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KAPETAN 'VATRENIH'

FOTO Luka Modrić je uz sve pogođene požarima u Omišu i okolici: Bože, čuvaj Hrvatsku!

Piše Ivan Kužela,
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FOTO Luka Modrić je uz sve pogođene požarima u Omišu i okolici: Bože, čuvaj Hrvatsku!
Foto: Instagram
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Modrić je u šoku zbog vatrenog pakla u Omišu: poslao je emotivnu poruku na društvenim mrežama i pružio podršku onima koje je ova nesreća pogodila

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Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (40) oglasio se nakon dramatične noći u Omišu, koji je zahvatio jedan od najtežih požara posljednjih godina. Hrvatski kapetan na Instagramu je podijelio fotografiju vatrene stihije iznad Omiša i poslao kratku, ali emotivnu poruku uz objavljeni opis: "Bože, čuvaj Hrvatsku!" Objavu je popratio i s tri emotikona sklopljenih ruku.

Na taj je način iskazao podršku stanovnicima Omiša i okolnih mjesta, ali i vatrogascima koji su se cijelu noć borili s vatrenom stihijom. Požar je tijekom noći napravio veliku štetu. Vatra se širila područjem od Lokve Rogoznice prema Omišu, izgorjele su kuće, automobili i brodovi, a dio stanovništva morao je biti evakuiran. Prema posljednjim informacijama, sedmero ljudi je životno ugroženo.

Modrić nije jedini Vatreni koji se oglasio. Podršku vatrogascima poslao je i Ivan Perišić, rođeni Omišanin, koji je poručio: "Sveti Florijane, čuvaj naše obitelji i sva mjesta."

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