FOTO Modrić i Džeko ulažu u megaprojekt kraj Dubrovnika od 920 mil. eura! Evo što nudi

Modrićev potez zapalio je interes za projekt Tri sestrice - Hrvatski san u dubrovačkom primorju vrijedan 920 milijuna eura, a bageri već rade na budućem resortu
Interes svjetskih zvijezda, predvođenih kapetanom "vatrenih" Lukom Modrićem, potvrđuje da se na jugu Hrvatske, u Dubrovačkom primorju, sprema nešto zaista posebno.
| Foto: Armin Durgut, Igor Kralj/PIXSELL, Ministarstvo gospodarstva/Ivana Kolačnikov
Interes svjetskih zvijezda, predvođenih kapetanom "vatrenih" Lukom Modrićem, potvrđuje da se na jugu Hrvatske, u Dubrovačkom primorju, sprema nešto zaista posebno. |
Foto: Armin Durgut, Igor Kralj/PIXSELL, Ministarstvo gospodarstva/Ivana Kolačnikov
Interes svjetskih zvijezda, predvođenih kapetanom "vatrenih" Lukom Modrićem, potvrđuje da se na jugu Hrvatske, u Dubrovačkom primorju, sprema nešto zaista posebno.
| Foto: Armin Durgut, Igor Kralj/PIXSELL, Ministarstvo gospodarstva/Ivana Kolačnikov
Megalomanski pothvat nazvan "Tri sestrice - Hrvatski san", procijenjen na vrtoglavih 920 milijuna eura, nakon gotovo dva desetljeća birokratskih bitaka i financijskih poteškoća ušao je u fazu realizacije.
| Foto: BiznisInfo.ba
Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije već je kupio parcelu u budućem resortu smještenom desetak kilometara od Stona, a njegov potez dao je globalnu vidljivost projektu koji bi trebao redefinirati pojam luksuznog turizma na Jadranu.
| Foto: BiznisInfo.ba
Bageri su na terenu, pristupne ceste se asfaltiraju, a priča o dalekom i neuhvatljivom snu polako poprima opipljive obrise.
| Foto: BiznisInfo.ba
Modrić je prošle godine s Mateom Kovačićem posjetio lokaciju, a nedugo zatim je i prelomio. Prema podacima iz zemljišnih knjiga, Modrić je od tvrtke Profectus Eco Vicenca Blagaića kupio parcelu upisanu kao šuma, površine 1527 četvornih metara.
| Foto: BiznisInfo.ba
Njegovim stopama mogao bi krenuti i kapetan nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko. On je nedavno, u društvu vlasnika agencije za nekretnine Damira Đuračića, također posjetio Tri sestrice i razgovarao s Blagaićem.
| Foto: Instagram
Iako detalji sastanka nisu poznati, sama činjenica da zvijezda takvog kalibra, koja već posjeduje vilu u Dubrovniku, obilazi projekt, govori dovoljno.
| Foto: BiznisInfo.ba
Blagaić ne krije da su mu upravo takva imena ključan dio strategije. Spominje se da su interes pokazivali i Mateo Kovačić te srpski tenisač Novak Đoković, a neslužbeno se barata i imenima poput Davida Beckhama te nekim NBA zvijezdama.
| Foto: Ministarstvo gospodarstva/Ivana Kolačnikov
Prema službenoj dokumentaciji dostupnoj i na stranicama Ministarstva gospodarstva, projekt se prostire na ukupnoj površini od oko 260 hektara. Od toga je 40 hektara namijenjeno za izgradnju samog luksuznog turističkog resorta, dok će se na više od 200 hektara prostirati golemi golf-teren.
| Foto: Ministarstvo gospodarstva/Ivana Kolačnikov
Plan je stvoriti samodostatnu destinaciju koja će gostima nuditi razinu ekskluzivnosti i privatnosti dosad neviđenu u Hrvatskoj. Vizija splitskog poduzetnika Vicenca Blagaića, idejnog začetnika projekta, uključuje izgradnju čak sedam luksuznih hotela s ukupno 400 smještajnih jedinica, 500 apartmana i čak 220 raskošnih vila.
| Foto: Ministarstvo gospodarstva/Ivana Kolačnikov
Uz to, kompleks će sadržavati i marinu za megajahte s kapacitetom do četiristo vezova, ekskluzivni beach club, brojne restorane, barove, dućane prestižnih brendova, pa čak i muzeje i umjetničke galerije.
| Foto: Ministarstvo gospodarstva/Ivana Kolačnikov
Sportski i rekreacijski sadržaji zaokružit će ponudu, s posebnim naglaskom na golf-teren s 27 rupa, koji bi trebao privući najzahtjevniju klijentelu iz cijelog svijeta.
| Foto: Ministarstvo gospodarstva/Ivana Kolačnikov
Blagaić je najavio kako će ovo biti prvo potpuno zatvoreno naselje u Hrvatskoj, strogo čuvano i s maksimalnim naglaskom na sigurnost, što je ključno za privlačenje slavnih i bogatih kupaca koji traže potpunu diskreciju.
| Foto: Ministarstvo gospodarstva/Ivana Kolačnikov
Vicenco Blagaić, nekadašnji organizator sajma nautike Croatia Boat Show, u ovaj je pothvat krenuo prije gotovo 20 godina. Sama lokacija, premda iznimno atraktivna, predstavljala je ogroman izazov.
| Foto: Ministarstvo gospodarstva/Ivana Kolačnikov
Zemljište je još od 1969. godine bilo planirano kao najveća turistička zona u bivšoj Jugoslaviji, no zbog nevjerojatno usitnjenog i nesređenog vlasništva, nitko se nije usuđivao ući u investiciju. Blagaić jest.
| Foto: Ministarstvo gospodarstva/Ivana Kolačnikov
Samo glavna parcela bila je u suvlasništvu 103 obitelji i njihovih nasljednika, a za okrupnjivanje je bilo potrebno sklopiti čak 1200 pojedinačnih ugovora.
| Foto: Ministarstvo gospodarstva/Ivana Kolačnikov
Proces je trajao godinama, a nedavno je simbolično zaključen otkupom posljednjih sedam četvornih metara. Tijekom tog razdoblja, Blagaić se suočavao i s ozbiljnim financijskim problemima.
| Foto: Ministarstvo gospodarstva/Ivana Kolačnikov
Njegova tvrtka Profectus Eco, preko koje je krenuo u projekt, završila je u stečaju opterećena golemim potraživanjima, no poduzetnik ju je na koncu uspio izvući iz stečaja.
| Foto: Ministarstvo gospodarstva/Ivana Kolačnikov
Zbog dugotrajnih priprema i fokusa na planove, u dijelu javnosti posprdno su ga nazivali "kraljem maketa", no on nije odustajao.
| Foto: Ministarstvo gospodarstva/Ivana Kolačnikov
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Otkup zemljišta trajao je dulje od 15 godina, ishođenje dozvola od 2017. Projekt planira financirati kombinacijom kredita i prodajom nekretnina krajnjim kupcima.
| Foto: Ministarstvo gospodarstva/Ivana Kolačnikov
Nakon godina planiranja, priča se preselila s papira na teren. U tijeku su oko osam milijuna eura vrijedni radovi na izgradnji kompletne infrastrukture, koja uključuje pristupne prometnice, vodovod, električne vodove i optičke kabele.
| Foto: Dubrovnik Three Sisters
Foto Dubrovnik Three Sisters
Foto Dubrovnik Three Sisters
Foto Dubrovnik Three Sisters
Foto Dubrovnik Three Sisters
Foto Dubrovnik Three Sisters
Foto Dubrovnik Three Sisters
Foto Dubrovnik Three Sisters
Prošle jeseni krenulo je asfaltiranje prvih kilometara i pol ceste, koja će, prema Blagaićevim riječima, biti puno više od obične prometnice. Planira se hortikulturno uređenje s pet tisuća velikih stabala, LED rasvjeta, pješačke i biciklističke staze te koridor za trčanje.
| Foto: Dubrovnik Three Sisters
Foto Dubrovnik Three Sisters
Interes za ulaganje u ovaj projekt u prošlosti su pokazivali i neki od najbogatijih ljudi svijeta. Još prije desetak godina Blagaić je potpisao predugovor s malezijskim milijarderom Vincentom Tanom o izgradnji hotela unutar franšize Four Seasons, a lokaciju je iz helikoptera razgledao i saudijski princ Alwaleed bin Talal. Suradnje, međutim, nije realizirao.
| Foto: Dubrovnik Three Sisters
Foto Dubrovnik Three Sisters
Prva faza izgradnje, koja uključuje dva hotela, 75 apartmana i rezidencija, 21 vilu, beach club i manju marinu, trebala je započeti tijekom 2025. godine, s rokom završetka od dvije godine. Time bi "Hrvatski san" konačno postao hrvatska stvarnost. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Dubrovnik Three Sisters
Foto Dubrovnik Three Sisters
Foto Dubrovnik Three Sisters
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL