SJEĆANJE NA LEGENDU

Matija Ljubek, legendarni kanuist, osvojio je nevjerojatnih 300 medalja u karijeri, a rodio se na današnji dan prije 72 godine. Njegov život tragično je prekinut 2000. kada ga je šogor ubio hicima iz puške, pred očima sina
FOTO Od olimpijskog trona do zločina koji je šokirao Hrvatsku. Pomagao je čak i svome ubojici
Bio je sportska gromada, oličenje snage i upornosti koje su ga iz malog Belišća odvele na krov svijeta. Matija Ljubek najtrofejniji je hrvatski kanuist i jedan od najuspješnijih sportaša u povijesti, a rodio se na današnji dan prije 72 godine. | Foto: Marko Mrkonjić/PIXSELL
