FOTO Nasmiješeni Livaja i Mirta Šurjak na klupi, a na tribinama otpisani hajdukovci i ljepotice
POLJUD - Nakon trzavica s trenerom Gonzalom Garcijom, Marko Livaja vraćen je u sastav Hajduka i s klupe je pratio utakmicu prvog pretkola Europske lige. Vidno je bio u dobrom raspoloženju, a utakmicu su s tribine pratili Filip Krovinović i Hugo Guillamon. Skupilo se 22.352 gledatelja
Hajduk je u četvrtak odigrao prvu službenu utakmicu sezone u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu protiv Žiline, a Marko Livaja započeo ju je na klupi. Društvo prije utakmice pravila mu je novinarka Mirta Šurjak. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL