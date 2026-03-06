FOTO Oktansko ludilo krenulo: Dvojac najbrži na treninzima, Max Verstappen izletio sa staze

Vozač McLarena Oscar Piastri bio je najbrži na drugom slobodnom treningu uoči VN Australije. Kvalifikacije nove sezone Formule 1 na rasporedu su u subotu u 6 ujutro, a glavna utrka u nedjelju u 5 ujutro
Napokon je krenulo! Nova sezona Formule 1 startala je slobodnim treninzima na stazi Albert Park u Melbourneu uz puno zanimljivosti i prašinu koju je donijelo izlijetanje, srećom ne i sudar Maxa Verstappena.
Oscar Piastri je na stazi Albert Park u svom rodnom Melbourneu odvezao najbrži krug za 1:19,729 minuta
Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antonelli bio drugi najbrži, sa zaostatkom od 0,214 sekundi.
Antonellijev timski kolega George Russell bio je treći, sa zaostatkom od 0,320 sekundi
Četverostruki svjetski prvak, vozač Red Bulla Max Verstappen, bio je šesti najbrži na drugom treningu, ali je u posljednjem krugu treninga sletio sa staze, oštetivši svoj bolid
Vozač Ferrarija Lewis Hamilton (0,321 sekundi zaostatka) završio četvrti.
Drugi vozač Ferrarija Charles Leclerc (0,562 sekunde zaostatka) bio je peti na drugom treningu, ali i najbrži na prvom.
Među prvih 10 našao se i aktualni svjetski prvak Lando Norris iz McLarena
Kvalifikacije nove, 77. sezone Formule 1 na rasporedu su u subotu u 6 ujutro, a Velika nagrada Australije u Melbourneu održat će se u nedjelju u 5 ujutro
