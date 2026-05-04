FOTO Obitelj joj diše nogomet, a ona ide očevim stopama. No kod nje je izgled u prvom planu

Tatiana Flores nogometašica je meksičke reprezentacije i napadačica Tigresa. Napadačica jednako dobro izgleda u dresu kluba i u bikiniju, o čemu svjedoče i njezine Instagram objave koje prate milijun i pol ljudi
Tatiana Flores (20) rođena je u Kanadi, no nogomet joj teče u krvi. Otac Rubén Flores bio je profesionalni nogometaš, starija sestra Silvana igra u meksičkoj ligi, a brat Marcelo nastupa za mušku momčad Tigrasa i kanadsku reprezentaciju. Cijela obitelj Flores živi i diše nogomet.
Malo tko se može pohvaliti s tri državljanstva, a Tatiana je jedna od njih jer posjeduje meksičko, kanadsko i britansko državljanstvo. Rođena u Kanadi, odrasla u Engleskoj, a srce joj kuca za Meksiko.
Karijeru je gradila u jednom od najpoznatijih klubova na svijetu. Mladu karijeru provela je u akademiji Chelseaja, gdje je brušila talent koji je naslijedila od oca. Usput je prošla i kroz Atlético Madrid prije nego što je odlučila zakoračiti u profesionalni nogomet.
Prvo profesionalno poglavlje napisala je u Španjolskoj, 2023. debitirala je za Real Oviedo u drugoj ženskoj ligi i odmah se upisala u strijelce. Dva gola u dva nastupa bila su dovoljna poruka svijetu, ona je spremna za profesionalni nogomet.
Malo tko zna da je Tatiana u jednom trenutku mogla postati engleska, a ne meksička reprezentativka. Sa samo 14 godina zaigrala je kao kapetanica mlade reprezentacije Engleske U-16, zabila gol u debiju i ostavila sve bez daha. Ipak, na kraju je odabrala Meksiko, odluka koja im je donijela sjajnu napadačicu.
Nakon što je odabrala meksičke boje, Tatiana je brzo postala standardna članica mlađih reprezentacija. Na CONCACAF U-20 prvenstvu 2023. zabila je odlučujući gol, a Meksiko je osvojio titulu i izborio plasman na Svjetsko U-20 prvenstvo. Godinu kasnije nastupila je i na samom Mundijalu.
U siječnju 2024. Tigres UANL doveli su je kao jedno od najzvučnijih pojačanja meksičkog ženskog nogometa. U svlačionici je dočekala svjetsku prvakinju Jennifer Hermoso, a u istom klubu zaigrao je i brat Marcelo.
Tatiana nije samo nogometašica, ona je i pravo ime na društvenim mrežama s više od milijun i pol pratitelja na Instagramu.
Sa samo 20 godina Tatiana Flores tek je na početku onoga što obećava biti sjajna karijera.
