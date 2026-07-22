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DAN PRIJE 'DANA D'

FOTO Livaja odlično raspoložen pokazao umijeće na treningu, savjet mu dao i Zvone Deranja

Čini se da je Livaja dan prije utakmice bio odlično raspoložen na treningu. Zabavljao se tehniciranjem, a nekoliko vrijednih savjeta dao mu je i član Garcíjina stručnog stožera te legendarni bivši igrač "bilih" Deranja
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Split: Trening Hajduka uoči sutrašnje utakmice s Pafosom
Hajduk u četvrtak igra prvu utakmicu drugog pretkola Europske lige. | Foto: Zvonimir Barisin
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Hajduk u četvrtak igra prvu utakmicu drugog pretkola Europske lige. | Foto: Zvonimir Barisin
Komentari 2

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