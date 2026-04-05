FOTO Majci bivšeg hajdukovca ne vjeruju kako mlado izgleda

Leon Dajaku, bivši hajdukovac, prešao je u novog njemačkog trećeligaša Ulm. Dok se bori za terensku slavu, njegova majka Blerta i supruga Leonie postale su zvijezde Instagrama
Bivši napadač Hajduka, Leon Dajaku, pronašao je novi profesionalni angažman. Nakon turbulentnog razdoblja koje je uključivalo raskid ugovora u Splitu i kratku epizodu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, 23-godišnji nogometaš vratio se u domovinu i potpisao za njemačkog drugoligaša SSV Ulm 1846.
Bivši napadač Hajduka, Leon Dajaku, pronašao je novi profesionalni angažman. Nakon turbulentnog razdoblja koje je uključivalo raskid ugovora u Splitu i kratku epizodu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, 23-godišnji nogometaš vratio se u domovinu i potpisao za njemačkog drugoligaša SSV Ulm 1846. |
Bivši napadač Hajduka, Leon Dajaku, pronašao je novi profesionalni angažman. Nakon turbulentnog razdoblja koje je uključivalo raskid ugovora u Splitu i kratku epizodu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, 23-godišnji nogometaš vratio se u domovinu i potpisao za njemačkog drugoligaša SSV Ulm 1846.
Ipak, dok Dajaku pokušava oživjeti karijeru na terenu, izvan njega glavne zvijezde su dvije najvažnije žene u njegovu životu, majka Blerta i supruga Leonie, koje su postale prave internetske senzacije.
Dok se Dajaku bori za minutažu, njegova obitelj privlači ogromnu pažnju javnosti, posebice na društvenim mrežama. U središtu zanimanja su njegova majka Blerta i supruga Leonie, čija popularnost nerijetko zasjenjuje i samog nogometaša.
Blerta Dajaku, Leonova majka, postala je globalni fenomen nakon što su britanski mediji poput The Suna otkrili njezin profil na Instagramu.
Javnost je ostala u nevjerici zbog njezinog mladolikog izgleda, a mnogi su je isprva zamijenili za Leonovu djevojku. Komentari poput "Nema šanse da mu je ovo majka" i "Brat izgleda starije od nje" preplavili su društvene mreže.
Blerta, kozmetičarka kosovsko-albanskog podrijetla u četrdesetim godinama, s ponosom ističe svoju ulogu majke trojice sinova, ali i bake. Naime, Leon i njegova partnerica Leonie u ožujku su dobili kćer Navu, čime je Blerta postala "najglamuroznija baka", kako su joj tepali mediji.
Njezin Instagram profil, koji prati više od 22.000 ljudi, ispunjen je fotografijama s luksuznih putovanja na destinacije poput Dubaija i Maldiva, a njezine poruke podrške sinu uvijek izazovu lavinu pozitivnih reakcija.
"Sve najbolje na svijetu za tebe, puno te volim", napisala mu je majka uz fotografiju u novom dresu.
