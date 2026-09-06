FOTO Luka Dončić zadnje ljetne dane provodi u Hrvatskoj: U društvu je jedne NBA zvijezde

Luka Dončić ni ove godine nije zaobišao Jadran. NBA zvijezda u subotu je stigla gliserom na plažu Meli na Cresu, gdje je s društvom proveo nekoliko sati uživajući u moru i ljetnom odmoru.

„Uživao je u koktelima i burgerima, bio je s društvom. Došli su gliserom i zadržali se par sati“, rekao je čitatelj 24sata.

Među društvom je bio i dobro poznati košarkaš Boban Marjanović, Dončićev dugogodišnji prijatelj i bivši suigrač iz Dallas Mavericksa.

Foto: Čitatelj 24sata

Dolazak na Cres za Dončića nije nikakva novost. Hrvatsku obalu posjećuje godinama, a posebno je vezan uz otok Krk, gdje njegova obitelj ima kuću i gdje tradicionalno provodi dio ljeta. I prošlog ljeta uživao je na Jadranu, nastavljajući tradiciju ljetovanja u Hrvatskoj.

Ovog ljeta na odmor stiže u nešto drukčijem privatnom trenutku. Dončić i Anamaria Goltes prekinuli su vezu nakon gotovo deset godina. Par je bio zajedno od 2016., a zaručili su se u srpnju 2023. godine. U međuvremenu su dobili dvije kćeri.

Foto: Čitatelj 24sata