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FOTO Olić, Srebrić i Ivanković tik uz Bilića i Marković. Varaždin je privukao puno poznatih lica

Osim odlične atmosfere na tribinama, pozornost privlače i brojna poznata lica koja su stigla u barokni grad pogledati dvoboj prvog kola HNL-a između Varaždina i Hajduka
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Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk
Istočna tribina ponovno se bijeli. Ipak, nije toliko gledatelja kao prošlih sezona kad je i istočna tribina bila dupkom puna. Ovaj put ispunjeno je otprilike nešto malo više od polovice tribine.  | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Istočna tribina ponovno se bijeli. Ipak, nije toliko gledatelja kao prošlih sezona kad je i istočna tribina bila dupkom puna. Ovaj put ispunjeno je otprilike nešto malo više od polovice tribine.  | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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