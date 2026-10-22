FOTO Na koga se ljuti? Boban bijesno mahao prema terenu pa na poluvremenu napustio ložu

Zvonimir Boban je dan nakon gostovanja u televizijskom studiju Sky Sporta u Italiji, gdje je komentirao utakmicu Coma i Manchester Uniteda i našalio se sa Cescom Fabregasom, trenerom Martina Baturine, došao u Maksimir gdje je gledao utakmicu Dinama i NEC Nijmegena (2-4). Točnije, samo prvo poluvrijeme.

Naime, predsjednik Dinama, koji je utakmicu gledao u društvu počasnog predsjednika Velimira Zajeca i sportskog direktora Darija Dapca, ljutito je reagirao nakon jednog od primljenih golova. Mahao je prema terenu, nije poznato komu su kritike bile upućene. Kako piše SportNews.hr, na poluvremenu je napustio svečanu ložu i nije gledao drugi dio. Kako bi tek bio ljutit da jest?!

Direktor nogometne škole Albert Capellas je, pak, tapšao po ramenu Bobana kad je Dion Drena Beljo zabio dva brza gola za privremeni preokret 2-1. Ovaj na to nije reagirao, kao da je bio svjestan što slijedi...