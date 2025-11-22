FOTO Od olimpijskog trona do zločina koji je šokirao Hrvatsku. Pomagao je čak i svome ubojici

No, jednom kada je uzeo veslo u ruke, njegov je talent eksplodirao. Samo godinu dana kasnije, 1975. na Svjetskom prvenstvu u Beogradu, osvojio je broncu i najavio dolazak nove sportske sile. Snažni "brko" iz Belišća postao je senzacija, a već sljedeće ljeto na Olimpijskim igrama u Montrealu 1976. ostvario je snove. | Foto: LZMK/Hrvatska enciklopedija