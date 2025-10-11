FOTO Od olimpijskog trona do zločina koji je šokirao Hrvatsku. Pomagao je čak i svome ubojici

Matija Ljubek, legendarni kanuist, osvojio je nevjerojatnih 300 medalja u karijeri. Njegov život tragično je prekinut na današnji dan 2000. kada ga je šogor ubio hicima iz puške, pred očima sina
Bio je sportska gromada, oličenje snage i upornosti koje su ga iz malog Belišća odvele na krov svijeta. Matija Ljubek najtrofejniji je hrvatski kanuist i jedan od najuspješnijih sportaša u povijesti.
Njegova nevjerojatna karijera, ispunjena s više od 300 medalja, i život posvećen sportu, prekinuti su na najbrutalniji mogući način, hicima iz puške na kućnom pragu.
Zločin koji je 11. listopada 2000. potresao Hrvatsku ostavio je neizbrisivu prazninu, ali i vječno sjećanje na sportskog diva čija je sudbina postala jedna od najtragičnijih priča hrvatskog sporta.
Matija Ljubek rođen je 22. studenog 1953. u Belišću, slavonskom mjestu s dugom tradicijom veslanja na Dravi. Ipak, put do sportske slave nije bio pravocrtan.
Kao dječak, okušao se u nogometu i atletici, a iz razonode je volio dizati utege, odmalena pokazujući iznimnu fizičku spremnost. Zanimljivo je da je u kanu sjeo relativno kasno, tek s 21 godinom, dok je radio kao stolar u Drvnom kombinatu Belišće.
No, jednom kada je uzeo veslo u ruke, njegov je talent eksplodirao. Samo godinu dana kasnije, 1975. na Svjetskom prvenstvu u Beogradu, osvojio je broncu i najavio dolazak nove sportske sile. Snažni "brko" iz Belišća postao je senzacija, a već sljedeće ljeto na Olimpijskim igrama u Montrealu 1976. ostvario je snove.
Osvojio je zlato na 1000 metara i broncu na 500 metara, donijevši kući prve kajakaške olimpijske medalje. Doček u rodnom Belišću bio je nezapamćen; pričalo se da su ga dočekali doslovno svi sugrađani kako bi stisnuli ruku novom nacionalnom heroju.
Ljubekova karijera bila je nezaustavljiva. S više od 300 osvojenih odličja, postao je jedan od najtrofejnijih hrvatskih sportaša uopće. Njegova zbirka uključuje četiri olimpijske medalje: uz zlato i broncu iz Montreala, osam godina kasnije u Los Angelesu 1984. osvojio je zlato na 500 metara i srebro na 1000 metara u kanuu dvokleku.
Taj uspjeh ostvario je s partnerom i kumom Mirkom Nišovićem, s kojim je činio najčuveniju kanu posadu bivše države. Nišović je bio brži, a Ljubek jači. Savršena kombinacija na stazi i nerazdvojni prijatelji izvan nje.
Na svjetskim prvenstvima osvojio je deset medalja, od čega četiri zlatne, a na Mediteranskim igrama u Splitu 1979. trijumfirao je s tri zlata.
Nakon sportske karijere, ostao je duboko vezan uz sport kao visoki dužnosnik u Hrvatskom olimpijskom odboru, gdje je posljednju dužnost obnašao kao šef hrvatske misije na Olimpijskim igrama u Sydneyu 2000., samo mjesec dana prije smrti.
Tog 11. listopada 2000., Matija Ljubek je sa sinom stigao iz Zagreba u Valpovo. Nakon obiteljske večere, oko 19.50, krenuli su prema njegovom kafiću "Kanu".
Dok su stajali ispred kuće, iz živice je iskočio naoružani muškarac, njegov šogor Marko Varžić. Uperio je pušku M-48 u Ljubekova sina, a zatim zapucao na Matiju.
"Kako je opalilo, šogor Matija uhvatio se za nogu i jauknuo... No, kad se počeo zaokretati i padati, pogodio ga je u lopaticu. Srušio se u živicu", svjedočila je kasnije šogorica Sonja Vuković, koja je bila prisutna.
Varžićev krvavi pohod tu nije stao. Sjeo je u automobil, odvezao se do Belišća i na kućnom pragu ubio drugog šogora, Antu Bungića, a teško ranio njegovu suprugu, Matijinu sestru Katicu.
Tijekom mučnog suđenja otkriveni su stravični detalji zategnutih obiteljskih odnosa. Motiv zločina bilo je koristoljublje, odnosno svađa oko nasljedstva kuće u kojoj je Varžić živio s Matijinom majkom Tonkom.
Dok je Ljubek bio u Sydneyu, Varžić je njegovoj majci živim octom zalio lice, a kasnije joj palicom slomio nogu.
Ironično, svjedočanstva su potvrdila da je Matija Ljubek financijski pomagao svom budućem ubojici. Kupio mu je kuhinju u vrijednosti od gotovo 1000 eura i čak mu platio odvjetnika.
Marko Varžić je za dvostruko ubojstvo, dva pokušaja ubojstva i nanošenje teških ozljeda osuđen na 35 godina zatvora.
Iako je njegov život prekinut u 47. godini, nasljeđe Matije Ljubeka živi i danas.
Posthumno je dobio Državnu nagradu za životno djelo "Franjo Bučar", a na zagrebačkom groblju Mirogoj podignut mu je spomenik.
Najveće priznanje Hrvatskog olimpijskog odbora za životno djelo od 2002. godine nosi upravo njegovo ime, Nagrada "Matija Ljubek".
Bio je i ostao simbol sportaša koji je pokazao da se napornim radom i poštenjem može dosegnuti vrh, a njegova tragična smrt vječni je podsjetnik na ljudsku tamu koja je ugasila život jednog od najvećih.
Putem slavnog oca u kanuu krenuo je i Matijin sin Nikica.
Nastupio je na Olimpijskim igrama 2000. u paru s Draženom Funtakom i osvojio 12. mjesto, a kasnije je osvojio svjetsko srebro na kajakaškom maratonu 2008. i europsku broncu 2011.
