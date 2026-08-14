FOTO Luka Modrić je uz sve pogođene požarima u Omišu i okolici: Bože, čuvaj Hrvatsku!

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (40) oglasio se nakon dramatične noći u Omišu, koji je zahvatio jedan od najtežih požara posljednjih godina. Hrvatski kapetan na Instagramu je podijelio fotografiju vatrene stihije iznad Omiša i poslao kratku, ali emotivnu poruku uz objavljeni opis: "Bože, čuvaj Hrvatsku!" Objavu je popratio i s tri emotikona sklopljenih ruku.

Na taj je način iskazao podršku stanovnicima Omiša i okolnih mjesta, ali i vatrogascima koji su se cijelu noć borili s vatrenom stihijom. Požar je tijekom noći napravio veliku štetu. Vatra se širila područjem od Lokve Rogoznice prema Omišu, izgorjele su kuće, automobili i brodovi, a dio stanovništva morao je biti evakuiran. Prema posljednjim informacijama, sedmero ljudi je životno ugroženo.