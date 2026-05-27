FOTO Najseksi nogometašica u tangicama golica maštu. Ljubila je suigračicu pa zvijezdu Juvea

Alisha Lehmann (27), "najseksepilnija nogometašica svijeta", osvaja društvene mreže i terene! Usred kritika i predrasuda, njezina popularnost nadmašuje čak i Rogera Federera
Švicarska nogometna zvijezda Alisha Lehmann (27), koju su inozemni mediji i obožavatelji prozvali "najseksi nogometašicom svijeta", ponovno je uzburkala društvene mreže serijom fotografija u bikiniju koje su istaknule njezinu preplanulu put i zavidnu figuru.
Napadačica Leicester Cityja, poznata po glamuroznom stilu jednako kao i po vještinama na terenu, podijelila je s milijunima svojih pratitelja trenutke opuštanja, ali i profesionalnih snimanja, izazvavši lavinu oduševljenih komentara.
No, iza blještavila Instagrama krije se priča o sportašici koja se bori s predrasudama, turbulentnoj karijeri i privatnom životu koji je neprestano pod povećalom javnosti.
Lehmann (27) je na svom Instagram profilu, gdje je prati više od 15,4 milijuna ljudi, objavila niz fotografija koje su uključivale elegantnu crno-bijelu sliku u večernjoj haljini, ali i znatno provokativnije kadrove.
Posebnu pažnju privukle su fotografije u minijaturnom crvenom bikiniju koji je malo toga ostavljao mašti, kao i one sa snimanja za donje rublje. Obožavatelji nisu štedjeli na komplimentima, nazivajući je "apsolutno predivnom", "anđelom" i "ljepoticom koja se nikad ne odmara".
Fenomen Alishe Lehmann nadilazi sportske terene. Popularnošću na društvenim mrežama zasjenila je mnoge sportske velikane, uključujući i najvećeg švicarskog sportaša svih vremena, Rogera Federera.
Njezina baza pratitelja na Instagramu veća je od njegove, a na globalnoj razini ispred nje su, od sportašica, samo Ronda Rousey i Serena Williams.
Ta golema popularnost donijela joj je brojne sponzorske ugovore i status modne ikone, ali i teret s kojim se neprestano nosi. Često se suočava s kritikama da je više usredotočena na društvene mreže nego na nogomet, što je percepcija protiv koje se glasno bori.
- Ljudi ne vide posao koji ulažem. Misle da samo treniram, a onda idem kući snimati TikTokove, što nije istina - izjavila je u jednom intervjuu, frustrirana površnim doživljajem njezine karijere.
Unatoč tome, svjesna je moći svog utjecaja i koristi ga kako bi promovirala ženski nogomet i svoj klub. Njezin dolazak u Leicester City u siječnju donio je klubu golemu medijsku pozornost, potvrđujući njezin status jedne od najprepoznatljivijih figura u svijetu ženskog nogometa.
Njezin povratak u englesku Women's Super League (WSL) nakon epizoda u talijanskim klubovima Juventusu i Comu bio je obilježen velikim očekivanjima.
Međutim, sezona se za Leicester City pretvorila u pravu noćnu moru. Momčad je završila na samom dnu ljestvice i suočava se s doigravanjem za ostanak u ligi. Statistika je bila poražavajuća: u devet prvenstvenih utakmica u kojima je Lehmann nastupila, "lisice" su izgubile svaku.
Unatoč katastrofalnim rezultatima momčadi, dogodio se nevjerojatan preokret. Navijači su Alishu Lehmann izabrali za igračicu sezone, što je dokaz njezine goleme popularnosti i povezanosti s publikom koja nadilazi rezultate na terenu. Kao da to nije bilo dovoljno, osvojila je i nagradu za najljepši gol sezone.
Taj jedini pogodak koji je postigla bio je upravo protiv njezina bivšeg kluba, Aston Ville, u ožujku. Bio je to trenutak briljantnosti u inače sivoj sezoni, precizan udarac s ruba kaznenog prostora kojim je završila sjajnu timsku akciju. Ta dva individualna trofeja predstavljaju svijetao trenutak u mračnoj sezoni za klub, ali i potvrdu statusa koji Lehmann uživa među navijačima.
Alisha Lehmann počela je u Young Boysima u rodnoj Švicarskoj, gdje je kao 17-godišnjakinja postala najbolja strijelkinja momčadi. Njezin talent primijetio je tadašnji trener West Hama, Matt Beard, tijekom Europskog prvenstva za igračice do 19 godina 2018. godine, te ju je doveo u London. U West Hamu se brzo afirmirala, postigavši devet golova u 30 nastupa u prvoj sezoni i pomogavši klubu da dođe do finala FA kupa.
Nakon West Hama, provela je kratko vrijeme na posudbi u Evertonu, a zatim je 2021. potpisala za Aston Villu. Tamo je provela tri sezone i postala miljenica navijača, osvojivši i nagradu za najbolju igračicu sezone po izboru navijača u sezoni 2021./22.
Njezina karijera uključivala je i prelazak u talijanski Juventus 2024. godine, što je bio dio jedinstvenog "transfera u paru" s tadašnjim partnerom Douglasom Luizom. Nakon jedne sezone u Torinu i kratke epizode u Comu, odlučila se vratiti u Englesku, koju naziva svojim domom.
- Puno sam naučila i igrala s nekim sjajnim igračicama, ali Engleska je moj dom, tako da sam sretna što sam se vratila - izjavila je prilikom potpisivanja za Leicester.
Alisha Lehmann otvoreno je biseksualna, a njezin privatni život često je bio tema medijskih napisa. Prije veze s Douglasom Luizom, tri je godine bila u vezi sa suigračicom iz švicarske reprezentacije, Ramonom Bachmann.
Njihova veza čak je prikazana u dokumentarnoj seriji BBC-ja "Britain's Youngest Football Boss". Nakon prekida s Bachmann, započela je vezu s brazilskim veznjakom Douglasom Luizom, s kojim je igrala u Aston Villi.
Njihov zajednički prelazak u Juventus u ljeto 2024. godine bio je presedan u svijetu nogometa, vjerojatno prvi takav "transfer para" u povijesti.
- Za Douglasa i mene, igranje u istom klubu je kao san. Prekrasno je moći doživjeti ove sjajne avanture na istom mjestu - rekla je tada za službenu stranicu Juventusa.
Veza s Luizom bila je turbulentna, s jednim prekidom i pomirenjem, da bi konačno završila 2025. godine. Lehmann se ne ustručava govoriti o svojoj seksualnosti i prihvaćanju u ženskom nogometu.
- Rekla bih da je to normalno za nas u ženskom nogometu. Svi nas prihvaćaju onakvima kakvi jesmo. U vanjskom svijetu većina ljudi kaže da to prihvaća, ali iza leđa često govore: ‘O, moj Bože, to nije moguće!’ - izjavila je za Sky Germany, dodavši kako vjeruje da će se takvi stavovi promijeniti s novim generacijama.
Danas je Lehmann navodno u vezi s Montelom McKenziejem, bivšom zvijezdom reality showa "Love Island" i amaterskim nogometašem.
Bez obzira na sportske uspjehe, medijsku pažnju i privatne turbulencije, Alisha Lehmann ostaje autentična figura koja pomiče granice, kako na terenu, tako i izvan njega, dokazujući da se ljepota, talent i snažan stav itekako mogu spojiti u jednoj osobi. (*uz korištenje AI-ja)
