FOTO Od Urugvaja do kopački Ivana Perišića: Pogledajte koja blaga krije Fifin muzej u Zurichu

Fifin Muzej ove godine slavi 10 godina rada, a iznimno značajno mjesto u njemu zauzima Hrvatska. Naši uspjesi u Rusiji, Kataru i Francuskoj posebno su istaknuti u vitrinama posvećenima svakom prvenstvu, a u muzeju se nalazi više od 1000 izložaka posvećenih svim reprezentacijama.
Perišićeve istrošene kopačke zauzimaju središnje mjesto u vitrini posvećenoj prvenstvu u Rusiji, zajedno s dresom Francuza Umtitija, ali i štucnama koje je na četvrtfinalu protiv Hrvatske nosio Rus Zobnin.
Perišićeve istrošene kopačke zauzimaju središnje mjesto u vitrini posvećenoj prvenstvu u Rusiji, zajedno s dresom Francuza Umtitija, ali i štucnama koje je na četvrtfinalu protiv Hrvatske nosio Rus Zobnin. |
Perišićeve istrošene kopačke zauzimaju središnje mjesto u vitrini posvećenoj prvenstvu u Rusiji, zajedno s dresom Francuza Umtitija, ali i štucnama koje je na četvrtfinalu protiv Hrvatske nosio Rus Zobnin.
Glavna zvijezda cijelog muzeja je ipak trofej svjetskih prvaka kojeg je dizajnirao Silvio Gazzaniga 1971. godine.
U muzeju se nalaze i svi ostali trofeji povezani s FIFA-om.
Tu su i dresovi ženskih te muških reprezentacija.
Uz Zidaneov dres iz 1998. nalaze se i kopačke koje je tijekom turnira u Francuskoj nosio Zvonimir Boban i kojima je asistirao Vlaoviću u pobjedi protiv Njemačke te Šukeru za pobjednički gol u utakmici za broncu.
Te su kopačke fantastičan podsjetnik na temelje na kojima je izgrađen kult naše reprezentacije, ali je zanimljivo vidjeti i taj kontrast između Perišićevih modernih kopački i Bobanovih klasičnih, o kakvima su mnogi od nas mogli samo sanjati kad smo bili klinci.
Na jednom mjestu možete vidjeti sve Panini albume s dosadašnjih prvenstava, od prvog koji je objavljen za SP 1970. godine koji se smatra i ‘Svetim gralom’ među sakupljačima s Peleovom sličicom kojom se trguje kao zlatom.
