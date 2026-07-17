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BRUNA KARLA

FOTO Nova sezona, ali zadaci isti: Prva dama Hajduk TV-a uz objavu slavila prolaz u Europi

Voditeljica Hajduk TV-a, Bruna Karla Bosnić, proslavila je Hajdukov prolaz u europskim kvalifikacijama, a inače promovira strast prema zdravom životu i rado objavljuje snimke s treninga
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FOTO Nova sezona, ali zadaci isti: Prva dama Hajduk TV-a uz objavu slavila prolaz u Europi
Hajduk je prošao dalje u europskim kvalifikacijama, a slavlje nije zaobišlo ni Brunu Karlu Bosnić, voditeljicu Hajduk TV-a. Na Instagramu je objavila fotografiju uz natpis 'Instagram vs Reality' i poručila 'Idemo dalje'. Poruka je odmah privukla pažnju navijača. | Foto: Instagram
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Hajduk je prošao dalje u europskim kvalifikacijama, a slavlje nije zaobišlo ni Brunu Karlu Bosnić, voditeljicu Hajduk TV-a. Na Instagramu je objavila fotografiju uz natpis 'Instagram vs Reality' i poručila 'Idemo dalje'. Poruka je odmah privukla pažnju navijača. | Foto: Instagram
Komentari 73

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