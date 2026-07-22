DAN PRIJE 'DANA D'
FOTO Livaja odlično raspoložen pokazao umijeće na treningu, savjet mu dao i Zvone Deranja
Čini se da je Livaja dan prije utakmice bio odlično raspoložen na treningu. Zabavljao se tehniciranjem, a nekoliko vrijednih savjeta dao mu je i član Garcíjina stručnog stožera te legendarni bivši igrač "bilih" Deranja
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Hajduk u četvrtak igra prvu utakmicu drugog pretkola Europske lige.
| Foto: Zvonimir Barisin
Hajduk u četvrtak igra prvu utakmicu drugog pretkola Europske lige. |
Foto: Zvonimir Barisin
Hajduk u četvrtak igra prvu utakmicu drugog pretkola Europske lige.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Protivnik na Poljudu bit će mu ciparski Pafos, koji je prošle sezone igrao u Ligi prvaka.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
"Bili” su plasman u drugo pretkolo izborili ukupnom pobjedom 3-2 protiv Žiline.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
U prvoj su utakmici na Poljudu svladali slovačku momčad 2-0, a potom su u uzvratu izgubili 2-1.
| Foto: Zvonimir Barisin
Uoči utakmice koja počinje u četvrtak u 21 sat na konferenciji za medije uz trenera Gonzala Garcíju bio je i kapetan Dario Melnjak.
| Foto: Zvonimir Barisin
Prošle su sezone igrali protiv Villarreala i mnogih drugih momčadi u Ligi prvaka te su se sa svima dobro nosili. Igrat će onako kako odaberu, rekao je Garcia
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Mi smo navikli igrati protiv zatvorenih i otvorenih momčadi. Žilina nas je pritiskala, a mi smo se osjećali ugodno. Dobro je što imamo različite mogućnosti i rješenja. Katkad uspijemo, katkad ne. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti, dodao je García o protivniku.
| Foto: Zvonimir Barisin
Nezaobilazno je bilo i pitanje o Marku Livaji, koji je u obje utakmice protiv Žiline krenuo s klupe.
| Foto: Zvonimir Barisin
Livaja pokušava pronaći put do početne postave, a upravo to želim i sviđa mi se. Trebamo njegovu motivaciju i energiju jer nam je potreban najbolji Livaja. Vidjet ćemo hoće li sutra igrati, naglasio je Urugvajac.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Čini se da je Livaja dan prije utakmice bio odlično raspoložen na treningu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Zabavljao se tehniciranjem, a nekoliko vrijednih savjeta dao mu je i član Garcíjina stručnog stožera te legendarni bivši igrač "bilih” Zvonimir Deranja.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin