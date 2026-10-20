FOTO Od mješovitog para do braka pa šokantnog razvoda. Teniske zvijezde objavile kraj

Jedan od najpoznatijih teniskih parova šokirao je objavom o razvodu. Ukrajinska tenisačica Elina Svitolina objavila je da se razvodi od francuskog tenisača Gaela Monfilsa nakon pet godina braka
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Jedan od najpoznatijih teniskih parova šokirao je objavom o razvodu. Ukrajinska tenisačica Elina Svitolina objavila je da se razvodi od francuskog tenisača Gaela Monfilsa nakon pet godina braka. Svitolina je kao glavni razlog navela teške emocionalne posljedice rata u njezinoj domovini zbog kojih osjeća da mora ponovno pronaći sebe.
| Foto: Eduardo Munoz
Jedan od najpoznatijih teniskih parova šokirao je objavom o razvodu. Ukrajinska tenisačica Elina Svitolina objavila je da se razvodi od francuskog tenisača Gaela Monfilsa nakon pet godina braka. Svitolina je kao glavni razlog navela teške emocionalne posljedice rata u njezinoj domovini zbog kojih osjeća da mora ponovno pronaći sebe. |
Foto: Eduardo Munoz
Jedan od najpoznatijih teniskih parova šokirao je objavom o razvodu. Ukrajinska tenisačica Elina Svitolina objavila je da se razvodi od francuskog tenisača Gaela Monfilsa nakon pet godina braka. Svitolina je kao glavni razlog navela teške emocionalne posljedice rata u njezinoj domovini zbog kojih osjeća da mora ponovno pronaći sebe.
| Foto: Eduardo Munoz
Svitolina, trenutačno šesta tenisačica svijeta, podijelila je vijest sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Priznala je da joj je to najteža stvar koju je ikada morala podijeliti s javnošću.
| Foto: Instagram
U dugoj i emotivnoj objavi na Instagramu otkrila je koliko je ruska invazija na Ukrajinu utjecala na njezino mentalno zdravlje. Priznala je da je imala neprospavane noći, sumnje i osjećaj da polako gubi samu sebe.
| Foto: Maxim Shemetov
"S vremenom sam shvatila da moram pronaći put natrag do same sebe i da to ne mogu učiniti unutar našeg braka", napisala je Svitolina
| Foto: Instagram
Svitolina je naglasila da joj je 40-godišnji Francuz bio neizmjerna podrška kroz sve teške trenutke. Monfils je slušao i poštovao njezinu potrebu za prostorom uz snagu i gracioznost koju, kako kaže, nikada neće zaboraviti.
| Foto: Instagram
U svojoj objavi istaknula je da u ovoj situaciji nitko nije kriv i da su oni samo dvije osobe koje su se duboko voljele. Par se vjenčao u ljeto 2021. godine, a iduće godine dobili su kćer Skai.
| Foto: Instagram
Svitolina je jasno poručila da će im djevojčica uvijek biti na prvom mjestu. Iako njihov brak završava, naglasila je da njihova obitelj ostaje netaknuta i da će uvijek biti roditelji rame uz rame u svakom koraku njezina života.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Samo prije dva mjeseca, Svitolina i Monfils zajedno su igrali u konkurenciji mješovitih parova na turniru US Open. Tamo su ostvarili sjajan rezultat i stigli sve do polufinala, svladavši usput prve nositelje.
| Foto: Eduardo Munoz
Ova vijest o razvodu dolazi nedugo nakon što je Monfils tiho završio svoju profesionalnu karijeru. Iako se očekivalo da će se službeno oprostiti na turniru u Parizu krajem listopada, njegovo ime već se našlo na popisu umirovljenih igrača od 5. listopada.
| Foto: Instagram
Svitolina je prošle godine već uzimala stanku od tenisa kako bi se posvetila mentalnom zdravlju. Tada je objasnila da nije u pravom emocionalnom stanju za natjecanja, a rat u Ukrajini i dalje ostavlja dubok trag na njezinoj svakodnevici.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njihova ljubavna priča počela je krajem 2018. godine u Parizu, a usprkos tome što su se godinama prije toga sretali na teniskim turnirima, nisu intenzivnije komunicirali.
| Foto: Instagram
Zaiskrilo je tek nakon što je Svitolina osvojila WTA Finals u Singapuru i otišla proslaviti s prijateljima u Pariz. Tada je na Instagramu objavila fotografiju iz grada, a Monfils joj se javio i pozvao nju i njezine prijatelje na piće
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Maxim Shemetov
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Maxim Shemetov