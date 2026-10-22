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LJUTITI GAZDA DINAMA

FOTO Na koga se ljuti? Boban bijesno mahao prema terenu pa na poluvremenu napustio ložu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 9 min
FOTO Na koga se ljuti? Boban bijesno mahao prema terenu pa na poluvremenu napustio ložu
Foto: SportNews.hr
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DINAMO - NEC NIJMEGEN 2-4 Boban je u Maksimiru gledao samo prvo poluvrijeme poraza Dinama od NEC-a pa ljutito napustio ložu nakon gola

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Zvonimir Boban je dan nakon gostovanja u televizijskom studiju Sky Sporta u Italiji, gdje je komentirao utakmicu Coma i Manchester Uniteda i našalio se sa Cescom Fabregasom, trenerom Martina Baturine, došao u Maksimir gdje je gledao utakmicu Dinama i NEC Nijmegena (2-4). Točnije, samo prvo poluvrijeme.

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Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Naime, predsjednik Dinama, koji je utakmicu gledao u društvu počasnog predsjednika Velimira Zajeca i sportskog direktora Darija Dapca, ljutito je reagirao nakon jednog od primljenih golova. Mahao je prema terenu, nije poznato komu su kritike bile upućene. Kako piše SportNews.hr, na poluvremenu je napustio svečanu ložu i nije gledao drugi dio. Kako bi tek bio ljutit da jest?!

Direktor nogometne škole Albert Capellas je, pak, tapšao po ramenu Bobana kad je Dion Drena Beljo zabio dva brza gola za privremeni preokret 2-1. Ovaj na to nije reagirao, kao da je bio svjestan što slijedi...

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Foto: Arenasport/Screenshot

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