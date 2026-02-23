FOTO 'Mamma mia': Talijanska senzacija ne miruje u trudnoći

Diletta Leotta oduševila pratitelje trudničkim trbuščićem na društvenim mrežama! Talijanska sportska novinarka ne planira usporiti, a njezina energija i samopouzdanje inspiriraju fanove
Jedna od najpoznatijih sportskih novinarki na svijetu, Talijanka Diletta Leotta (34), ponovno je u središtu pozornosti. Nakon što je prije nekoliko tjedana sa suprugom, njemačkim golmanom Lorisom Kariusom, objavila sretnu vijest o drugoj trudnoći, novom objavom na društvenim mrežama oduševila je devet milijuna pratitelja. Fotografijama s svog radnog mjesta pokazala je da ne namjerava usporiti, istovremeno ponosno ističući trudnički trbuščić.
| Foto: Instagram
U nizu fotografija objavljenih u nedjelju, Diletta pozira u prostorijama sportske medijske kuće DAZN, gdje je već godinama glavno lice prijenosa talijanske Serie A. Odjevena u maslinasto zelenu, pripijenu haljinu dugih rukava i visoke crne lakirane čizme, Leotta zrači samopouzdanjem.
Uz objavu je kratko napisala samo jednu riječ: "Fuoriclasse", nedjeljne emisije na toj televiziji, čiji naziv na talijanskom znači "prvak" ili "klasa za sebe".
Fotografije je prikazuju u različitim situacijama, od poziranja u uredskom prostoru, sjedenja za stolom, do priprema u studiju pred kamerama. Na jednoj od slika jasno se vidi i njezin trudnički trbuščić, što je izazvalo lavinu pozitivnih reakcija.
Pratitelji su je obasuli komplimentima poput "Bellissima" (prelijepa), "Mamma mia", "Sensuale e stupenda Diletta" (senzualna i prekrasna Diletta), dok su mnogi pohvalili i njezin odabir obuće komentarom "Che stivali!!!!" (Kakve čizme!!!!).
Ova objava dobiva na težini kada se uzme u obzir njezin kontekst. Stigla je samo dan nakon što je par otkrio da očekuju svoje drugo dijete, i to dječaka. Diletta i Loris već imaju kćer Ariju, rođenu u kolovozu 2023. godine, a sada s nestrpljenjem iščekuju prinovu.
Čini se da trudnoća ne utječe na njezin profesionalni angažman. Upravo na dan objave fotografija, Leotta je imala dva velika događaja: sudjelovala je na predstavljanju novog dresa Juventusa uz pop zvijezdu Elodie te je bila glavna gošća na sajmu Expo Machieraldo kao globalna ambasadorica brenda U-Power.
Njezino samopouzdanje vidljivo je i izvan društvenih mreža. Nedavno je u podcastu Fuori di Cabello bez zadrške govorila o predrasudama s kojima se suočava kao lijepa žena u sportskom novinarstvu, a sebe je opisala kao "vulkan".
Čini se da je upravo ta energija ono što je pokreće, dok uspješno balansira između zahtjevne karijere i obiteljskog života, što njezina posljednja objava najbolje potvrđuje.
