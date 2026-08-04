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RADOVI SU KRENULI

FOTO Modrić i Džeko ulažu u megaprojekt kraj Dubrovnika od 920 mil. eura! Evo što nudi

Modrićev potez zapalio je interes za projekt Tri sestrice - Hrvatski san u dubrovačkom primorju vrijedan 920 milijuna eura, a bageri već rade na budućem resortu
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FOTO Modrić i Džeko ulažu u megaprojekt kraj Dubrovnika od 920 mil. eura! Evo što nudi
Interes svjetskih zvijezda, predvođenih kapetanom "vatrenih" Lukom Modrićem, potvrđuje da se na jugu Hrvatske, u Dubrovačkom primorju, sprema nešto zaista posebno. | Foto: Armin Durgut, Igor Kralj/PIXSELL, Ministarstvo gospodarstva/Ivana Kolačnikov
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Interes svjetskih zvijezda, predvođenih kapetanom "vatrenih" Lukom Modrićem, potvrđuje da se na jugu Hrvatske, u Dubrovačkom primorju, sprema nešto zaista posebno. | Foto: Armin Durgut, Igor Kralj/PIXSELL, Ministarstvo gospodarstva/Ivana Kolačnikov
Komentari 14

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