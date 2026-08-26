FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka

Miroslava Montemayer bila je Miss Meksika 2013. godine, a godinu dana kasnije započela je svoj put u sportskom novinarstvu. Danas je voditeljica i gledatelji rado gledaju njezine emisije
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Dok su gosti u studiju analizirali utakmice Lige prvaka, gledateljima koji su u tome trenutku upalili TNT Sport na televiziji vjerojatno je malo toga došlo do njihovih ušiju kada se u kadru pojavila voditeljica Miroslava Montemayer (36).
| Foto: Instagram
Dok su gosti u studiju analizirali utakmice Lige prvaka, gledateljima koji su u tome trenutku upalili TNT Sport na televiziji vjerojatno je malo toga došlo do njihovih ušiju kada se u kadru pojavila voditeljica Miroslava Montemayer (36). |
Foto: Instagram
Dok su gosti u studiju analizirali utakmice Lige prvaka, gledateljima koji su u tome trenutku upalili TNT Sport na televiziji vjerojatno je malo toga došlo do njihovih ušiju kada se u kadru pojavila voditeljica Miroslava Montemayer (36).
| Foto: Instagram
Foto Instagram
I nije to prvi put. Ako ste čuli ranije za Miroslavu, onda ste čuli i za njezina provokativna izdanja. Poprilično je maštovita jer za svaku emisiju smisli nešto novo... Kako izluditi gledatelje, a goste emisije dovesti u probleme...
| Foto: Instagram
Nikome više ni ne bude do Lige prvaka...
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Atraktivna Miroslava je rođena u Guadalupeu, 2013. godine bila je Miss Meksika, a godinu kasnije pronašla je svoj put u novinarstvu. Pomalo neobično ime za jednu Meksikanku, ali nema nikakve veze s ovim prostorima.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Radila je za TV Aztecu i izvještavala s velikih sportskih natjecanja za ESPN. Bila je na Superbowlu, Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji, teniskim turnirima diljem Meksika...
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Od 2019. godine radi za TNT Sport i vodi emisije Lige prvaka...
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Pohvalila se i kako je posjetila kultni engleski stadion Wembley odakle je izvještavala s finala Lige prvaka.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Razgovarala je i s nekim velikim imenima kao što je Thierry Henry...
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram