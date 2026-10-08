FOTO Miss Albanije postala je voditeljica. Pogledajte u čemu je zaludila navijače na stadionu

Albanska sportska novinarka i televizijska voditeljica Franceska Rustem (21) privukla je veliku pažnju javnosti fotografijama s nogometnog terena u minici i štiklama, na utakmici Albanije i San Marina
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Franceska Rustem rođena je posljednjeg dana siječnja 2005. godine u albanskom gradu Draču. Vuče korijene i iz Njemačke s obzirom na to da joj je otac iz Kölna, dok je majka Albanka. Uz brze korake u svijetu showbizznisa i televizije, ova mlada Albanka paralelno studira pravo i gradi ozbiljnu akademsku pozadinu.
| Foto: Instagram
Franceska Rustem rođena je posljednjeg dana siječnja 2005. godine u albanskom gradu Draču. Vuče korijene i iz Njemačke s obzirom na to da joj je otac iz Kölna, dok je majka Albanka. Uz brze korake u svijetu showbizznisa i televizije, ova mlada Albanka paralelno studira pravo i gradi ozbiljnu akademsku pozadinu. |
Foto: Instagram
Franceska Rustem rođena je posljednjeg dana siječnja 2005. godine u albanskom gradu Draču. Vuče korijene i iz Njemačke s obzirom na to da joj je otac iz Kölna, dok je majka Albanka. Uz brze korake u svijetu showbizznisa i televizije, ova mlada Albanka paralelno studira pravo i gradi ozbiljnu akademsku pozadinu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
U kratkoj crnoj haljini javila se s utakmice Albanije i San Marina (2-1), a njeni fanovi ostali su oduševljeni
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njena karijera pred kamerama započela je vrlo rano, a prve zapažene uspjehe ostvarila je u modelingu. Surađivala je s brojnim poznatim brendovima kupaćih kostima i odjeće te je sudjelovala u modnim revijama i događanjima u Parizu, Milanu i Švicarskoj.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njezina karizma dovela ju je do titule Miss Universe Albanije koju je uvjerljivo osvojila u lipnju 2024. godine. Kao pobjednica, predstavljala je svoju zemlju na globalnom izboru u Meksiku, gdje je aktivno promovirala važnost brige o mentalnom zdravlju i zaštiti okoliša te je istupala protiv internetskog zlostavljanja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Prava popularnost u domovini stigla je kroz njezin angažman u televizijskim sportskim emisijama. Franceska je postala nezaobilazno lice za albanske ljubitelje nogometa, posebno kroz rad na platformi DigitAlb i poznatim emisijama poput "Procesi Sportiv".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Uz televizijski ekran, okušala se i kao radijska voditeljica na lokalnim postajama. U svojim emisijama često razgovara s poznatim glazbenicima, reprezentativcima i drugim osobama iz javnog života, čime dodatno širi svoju medijsku prisutnost.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Zbog velike popularnosti i više od šesto tisuća pratitelja na Instagramu, lokalni mediji redovito prate i njezin privatni život. Prije dvije godine novine su je intenzivno povezivale s popularnim albanskim pjevačem Butrintom Imerijem.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram