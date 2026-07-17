FOTO Nova sezona, ali zadaci isti: Prva dama Hajduk TV-a uz objavu slavila prolaz u Europi

Voditeljica Hajduk TV-a, Bruna Karla Bosnić, proslavila je Hajdukov prolaz u europskim kvalifikacijama, a inače promovira strast prema zdravom životu i rado objavljuje snimke s treninga
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Hajduk je prošao dalje u europskim kvalifikacijama, a slavlje nije zaobišlo ni Brunu Karlu Bosnić, voditeljicu Hajduk TV-a. Na Instagramu je objavila fotografiju uz natpis 'Instagram vs Reality' i poručila 'Idemo dalje'. Poruka je odmah privukla pažnju navijača.
| Foto: Instagram
Hajduk je prošao dalje u europskim kvalifikacijama, a slavlje nije zaobišlo ni Brunu Karlu Bosnić, voditeljicu Hajduk TV-a. Na Instagramu je objavila fotografiju uz natpis 'Instagram vs Reality' i poručila 'Idemo dalje'. Poruka je odmah privukla pažnju navijača. |
Foto: Instagram
Hajduk je prošao dalje u europskim kvalifikacijama, a slavlje nije zaobišlo ni Brunu Karlu Bosnić, voditeljicu Hajduk TV-a. Na Instagramu je objavila fotografiju uz natpis 'Instagram vs Reality' i poručila 'Idemo dalje'. Poruka je odmah privukla pažnju navijača.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Bruna Karla Bosnić (1995.) poznato je lice uz Hajduk, radi kao voditeljica klupskog digitalnog kanala koji prati sve zbivanja oko 'bijelih'. Paralelno vodi i privatni posao fitness trenerice, a njezin rad temelji se na studiju kineziologije u Splitu.
| Foto: Instagram
Uz profesionalni angažman u medijima, Bruna Karla aktivno promovira zdrav i aktivan životni stil na društvenim mrežama gdje broji velik broj pratitelja. Njezina objava uz Hajdukov prolaz brzo je postala hit kod navijača koji su je zasuli komentarima podrške.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Interes za sport i pokret usmjerio je Brunu Karlu prema Kineziološkom fakultetu u Splitu, gdje je stekla znanja o ljudskom tijelu i trenažnim procesima, s usmjerenjem na kondicijsku pripremu sportaša.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
To obrazovanje čini osnovu njenog rada kao privatne trenerice i voditeljice grupnih programa, u kojima pomaže pojedincima u ostvarivanju njihovih fitness ciljeva.
| Foto: Instagram
Profesionalni put proširio se na područje medija. Kao voditeljica Hajduk Digital TV-a, prezentira sadržaje vezane uz splitski klub, uključujući intervjue i priloge. Postala je prepoznatljivo lice kanala i kombinira interes za sport s profesionalnim pristupom.
| Foto: Instagram
Uz televizijski angažman, Bruna je aktivna u online fitness zajednici. Njezin profil na Instagramu @brunakarla7 prikazuje njezin aktivni životni stil i služi kao platforma putem koje dijeli savjete, motivacijske poruke i primjere vježbanja. Tisućama pratitelja nudi uvid u treninge i razmišljanja o pristupu fitnessu.
| Foto: Instagram
Autorica članaka na portalu o fitnessu gdje objavljuje tekstove edukativnog karaktera. U jednom od svojih tekstova, o četiri osnovna principa kretanja, naglašava važnost tjelesne aktivnosti, navodeći kako je "čovjek stvoren da se kreće i bude aktivan". Upozorava na rizike sjedilačkog načina života i utjecaj društvenih mreža koje, prema njoj, mogu promovirati nerealne standarde i potencijalno štetne vježbe.
| Foto: Instagram
Prestanak kretanja označava početak umiranja na ovaj ili onaj način i baš radi toga trebamo staviti poseban naglasak na kretanje odnosno trening, smatra Bosnić i govori o povratku osnovama i razumijevanju vlastitog tijela.
| Foto: Instagram
Bruna Karla u radu ističe pristup fitnessu koji se, prema njenim riječima, temelji na znanju, sigurnosti i dugoročnoj održivosti. Izražava kritičan stav prema vježbama koje smatra "besmislenim" i koje, po njenom mišljenju, mogu dovesti do ozljeda te stvoriti pogrešnu sliku o tjelesnoj aktivnosti. Umjesto toga, naglasak stavlja na savladavanje osnovnih principa i kretnji.
| Foto: Instagram
Zagovara četiri principa kretanja: kralježnica na prvom mjestu, princip jednog zgloba, torzije i tunela.
| Foto: Instagram
Bruna Bosnić savjetuje usredotočenost na osnove prije upuštanja u kompleksnije vježbe. Njen pristup uključuje klasifikaciju osnovnih ljudskih kretnji u četiri kategorije, koje smatra temeljem trenažnog procesa za rekreativce i sportaše: povlačenja, guranja, vježbe cijelog tijela i vježbe na tlu.
| Foto: Instagram
Od osnovnih ljudskih kretnji mogu se složiti jako dobri treninzi, ističe Bosnić, dodajući kako naglasak treba biti na pravilnoj izvedbi prije povećanja opterećenja ili intenziteta.
| Foto: Instagram
Mišići i zglobni sustavi nam vraćaju točno onako kako ih treniramo. Prema tome, trenirajte pametno, sigurno i ostanite zdravi, poručila je.
| Foto: Instagram
Bruna Karla Bosnić kombinira rad u medijima i fitnessu. Kao voditeljica na Hajduk Digital TV-u, obraća se navijačima kluba, dok kao fitness trenerica i autorica članaka dijeli informacije i savjete o vježbanju i zdravom načinu života s pratiteljima na društvenim mrežama i čitateljima.
| Foto: Instagram
U istupima naglašava važnost kretanja, kvalitetnog i informiranog pristupa treningu za dugoročno zdravlje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram