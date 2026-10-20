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BURNA LJUBAVNA PRIČA

FOTO Od mješovitog para do braka pa šokantnog razvoda. Teniske zvijezde objavile kraj

Jedan od najpoznatijih teniskih parova šokirao je objavom o razvodu. Ukrajinska tenisačica Elina Svitolina objavila je da se razvodi od francuskog tenisača Gaela Monfilsa nakon pet godina braka
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FILE PHOTO: U.S. Open
Jedan od najpoznatijih teniskih parova šokirao je objavom o razvodu. Ukrajinska tenisačica Elina Svitolina objavila je da se razvodi od francuskog tenisača Gaela Monfilsa nakon pet godina braka. Svitolina je kao glavni razlog navela teške emocionalne posljedice rata u njezinoj domovini zbog kojih osjeća da mora ponovno pronaći sebe. | Foto: Eduardo Munoz
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Jedan od najpoznatijih teniskih parova šokirao je objavom o razvodu. Ukrajinska tenisačica Elina Svitolina objavila je da se razvodi od francuskog tenisača Gaela Monfilsa nakon pet godina braka. Svitolina je kao glavni razlog navela teške emocionalne posljedice rata u njezinoj domovini zbog kojih osjeća da mora ponovno pronaći sebe. | Foto: Eduardo Munoz
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