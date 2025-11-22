FOTO Od olimpijskog trona do zločina koji je šokirao Hrvatsku. Pomagao je čak i svome ubojici

Matija Ljubek, legendarni kanuist, osvojio je nevjerojatnih 300 medalja u karijeri, a rodio se na današnji dan prije 72 godine. Njegov život tragično je prekinut 2000. kada ga je šogor ubio hicima iz puške, pred očima sina
Bio je sportska gromada, oličenje snage i upornosti koje su ga iz malog Belišća odvele na krov svijeta. Matija Ljubek najtrofejniji je hrvatski kanuist i jedan od najuspješnijih sportaša u povijesti, a rodio se na današnji dan prije 72 godine.
| Foto: Marko Mrkonjić/PIXSELL
Bio je sportska gromada, oličenje snage i upornosti koje su ga iz malog Belišća odvele na krov svijeta. Matija Ljubek najtrofejniji je hrvatski kanuist i jedan od najuspješnijih sportaša u povijesti, a rodio se na današnji dan prije 72 godine. |
Foto: Marko Mrkonjić/PIXSELL
Bio je sportska gromada, oličenje snage i upornosti koje su ga iz malog Belišća odvele na krov svijeta. Matija Ljubek najtrofejniji je hrvatski kanuist i jedan od najuspješnijih sportaša u povijesti, a rodio se na današnji dan prije 72 godine.
| Foto: Marko Mrkonjić/PIXSELL
Njegova nevjerojatna karijera, ispunjena s više od 300 medalja, i život posvećen sportu, prekinuti su na najbrutalniji mogući način, hicima iz puške na kućnom pragu.
| Foto: haks.hr
Zločin koji je 11. listopada 2000. potresao Hrvatsku ostavio je neizbrisivu prazninu, ali i vječno sjećanje na sportskog diva čija je sudbina postala jedna od najtragičnijih priča hrvatskog sporta.
| Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL
Matija Ljubek rođen je 22. studenog 1953. u Belišću, slavonskom mjestu s dugom tradicijom veslanja na Dravi. Ipak, put do sportske slave nije bio pravocrtan.
| Foto: HTV/screenshot
Kao dječak, okušao se u nogometu i atletici, a iz razonode je volio dizati utege, odmalena pokazujući iznimnu fizičku spremnost. Zanimljivo je da je u kanu sjeo relativno kasno, tek s 21 godinom, dok je radio kao stolar u Drvnom kombinatu Belišće.
| Foto: HTV/screenshot
No, jednom kada je uzeo veslo u ruke, njegov je talent eksplodirao. Samo godinu dana kasnije, 1975. na Svjetskom prvenstvu u Beogradu, osvojio je broncu i najavio dolazak nove sportske sile. Snažni "brko" iz Belišća postao je senzacija, a već sljedeće ljeto na Olimpijskim igrama u Montrealu 1976. ostvario je snove.
| Foto: LZMK/Hrvatska enciklopedija
Osvojio je zlato na 1000 metara i broncu na 500 metara, donijevši kući prve kajakaške olimpijske medalje. Doček u rodnom Belišću bio je nezapamćen; pričalo se da su ga dočekali doslovno svi sugrađani kako bi stisnuli ruku novom nacionalnom heroju.
| Foto: HTV/screenshot
Ljubekova karijera bila je nezaustavljiva. S više od 300 osvojenih odličja, postao je jedan od najtrofejnijih hrvatskih sportaša uopće. Njegova zbirka uključuje četiri olimpijske medalje: uz zlato i broncu iz Montreala, osam godina kasnije u Los Angelesu 1984. osvojio je zlato na 500 metara i srebro na 1000 metara u kanuu dvokleku.
| Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL
Taj uspjeh ostvario je s partnerom i kumom Mirkom Nišovićem, s kojim je činio najčuveniju kanu posadu bivše države. Nišović je bio brži, a Ljubek jači. Savršena kombinacija na stazi i nerazdvojni prijatelji izvan nje.
| Foto: HTV/screenshot
Na svjetskim prvenstvima osvojio je deset medalja, od čega četiri zlatne, a na Mediteranskim igrama u Splitu 1979. trijumfirao je s tri zlata.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Nakon sportske karijere, ostao je duboko vezan uz sport kao visoki dužnosnik u Hrvatskom olimpijskom odboru, gdje je posljednju dužnost obnašao kao šef hrvatske misije na Olimpijskim igrama u Sydneyu 2000., samo mjesec dana prije smrti.
| Foto: HTV/screenshot
Tog 11. listopada 2000., Matija Ljubek je sa sinom stigao iz Zagreba u Valpovo. Nakon obiteljske večere, oko 19.50, krenuli su prema njegovom kafiću "Kanu".
| Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL
Dok su stajali ispred kuće, iz živice je iskočio naoružani muškarac, njegov šogor Marko Varžić. Uperio je pušku M-48 u Ljubekova sina, a zatim zapucao na Matiju.
| Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL
"Kako je opalilo, šogor Matija uhvatio se za nogu i jauknuo... No, kad se počeo zaokretati i padati, pogodio ga je u lopaticu. Srušio se u živicu", svjedočila je kasnije šogorica Sonja Vuković, koja je bila prisutna.
| Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL
Varžićev krvavi pohod tu nije stao. Sjeo je u automobil, odvezao se do Belišća i na kućnom pragu ubio drugog šogora, Antu Bungića, a teško ranio njegovu suprugu, Matijinu sestru Katicu.
| Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL
Tijekom mučnog suđenja otkriveni su stravični detalji zategnutih obiteljskih odnosa. Motiv zločina bilo je koristoljublje, odnosno svađa oko nasljedstva kuće u kojoj je Varžić živio s Matijinom majkom Tonkom.
| Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL
Dok je Ljubek bio u Sydneyu, Varžić je njegovoj majci živim octom zalio lice, a kasnije joj palicom slomio nogu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Ironično, svjedočanstva su potvrdila da je Matija Ljubek financijski pomagao svom budućem ubojici. Kupio mu je kuhinju u vrijednosti od gotovo 1000 eura i čak mu platio odvjetnika.
| Foto: HTV/screenshot
Marko Varžić je za dvostruko ubojstvo, dva pokušaja ubojstva i nanošenje teških ozljeda osuđen na 35 godina zatvora.
| Foto: HTV/screenshot
Iako je njegov život prekinut u 47. godini, nasljeđe Matije Ljubeka živi i danas.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Posthumno je dobio Državnu nagradu za životno djelo "Franjo Bučar", a na zagrebačkom groblju Mirogoj podignut mu je spomenik.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Najveće priznanje Hrvatskog olimpijskog odbora za životno djelo od 2002. godine nosi upravo njegovo ime, Nagrada "Matija Ljubek".
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Bio je i ostao simbol sportaša koji je pokazao da se napornim radom i poštenjem može dosegnuti vrh, a njegova tragična smrt vječni je podsjetnik na ljudsku tamu koja je ugasila život jednog od najvećih.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Putem slavnog oca u kanuu krenuo je i Matijin sin Nikica.
| Foto: Borna Filic/PIXSELL
Nastupio je na Olimpijskim igrama 2000. u paru s Draženom Funtakom i osvojio 12. mjesto, a kasnije je osvojio svjetsko srebro na kajakaškom maratonu 2008. i europsku broncu 2011.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL