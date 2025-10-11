Obavijesti

Galerija

Komentari 7
SJEĆANJE NA LEGENDU

FOTO Od olimpijskog trona do zločina koji je šokirao Hrvatsku. Pomagao je čak i svome ubojici

Matija Ljubek, legendarni kanuist, osvojio je nevjerojatnih 300 medalja u karijeri. Njegov život tragično je prekinut na današnji dan 2000. kada ga je šogor ubio hicima iz puške, pred očima sina
FOTO Od olimpijskog trona do zločina koji je šokirao Hrvatsku. Pomagao je čak i svome ubojici
Bio je sportska gromada, oličenje snage i upornosti koje su ga iz malog Belišća odvele na krov svijeta. Matija Ljubek najtrofejniji je hrvatski kanuist i jedan od najuspješnijih sportaša u povijesti. | Foto: Marko Mrkonjić/PIXSELL
1/30
Bio je sportska gromada, oličenje snage i upornosti koje su ga iz malog Belišća odvele na krov svijeta. Matija Ljubek najtrofejniji je hrvatski kanuist i jedan od najuspješnijih sportaša u povijesti. | Foto: Marko Mrkonjić/PIXSELL
Komentari 7

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025