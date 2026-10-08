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SPORTSKA VODITELJICA

FOTO Miss Albanije postala je voditeljica. Pogledajte u čemu je zaludila navijače na stadionu

Albanska sportska novinarka i televizijska voditeljica Franceska Rustem (21) privukla je veliku pažnju javnosti fotografijama s nogometnog terena u minici i štiklama, na utakmici Albanije i San Marina
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FOTO Miss Albanije postala je voditeljica. Pogledajte u čemu je zaludila navijače na stadionu
Franceska Rustem rođena je posljednjeg dana siječnja 2005. godine u albanskom gradu Draču. Vuče korijene i iz Njemačke s obzirom na to da joj je otac iz Kölna, dok je majka Albanka. Uz brze korake u svijetu showbizznisa i televizije, ova mlada Albanka paralelno studira pravo i gradi ozbiljnu akademsku pozadinu. | Foto: Instagram
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Franceska Rustem rođena je posljednjeg dana siječnja 2005. godine u albanskom gradu Draču. Vuče korijene i iz Njemačke s obzirom na to da joj je otac iz Kölna, dok je majka Albanka. Uz brze korake u svijetu showbizznisa i televizije, ova mlada Albanka paralelno studira pravo i gradi ozbiljnu akademsku pozadinu. | Foto: Instagram
Komentari 5

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