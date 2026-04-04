FOTO Novi zagrebački sportski objekti od 350 milijuna eura

Zagreb gradi na sve strane! Kranjčevićeva u punom zamahu, Maksimir čeka novu eru, Dom sportova zapinje, a bazen u Španskom skoro gotov. Veliki planovi, ali hoće li sve ići po planu
Grad Zagreb provodi zahvate na četiri sportska objekta: rekonstrukcija Kranjčevićeve napreduje prema planu s dovršetkom predviđenim krajem 2026., izgradnja novog Maksimira je u fazi priprema i natječaja, Dom sportova je u zastoju nakon raskida ugovora za drugu fazu, a projekt bazena u Španskom je blizu dovršetka.
Grad Zagreb provodi zahvate na četiri sportska objekta: rekonstrukcija Kranjčevićeve napreduje prema planu s dovršetkom predviđenim krajem 2026., izgradnja novog Maksimira je u fazi priprema i natječaja, Dom sportova je u zastoju nakon raskida ugovora za drugu fazu, a projekt bazena u Španskom je blizu dovršetka.
Kranjčevićeva: radovi u tijeku
Ključni podaci: vrijednost projekta 44 milijuna eura, kapacitet 11.163 natkrivenih mjesta, rok dovršetka krajem 2026.. Radovi uključuju montažu tribina, natkrivanje i uređenje novog gradskog trga; izvođač izvodi armirano-betonske i čelične konstrukcije te radove na internim prometnicama.
Stanje: Grubi građevinski radovi završeni; montaža čelične konstrukcije i radovi na tribinama u tijeku; izdavanje uporabne dozvole i preseljenje klubova planirani su nakon dovršetka.
Maksimir: priprema za novi stadion
Ključni podaci: projekt se planira u suradnji Grada i Vlade; cilj je novi stadion kapaciteta oko 35.000 mjesta, s pratećim sadržajima i garažama; završetak u planu do kraja desetljeća (projekcije do 2030.).
Stanje: prije početka radova nužno je preseljenje Dinama i Lokomotive u obnovljenu Kranjčevićevu; objavljen je urbanističko-arhitektonski natječaj za maksimirsko područje; projektni poslovi u fazi rješavanja.
Dom sportova: rekonstrukcija s problemima izvođenja
Ključni podaci: inicijalna procjena vrijednosti bila je 36 milijuna eura, no ukupni troškovi i obuhvat radova narasli su praktički dvostruko, na 72 milijuna. Prva faza obuhvaća Ledenu dvoranu i dvorane 3 i 4, rokovi su pomaknuti, a druga faza ostala je bez izvođača nakon raskida ugovora.
Bazen u Španskom: kupanje ovoga ljeta
Ključni podaci: projekt bazenskog kompleksa u zapadnim dijelovima Zagreba kao lokalni javni objekt veličine 5900 kvadrata s višefunkcijskim sadržajima; glavni bazen 34x25 metara, wellness, sauna, tribina za 300 gledatelja. Trošak 34 milijuna eura bez PDV-a.
Stanje: gradnja je počela 2024., otvorenje bi trebalo biti u lipnju, u tijeku je nabava opreme za objekt od 1,4 milijuna eura. U sklopu završnih radova postavljaju pločice, stropove, rasvjetu, ventilacijske sustave kao i pristupni trg. (*uz korištenje AI-ja)
