Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PAULINA MONTOYA

FOTO Lijepa kći legendarnog F1 vozača je u središtu skandala. Zbog kratke haljine su je kaznili

Paulina Montoya, kći bivšeg F1 vozača Juana Pabla Montoye, privukla je pažnju uoči utrke zbog incidenta s haljinom. Zbog odjevne kombinacije koja nije zadovoljavala FIA-ina pravila, njezin je tim kažnjen s 500 eura
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Lijepa kći legendarnog F1 vozača je u središtu skandala. Zbog kratke haljine su je kaznili
U svijetu Formule 1, gdje milijuni i tisućinke sekunde odlučuju o pobjedniku, ponekad najviše pažnje privuče priča izvan staze. Upravo takav, pomalo bizaran incident, obilježio je trkaći vikend u Madridu, a u njegovu središtu našla se Paulina Montoya, kći legende Juana Pabla Montoye i sestra F2 vozača Sebastiana. Njezin modni odabir koštao je bratov tim 500 eura i pokrenuo lavinu komentara. | Foto: Instagram
1/22
U svijetu Formule 1, gdje milijuni i tisućinke sekunde odlučuju o pobjedniku, ponekad najviše pažnje privuče priča izvan staze. Upravo takav, pomalo bizaran incident, obilježio je trkaći vikend u Madridu, a u njegovu središtu našla se Paulina Montoya, kći legende Juana Pabla Montoye i sestra F2 vozača Sebastiana. Njezin modni odabir koštao je bratov tim 500 eura i pokrenuo lavinu komentara. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026