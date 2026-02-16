FOTO Nova vizura stadiona u Kranjčevićevoj! Evo što je novo

Radovi na potpunoj rekonstrukciji stadiona u Kranjčevićevoj ulici u punom su jeku, a vizure novog, modernog sportskog zdanja svakim su danom sve očitije. U tijeku je postavljanje krova na sjevernoj tribini
Radovi na potpunoj rekonstrukciji stadiona u Kranjčevićevoj ulici u punom su jeku, a vizure novog, modernog sportskog zdanja svakim su danom sve očitije. Zagreb će tako, prema planovima, do kraja 2026. godine dobiti multifunkcionalnu arenu s 11.163 natkrivena sjedeća mjesta koja će zadovoljavati stroge kriterije Uefine četvrte kategorije.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Nakon što su u potpunosti završeni temelji i armiranobetonska konstrukcija sjeverne tribine, projekt je ušao u fazu montaže čeličnih konstrukcija. Trenutačno se postavlja čelična konstrukcija krova na sjevernoj tribini, dok se na južnoj strani podiže pedesetak nosivih stupova koji će nositi budući krov.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Paralelno s tim, napreduje i montaža zapadne i istočne tribine, kao i uređenje unutarnjih prostora. Vrijednost cjelokupne investicije, financirane iz gradskog proračuna, iznosi otprilike 44 milijuna eura.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Osim sportskog značaja, projekt će u potpunosti preobraziti i urbanu sliku tog dijela Trešnjevke. Jedan od ključnih elemenata je izgradnja novog gradskog trga na južnoj strani stadiona, koji će se prostirati na čak 6.300 četvornih metara. Trg će biti obogaćen s otprilike 150 novih stabala te će služiti kao javni prostor za sve građane, otvoren i dostupan svima.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Rješava se i kronični problem parkiranja, jer projekt uključuje izgradnju parkirališta s više od četiri stotine mjesta za automobile, šesnaest mjesta za autobuse te čak 608 mjesta za bicikle. U danima kada se ne budu igrale utakmice, parkiralište će biti dostupno svim građanima, čime se značajno poboljšava prometna infrastruktura u kvartu.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
