, kći legende Juana Pabla Montoye i sestra F2 vozača Sebastiana. Njezin modni odabir koštao je bratov tim 500 eura i pokrenuo lavinu komentara.
| Foto: Instagram
U svijetu Formule 1, gdje milijuni i tisućinke sekunde odlučuju o pobjedniku, ponekad najviše pažnje privuče priča izvan staze. Upravo takav, pomalo bizaran incident, obilježio je trkaći vikend u Madridu, a u njegovu središtu našla se Paulina Montoya, kći legende Juana Pabla Montoye i sestra F2 vozača Sebastiana. Njezin modni odabir koštao je bratov tim 500 eura i pokrenuo lavinu komentara. |
Foto: Instagram
U svijetu Formule 1, gdje milijuni i tisućinke sekunde odlučuju o pobjedniku, ponekad najviše pažnje privuče priča izvan staze. Upravo takav, pomalo bizaran incident, obilježio je trkaći vikend u Madridu, a u njegovu središtu našla se Paulina Montoya, kći legende Juana Pabla Montoye i sestra F2 vozača Sebastiana. Njezin modni odabir koštao je bratov tim 500 eura i pokrenuo lavinu komentara.
| Foto: Instagram
Sve se odigralo tijekom kaotičnih kvalifikacija Formule 2 u petak, koje su tri puta prekidane crvenom zastavom. Dok se njezin brat Sebastian Montoya borio za što bolju startnu poziciju u bolidu momčadi Prema Racing, Paulina mu je pružala podršku iz pit-lanea.
| Foto: Instagram
No, njezin outfit - kratka bijela haljina - zapeo je za oko FIA-inim sudijama. Prema strogim sigurnosnim propisima, boravak u radnom dijelu pit-lanea, prostoru gdje se odvijaju ključne operacije na bolidima, zahtijeva nošenje dugih hlača.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako Paulina nije članica tima, već gošća, njezina prisutnost u blizini bratovog bolida bila je dovoljna za pokretanje službenog postupka. Incident je brzo postao vijest, a na društvenim mrežama, gdje je Paulina netom prije objavila fotografije s proslave svog 20. rođendana, odmah su se zaredali komentari s pitanjem: "Tko će platiti kaznu?".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Momčad Prema Racing pokušala je objasniti sudijama kako je riječ o gošći, a ne o operativnom osoblju, no to nije promijenilo ishod. FIA se pozvala na Članak 22.15 Sportskog pravilnika Formule 2, koji nalaže obvezno nošenje dugih hlača za svo timsko i tehničko osoblje tijekom svih treninga i utrka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ključan je bio i Članak 9.15 Međunarodnog sportskog kodeksa, koji jasno kaže da je "natjecatelj odgovoran za sve radnje ili propuste bilo koje osobe kojoj je dopustio pristup rezerviranom području".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon pregleda videosnimke, suci su donijeli odluku i, kako je potvrđeno u službenom priopćenju, izrekli novčanu kaznu od 500 eura. Ovaj slučaj poslužio je kao jasan i glasan podsjetnik timovima da se sigurnosni protokoli odnose na apsolutno sve prisutne u opasnim zonama staze.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako ju je ovaj incident gurnuo pod svjetla reflektora, Paulina Montoya mnogo je više od članice poznate trkaće obitelji. Ona aktivno gradi vlastitu karijeru unutar svijeta automobilizma, ali ne kao vozačica.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Naime, Paulina radi u području upravljanja gostoprimstvom unutar same Formule 1. Njezin posao uključuje brigu o sponzorima, važnim gostima i poznatim osobama koje posjećuju Grand Prix vikende. Radi se o iznimno dinamičnoj i odgovornoj ulozi koja zahtijeva organizacijske vještine i duboko poznavanje funkcioniranja "oktanskog cirkusa".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prezime Montoya u automobilizmu ima status legende. Njezin otac, Juan Pablo Montoya, jedan je od najtalentiranijih i ujedno najkarizmatičnijih vozača svoje generacije, Kolumbijac koji je ostvario pobjede u Formuli 1, IndyCaru (uključujući dvije na slavnoj utrci Indy 500) i NASCAR-u.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Brat Sebastian trenutačno se natječe u Formuli 2, posljednjoj stepenici prije ulaska u Formulu 1, nastavljajući obiteljsku tradiciju na stazi. Paulinina uključenost stoga ne iznenađuje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Osim u F1 paddocku, viđena je i na događajima Formule E s timom Penske, s kojim je njezin otac imao uspješnu suradnju. Očito je da je za Montoye svijet utrka više od sporta - to je način života koji se prenosi s generacije na generaciju.
| Foto: Instagram