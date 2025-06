ZAVIRITE UNUTRA FOTO Mandžina luksuzna oaza: Noćenje u vili na Braču košta kao prosječna hrvatska plaća!

Mario Mandžukić, bivši nogometni as, prešao je u luksuzni turizam. Njegova vila na Braču sinonim je za ekskluzivan odmor, no cijene su vrtoglave, prava sitnica za one s dubokim džepom