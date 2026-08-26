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MEKSIČKA VODITELJICA

FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka

Miroslava Montemayer bila je Miss Meksika 2013. godine, a godinu dana kasnije započela je svoj put u sportskom novinarstvu. Danas je voditeljica i gledatelji rado gledaju njezine emisije
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FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka
Dok su gosti u studiju analizirali utakmice Lige prvaka, gledateljima koji su u tome trenutku upalili TNT Sport na televiziji vjerojatno je malo toga došlo do njihovih ušiju kada se u kadru pojavila voditeljica Miroslava Montemayer (36). | Foto: Instagram
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Dok su gosti u studiju analizirali utakmice Lige prvaka, gledateljima koji su u tome trenutku upalili TNT Sport na televiziji vjerojatno je malo toga došlo do njihovih ušiju kada se u kadru pojavila voditeljica Miroslava Montemayer (36). | Foto: Instagram
Komentari 18

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