FOTO Nekad ljepotica Slavonije sad stoji kao spomenik prijevari

U srcu Slavonije, u malenom mjestu Velika s jedva nekoliko tisuća stanovnika, stoji zdanje koje prkosi logici i svjedoči o jednoj od najnevjerojatnijih priča hrvatskog nogometa.
Moderan stadion s 10.000 sjedećih mjesta, izgrađen po najvišim Uefinim standardima, nekad je bio dom europskih noći i ponos cijele regije.
Na njegovom travnjaku gostovao je moćni Schalke, a danas je to zdanje tek zapušteni spomenik megalomanskom snu koji se pretvorio u priču o pohlepi, dugovima i zatvoru.
Priča o Kamen Ingradu neodvojiva je od priče o Vladi Zecu, čovjeku koji je sredinom devedesetih postao apsolutni vladar požeške kotline.
Nakon što je diplomirao ekonomiju, Zec se zaposlio u lokalnoj tvrtki Kamen, brzo napredovao do direktorske pozicije, a zatim, u vihoru privatizacije i uz pomoć stranačke iskaznice, postao i njezin vlasnik.
Njegova tvrtka Kamen Ingrad, vlasnik najvećeg slavonskog kamenoloma, pobjeđivala je na gotovo svim javnim natječajima, a Zecova moć rasla je kroz političke funkcije i mjesto u Nadzornom odboru Požeške banke, koja je bespogovorno financirala sve njegove ambicije. Kada je učvrstio poslovnu i političku moć, okrenuo se svojoj najvećoj ljubavi, nogometu.
Zec je preuzeo lokalni NK Papuk, preimenovao ga u Kamen Ingrad i krenuo u strelovit uspon. Klub je iz županijske lige u samo nekoliko godina stigao do Prve HNL. Kako novac nije bio problem, u Veliku su počela stizati poznata nogometna imena: Zoran Zekić, Ivo Smoje, Sergej Jakirović, Mario Galinović, Joško Popović i Edin Mujčin.
Paralelno s jačanjem momčadi, Zec je gradio i stadion. Iako je logičnije bilo da centar bude Požega, tamošnja vlast nije imala sluha za njegove planove pa je u Velikoj, selu od par tisuća duša, niknuo jedan od najmodernijih stadiona u državi.
S kapacitetom od 10.000 mjesta, reflektorima, saunom i teretanom, ŠRC Kamen-Ingrad bio je svemirski brod za hrvatske nogometne prilike. Zec je najavljivao i gradnju hotela s pet zvjezdica te zračne luke kako bi europski velikani lakše stizali u slavonsku kotlinu.
Vrhunac su dosegnuli u jesen 2003. Kamen Ingrad izborio je nastup u Kupu Uefe, a ždrijeb mu je u prvom kolu donio njemačkog giganta Schalke 04, kojeg je tada vodio legendarni Jupp Heynckes. U prvoj utakmici u Velikoj, pred krcatim tribinama, rezultat je bio 0-0.
Uzvrat se igrao na tek otvorenoj AufSchalke Areni pred 53.000 gledatelja. Kod rezultata 0-0, napadač Zoran Zekić glavom je pogodio prečku. Da je lopta išla samo nekoliko centimetara niže, tko zna kako bi povijest bila ispisana. Ovako, Schalke je golom u 77. minuti prošao dalje, ali Veličani su bili ravnopravan protivnik.
No nakon europskog bljeska, počeo je strmoglavi pad. Tvrtka Kamen Ingrad, opterećena financiranjem kluba i megalomanskim projektima, počela je pucati po šavovima.
Plaće igračima su kasnile, a potom i prestale stizati. U travnju 2006., tvrtka je s dugom većim od 90 milijuna eura završila u stečaju. Klub je potonuo s njom, ostavivši iza sebe dug od oko šest milijuna eura.
Ubrzo su na vidjelo izašle i kriminalne radnje. Vlado Zec je u rujnu 2006. uhićen zbog gospodarskih malverzacija. Utvrđeno je da su se novci isisavali iz općinskog i županijskog proračuna putem mjenica i jamstava.
Općina Velika, koja je jamčila za Zecove projekte, praktički je bankrotirala, pod hipotekom su završili općinska zgrada, vodovod, pa čak i mjesno groblje.
Mnogi radnici i nogometaši, koji su na Zecov nagovor jamčili svojom imovinom, ostali su bez kuća. Zec je na koncu proveo više od četiri godine u zatvoru, a sudski procesi protiv njega i supruge vukli su se godinama.
Iza Zecovog carstva ostala je spaljena zemlja. Betonski kostur nikad dovršenog hotela i zapušteni stadion postali su sablasni podsjetnici na propale ambicije.
Stadion, čija je vrijednost procijenjena na gotovo devet milijuna eura, nakon 12 neuspjelih dražbi na koncu je prodan Općini Velika za samo 284.000 eura. U njegovim prostorijama danas se nalaze općinski uredi.
Spominjali su se razni planovi za oživljavanje kompleksa. Jedno se vrijeme, kako prenosi čak spekuliralo da bi Dinamo mogao svoje domaće utakmice igrati u Velikoj dok traje obnova Maksimira, no i to je ostala samo još jedna neostvarena ideja.
Danas na velebnom stadionu svoje utakmice igra lokalni niželigaš NK Papuk Velika, a povremeno ugosti i neku utakmicu Kupa, kao nedavno kada je Slavonija iz Požege dočekala Osijek, ili finale nogometašice između Osijeka i Hajduka.
Tako priča o Kamen Ingradu ostaje vječna hrvatska dilema: je li to bilo sportsko čudo ili samo spomenik prijevari i kriminalu?
Odgovor je vjerojatno negdje između, no ostaje činjenica da usred Slavonije propada predivan objekt, nijemi svjedok vremena kada je jedno malo selo sanjalo velike snove.
