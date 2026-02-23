Obavijesti

DILETTA ODUŠEVLJAVA

FOTO 'Mamma mia': Talijanska senzacija ne miruje u trudnoći

Diletta Leotta oduševila pratitelje trudničkim trbuščićem na društvenim mrežama! Talijanska sportska novinarka ne planira usporiti, a njezina energija i samopouzdanje inspiriraju fanove
FOTO 'Mamma mia': Talijanska senzacija ne miruje u trudnoći
Jedna od najpoznatijih sportskih novinarki na svijetu, Talijanka Diletta Leotta (34), ponovno je u središtu pozornosti. Nakon što je prije nekoliko tjedana sa suprugom, njemačkim golmanom Lorisom Kariusom, objavila sretnu vijest o drugoj trudnoći, novom objavom na društvenim mrežama oduševila je devet milijuna pratitelja. Fotografijama s svog radnog mjesta pokazala je da ne namjerava usporiti, istovremeno ponosno ističući trudnički trbuščić. | Foto: Instagram
