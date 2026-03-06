Obavijesti

GALERIJA IZ MELBOURNEA

FOTO Oktansko ludilo krenulo: Dvojac najbrži na treninzima, Max Verstappen izletio sa staze

Vozač McLarena Oscar Piastri bio je najbrži na drugom slobodnom treningu uoči VN Australije. Kvalifikacije nove sezone Formule 1 na rasporedu su u subotu u 6 ujutro, a glavna utrka u nedjelju u 5 ujutro
Melbourne, Australia. 06th Mar, 2026. Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing RB22 rduns wie in the second practice session. 06.03.2026. Formula 1 World Championship, Rd 1, Australian Grand Prix, Albert Park, Melbourne, Australia, Practice Day. Credit: James
Napokon je krenulo! Nova sezona Formule 1 startala je slobodnim treninzima na stazi Albert Park u Melbourneu uz puno zanimljivosti i prašinu koju je donijelo izlijetanje, srećom ne i sudar Maxa Verstappena. | Foto: Profimedia
