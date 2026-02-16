Obavijesti

FOTO Nova vizura stadiona u Kranjčevićevoj! Evo što je novo

Radovi na potpunoj rekonstrukciji stadiona u Kranjčevićevoj ulici u punom su jeku, a vizure novog, modernog sportskog zdanja svakim su danom sve očitije. U tijeku je postavljanje krova na sjevernoj tribini
Zagreb: Pogled na stadion Kranjčevićeva
Radovi na potpunoj rekonstrukciji stadiona u Kranjčevićevoj ulici u punom su jeku, a vizure novog, modernog sportskog zdanja svakim su danom sve očitije. Zagreb će tako, prema planovima, do kraja 2026. godine dobiti multifunkcionalnu arenu s 11.163 natkrivena sjedeća mjesta koja će zadovoljavati stroge kriterije Uefine četvrte kategorije. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
