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NEVJEROJATNA JUTTA

FOTO Najljepša olimpijka uzela pauzu od klizaljki: 'Još uvijek to volim, ali život se mijenja...'

Jutta Leerdam ispisala je povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini i postavila svjetski rekord. Sad je pažnju privukla odvažnim izborom haljine, koja je malo toga sakrila i prepustila mašti
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FOTO Najljepša olimpijka uzela pauzu od klizaljki: 'Još uvijek to volim, ali život se mijenja...'
Jedna od najljepših olimpijka nizozemska brzoklizačica Jutta Leerdam (27) objavila je da se sljedeće sezone neće natjecati, ali da ovo nije kraj njezine karijere | Foto: Instagram
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Jedna od najljepših olimpijka nizozemska brzoklizačica Jutta Leerdam (27) objavila je da se sljedeće sezone neće natjecati, ali da ovo nije kraj njezine karijere | Foto: Instagram
Komentari 65

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