FOTO Livaja odlično raspoložen pokazao umijeće na treningu, savjet mu dao i Zvone Deranja

Mi smo navikli igrati protiv zatvorenih i otvorenih momčadi. Žilina nas je pritiskala, a mi smo se osjećali ugodno. Dobro je što imamo različite mogućnosti i rješenja. Katkad uspijemo, katkad ne. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti, dodao je García o protivniku. | Foto: Zvonimir Barisin