FOTO Najljepša olimpijka uzela pauzu od klizaljki: 'Još uvijek to volim, ali život se mijenja...'

Jutta Leerdam ispisala je povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini i postavila svjetski rekord. Sad je pažnju privukla odvažnim izborom haljine, koja je malo toga sakrila i prepustila mašti
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Jedna od najljepših olimpijka nizozemska brzoklizačica Jutta Leerdam (27) objavila je da se sljedeće sezone neće natjecati, ali da ovo nije kraj njezine karijere
| Foto: Instagram
Jedna od najljepših olimpijka nizozemska brzoklizačica Jutta Leerdam (27) objavila je da se sljedeće sezone neće natjecati, ali da ovo nije kraj njezine karijere
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Foto: Instagram
Jedna od najljepših olimpijka nizozemska brzoklizačica Jutta Leerdam (27) objavila je da se sljedeće sezone neće natjecati, ali da ovo nije kraj njezine karijere
| Foto: Instagram
Jedno je sigurno - ove sezone nećete me vidjeti na ledu. Ove godine neću se natjecati - objasnila je Leerdam u 11-minutnom videu objavljenom na njezinom Youtube profilu
| Foto: Instagram
Jutta će propustiti Europsko prvenstvo pred domaćom publikom u Heerenveenu i Svjetsko prvenstvo u Pekingu.
| Foto: Instagram
Podsjetimo, Nizozemka je bila hit Zimskih olimpijskih igra u Milanu i Cortini, održanim ranije ove godine, gdje je osvojila dvije medalje. U utrci na 1000 metara postavila je novi olimpijski rekord od 1:12.31 i osvojila zlato, a u utrci na 500 metara bila je srebrna.
| Foto: Instagram
Iako će Leerdam uzeti pauzu, objasnila joj odlazak u mirovinu još uvijek nije u planu.
| Foto: Instagram
To mi djeluje kao da potpuno zatvaram vrata nečemu što stvarno volim. I dalje to previše volim. Imam 27 godina. Život se mijenja, osjećaji se mijenjaju i ne bih se osjećala ugodno kada bih rekla da zauvijek završavam - rekla je Jutta
| Foto: Instagram
Nakon naporne sezone okrunjene zlatom na 1000 metara, klizačica Jutta Leerdam (27) je odlučila uzeti zasluženi predah.
| Foto: instagram
Foto Instagram
Iako se bavi zimskim sportom, Jutta obožava ljeto i često objavljuje fotke s plaže.
| Foto: Instagram
Njene objave idu i do 500.000 lajkova.
| Foto: Instagram
Na Igrama u Milanu i Cortini ispisala je povijest. Uzela je zlato u klizanju na 1000 metara i srebro na 500 metara
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Izmamila je poglede i na Netflixovom borilačkom događaju, gdje se pojavila u tankoj crvenoj haljini koja malo sakriva u području poprsja.
| Foto: Screenshot
Jasno se vidi da nije obukla ni grudnjak.
| Foto: Screenshot
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto YVES HERMAN/REUTERS
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
a Najveća podrška joj je Jake Paul, proslavljena YouTube zvijezda. Bavi se i boksom.
| Foto: Instagram
Paul, koji je iz drugog reda glasno navijao, plakao je zbog svoje izabranice na Olimpijskim igrama. Njihova veza, koja je započela 2023. godine, a zarukama je okrunjena u ožujku 2025., donijela je brzom klizanju potpuno novu publiku, s obzirom na to da par zajedno na društvenim mrežama prate deseci milijuna ljudi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Iako je na ledu pokazala apsolutnu dominaciju, put do zlata nije prošao bez kontroverzi. Dio nizozemske javnosti i medija zamjerio joj je "diva" ponašanje nakon što je na Igre stigla privatnim zrakoplovom koji joj je osigurao Paul, umjesto s ostatkom nizozemske reprezentacije. Dodatne kritike izazvala je odlukom da preskoči svečano otvaranje Igara kako bi se maksimalno posvetila odmoru i pripremama za nastup.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Rođena 1998. godine u 's-Gravenzandeu, Jutta Leerdam sportsku je karijeru započela u hokeju na travi. S jedanaest godina prebacila se na led, a odluku je jednom prilikom objasnila riječima: "Nikad nisam bila timski igrač. Privlači me individualni aspekt klizanja."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ta se odluka pokazala ispravnom. Već 2017. postala je svjetska juniorska prvakinja, a ulaskom u seniorske vode započela je njezina dominacija. Do danas je osvojila čak sedam naslova svjetske prvakinje, uključujući dva pojedinačna zlata na 1000 metara (2020. i 2023.). Olimpijsko zlato iz Milana stiglo je kao potvrda statusa jedne od najvećih klizačica svoje generacije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njezina veza s Paulom, koja je pod stalnim povećalom javnosti, započela je na vrlo moderan način.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Kako je otkriveno u dokumentarnoj seriji "Countdown: Paul vs. Tyson", Jake Paul poslao je Jutti poruku na Instagramu i pozvao je u svoj podcast.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezina prva reakcija nije bila obećavajuća.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Kad mi se javio online, pomislila sam: 'Kakav arogantni seronja. Misli da može sve, ali mene neće dobiti.' Nikad nisam očekivala da ću izlaziti s njim", priznala je Leerdam.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Međutim, ispod fasade kontroverznog influencera otkrila je osobu koja je nasmijava i koja je, kako kaže, "potpuna suprotnost" slici koju o njemu stvara javnost.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
. Par je službeno potvrdio vezu u travnju 2023. godine, a Paul je to objavio na sebi svojstven način, napisavši uz njihovu zajedničku fotografiju: "Sada sam Nizozemac."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Od tada neprestano iskazuju podršku jedno drugome.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Leerdam je bila uz njega tijekom boksačkih mečeva, a Paul je u suzama pratio njezin pohod na olimpijsko zlato.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ipak, njihova veza nije bez kontroverzi, a sama Leerdam našla se na udaru kritika zbog ponašanja koje su neki nizozemski mediji opisali kao "divino"
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Uoči Olimpijskih igara u Milanu, umjesto da putuje s ostatkom nizozemske reprezentacije, Leerdam je stigla privatnim zrakoplovom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Dodatnu buru podigla je odlukom da propusti svečano otvaranje Igara, objavivši na Instagramu fotografiju na kojoj ceremoniju prati iz hotelskog kreveta.
| Foto: Instagram
Foto instagram
S druge strane, mnogi su stali u njezinu obranu, tvrdeći da je dodatni odmor očito bio ispravna odluka, s obzirom na to da je nekoliko dana kasnije deklasirala konkurenciju i osvojila zlatnu medalju s novim olimpijskim rekordom.
| Foto: instagram
Foto instagram
Ovog ljeta, daleko od medijske pompe, par je proveo vrijeme i u mirnijem, obiteljskom okruženju.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
proveo vrijeme i u mirnijem, obiteljskom okruženju. Krajem kolovoza boravili su u Slovačkoj, gdje se Juttin brat oženio Slovakinjom Lenkom Dunkovom.
| Foto: instagram
Foto instagram
jenčanje je održano na popularnom akumulacijskom jezeru Zemplínska šírava, a Jutta je svečanosti prisustvovala sa sestrama Merel i Beaudine.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Jake Paul pridružio im se kasnije, sletjevši privatnim zrakoplovom u zračnu luku u Košicama kako bi pokupio svoju zaručnicu, što je iznenadilo putnike koji su čekali svoj let. Ovi trenuci, daleko od reflektora i sportskih
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
(*uz korištenje AI-ja)
| Foto: instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram