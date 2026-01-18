FOTO Njihova najveća podrška: Koga ljube naši rukometaši?

Hrvatska rukometna reprezentacija otvara Europsko prvenstvo protiv Gruzije, a u pohodu na jedino zlato koje im nedostaje najglasnije navijačice su njihove bolje polovice. Neki su u vezi već nekoliko godina
Počelo je Europsko prvenstvo rukometaša koje sa strepnjom prate i njihove ljepše polovice.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Ivan Martinović oženio je bivšu austrijsku odbojkašicu Miriam
| Foto: Instagram
Par je u vezi od 2017. godine, a prije tri godine su se zaručili
| Foto: Instagram
U lipnju prošle godine sklopili su crkveni brak
| Foto: Instagram
Miriam je najglasnija podrška s tribina našem kapetanu, a nije ni propustila ni finale Svjetskog prvenstva 2025.
| Foto: Instagram
Srce Zvonimira Srne 'ukrala' je Dora Galić. Iako rukometaš svoj ljubavni život drži dalje od očiju javnosti, Dora mu je bila podrška tijekom Svjetskog prvenstva 2025
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Nakon utakmice protiv Mađarske, kamere su snimile par kako se ljube. U vezi su već nekoliko godina
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Mateo Maraš zapeo je za oko brojnim obožavateljicama na prošlom SP-u, ali Splićanin je u vezi s djevojkom Leonom
| Foto: Instagram
Nakon prvenstva, Maraš je potpisao za jedan od najboljih europskih klubova, francuski PSG
| Foto: Instagram
Lijevo krilo reprezentacije, Marin Jelinić u braku je s Ivom Jelinić
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Iva i Marin nedavno su postali roditelji
| Foto: Instagram
Tin Lučin već je nekoliko godina u vezi s djevojkom Klarom Lučić. Klara je podrška našem pivotu, a zbog njegove karijere jedno je vrijeme živjela u Poljskoj
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Golman reprezentacije Dominik Kuzmanović u vezi je sa samozatajnom Kim Normi Mulle
| Foto: Instagram
Kim je rođena u Frankfurtu na Majni te je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Par je u vezi oko dvije godine
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Rođena Njemica često s tribina prati utakmice njezinog odabranika
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Naš drugi golman Matej Mandić, ljubavni život drži daleko od očiju javnosti, ali je sretno zaljubljen
| Foto: Instagram
Mandić je u vezi s djevojkom Ivonom Perić, a par je bio zajedno na ljetovanju
| Foto: Instagram
David Mandić već godinama ljubi samozatajnu Mostarku Anu. Par se vjenčao u crkvi u Mostaru 2021., godinu dana nakon što su sklopili građanski brak
| Foto: Instagram
Mario Šoštarić odabrao je hrvatsku reprezentaciju iako je rođen u Sloveniji, a njegovo srce osvojila je Slovenka Tjaša Herlah
| Foto: Instagram
Par je u braku od 2014., a kruna njihovog braka su dvoje djece. Imaju kćer i sina
| Foto: Instagram
Igrač RK Zagreba i hrvatski reprezentativac Ivano Pavlović u vezi je sa djevojkom Arijanom Mandić
| Foto: Instagram
Srednji vanjski reprezentacije Luka Cindrić u braku je sa Larom Stipetić. Rukometaš iz Ogulina oženio je dugogodišnju djevojku prije četiri godine
| Foto: Instagram
Među uzvanicima bili su Lukini suigrači Marin Šipić, Filip Ivić i Blaž Janc. Bračni par ima jednu kćer
| Foto: Instagram
Iako se o ljubavnom životu pivota Leona Šušnje ne zna mnogo, na zadnjem Svjetskom prvenstvu imao je podršku bolje polovice
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
