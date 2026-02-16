FOTO Nova vizura stadiona u Kranjčevićevoj! Evo što je novo

Osim sportskog značaja, projekt će u potpunosti preobraziti i urbanu sliku tog dijela Trešnjevke. Jedan od ključnih elemenata je izgradnja novog gradskog trga na južnoj strani stadiona, koji će se prostirati na čak 6.300 četvornih metara. Trg će biti obogaćen s otprilike 150 novih stabala te će služiti kao javni prostor za sve građane, otvoren i dostupan svima. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL