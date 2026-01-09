FOTO Može joj biti sin! Kečerica (42) zavela 20 godina mlađeg: 'Dugo me nitko nije ni taknuo'

Nikki Bella (42) i Cooper DeJean (22) potvrdili romansu! Iskra među njima, ali bez žurbe. Nikki sretna i slobodna, uživa u životu bez pravila i kaže: "Nazivaju me d*oljom i to je smiješno"
Nakon višemjesečnih nagađanja koja su punila medijske stupce, napokon je stigla potvrda o romansi koja intrigira Ameriku. WWE ikona i članica Kuće slavnih Nikki Bella (42) viđa se s 20 godina mlađom zvijezdom američkog nogometa, Cooperom DeJeanom (22).
Izvori bliski paru otkrili su za TMZ da između njih postoji "iskra" i "očita međusobna privlačnost", no bivša hrvačica inzistira na tome da je i dalje "vrlo slobodna" te da ne želi žuriti s definiranjem odnosa.
Priča koja je mjesecima tinjala u pozadini sportskih i zabavnih vijesti tako je dobila svoje prvo konkretno poglavlje, no čini se da je tek na samom početku.
Glasine o mogućoj vezi između Belle i cornerbacka Philadelphia Eaglesa započele su još prošlog ljeta. Obožavatelji su prvi put primijetili njihovu bliskost kada je Nikki, inače strastvena navijačica Eaglesa, posjetila njihov trening-kamp i pozirala za fotografije s mladim DeJeanom. Iako se to u početku moglo protumačiti kao običan susret zvijezde i sportaša, signali koji su uslijedili bili su sve samo ne suptilni.
Nikki je viđena na nekoliko utakmica Eaglesa, a pažnju je posebno privukla kada se na tribinama pojavila u skraćenom dresu s DeJeanovim brojem 33. Vrhunac nagađanja dogodio se nakon pobjede Philadelphije nad Las Vegas Raidersima 31-0 u prosincu, kada je Bella na društvenim mrežama objavila video u kojem se vidi kako opušteno sjedi ispred DeJeanovog ormarića u svlačionici.
Ulje na vatru dodao je i sam DeJean, koji je viđen u prvom redu na jednom WWE događaju u Philadelphiji, a kasnije je na Instagramu lajkao i komentirao objave Belle u kojima je nosila odjeću inspiriranu bojama Eaglesa.
Unatoč svim ovim naznakama, izvori tvrde da par ne želi stavljati etiketu na svoj odnos. Potvrđeno je da su bili na nekoliko spojeva, no njihov odnos je opisan kao ležeran, neobavezan i neekskluzivan.
Nikki je zaljubljena u njega i zaigrano priča o njemu prijateljima. Zaista je sretna i ovo je uzbudljivo vrijeme za nju, ali definitivno želi da sve za sada ostane što je moguće ležernije. Jednostavno se zabavlja i uživa u samačkom životu - otkrio je izvor za Daily Mail.
- Cooper je usred sezone i ne može se previše posvetiti bilo čemu drugome dok ona ne završi. Zato su odlučili da sve bude neobavezno i da ništa ne forsiraju - dodao je isti izvor.
Za Nikki Bellu, ovaj oprezni pristup ljubavi dolazi nakon turbulentnog razdoblja u privatnom životu. Njezin vrlo javni razvod od profesionalnog plesača Artema Chigvintseva okončan je 2024. godine. Iako je razlaz bio buran, Bella je u više navrata istaknula kako su ona i Artem danas u odličnim odnosima te da su potpuno posvećeni zajedničkom odgoju njihovog petogodišnjeg sina Mattea.
Upravo su sin i karijera, koja uključuje njezin povratak u WWE ring, njezini apsolutni prioriteti. Nakon svega što je prošla, Bella je jasno dala do znanja da u novu fazu života ulazi pod vlastitim uvjetima. Navodno je na proslavi Nove godine u Las Vegasu izjavila kako u 2026. planira živjeti "bez pravila i bez očekivanja".
Cooper DeJean je zvijezda u usponu. Rođen u Iowi, ovaj 22-godišnjak se profilirao kao jedan od najvećih talenata na koledžu prije nego što su ga Philadelphia Eaglesi izabrali u drugom krugu drafta 2024. godine. Već u svojoj prvoj profesionalnoj sezoni pokazao je izvanredan talent i postao ključni dio momčadi koja je osvojila Super Bowl LIX. DeJean je upravo u finalu protiv Kansas City Chiefsa odigrao potez karijere, presjekavši dodavanje Patricka Mahomesa i vrativši loptu za "touchdown", i to na svoj 22. rođendan.
Zanimljivo je da je Bella nedavno u svom podcastu "The Nikki and Brie Show" pokušala umanjiti glasine, tvrdeći da dugo nije imala intimni kontakt ni s kime.
- Ludo je jer me nitko nije ni taknuo niti sam išta radila tako dugo. Smiješno je kad me ljudi nazivaju d*oljom, a ja zapravo nisam imala intimnosti jako dugo, čak ni pomislila na poljubac. Nisam se poljubila s nekim toliko dugo da je to ludo. Sinoć sam razmišljala o tome: znam li se ja uopće još ljubiti? - rekla je tada u šali.
Sada je jasno da su njezini komentari vjerojatno bili pokušaj smirivanja medijske pompe ili su izrečeni prije nego što su se stvari između nje i DeJeana zahuktale. Bilo kako bilo, čini se da je Nikki Bella pronašla novu simpatiju i, što je najvažnije, uživa u svakom trenutku, bez ikakvog pritiska.
