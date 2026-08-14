Modrić je u šoku zbog vatrenog pakla u Omišu: poslao je emotivnu poruku na društvenim mrežama i pružio podršku onima koje je ova nesreća pogodila
FOTO Luka Modrić je uz sve pogođene požarima u Omišu i okolici: Bože, čuvaj Hrvatsku!
Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (40) oglasio se nakon dramatične noći u Omišu, koji je zahvatio jedan od najtežih požara posljednjih godina. Hrvatski kapetan na Instagramu je podijelio fotografiju vatrene stihije iznad Omiša i poslao kratku, ali emotivnu poruku uz objavljeni opis: "Bože, čuvaj Hrvatsku!" Objavu je popratio i s tri emotikona sklopljenih ruku.
Na taj je način iskazao podršku stanovnicima Omiša i okolnih mjesta, ali i vatrogascima koji su se cijelu noć borili s vatrenom stihijom. Požar je tijekom noći napravio veliku štetu. Vatra se širila područjem od Lokve Rogoznice prema Omišu, izgorjele su kuće, automobili i brodovi, a dio stanovništva morao je biti evakuiran. Prema posljednjim informacijama, sedmero ljudi je životno ugroženo.
Modrić nije jedini Vatreni koji se oglasio. Podršku vatrogascima poslao je i Ivan Perišić, rođeni Omišanin, koji je poručio: "Sveti Florijane, čuvaj naše obitelji i sva mjesta."
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