FOTO Olić, Srebrić i Ivanković tik uz Bilića i Marković. Varaždin je privukao puno poznatih lica

Osim odlične atmosfere na tribinama, pozornost privlače i brojna poznata lica koja su stigla u barokni grad pogledati dvoboj prvog kola HNL-a između Varaždina i Hajduka
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Istočna tribina ponovno se bijeli. Ipak, nije toliko gledatelja kao prošlih sezona kad je i istočna tribina bila dupkom puna. Ovaj put ispunjeno je otprilike nešto malo više od polovice tribine.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Istočna tribina ponovno se bijeli. Ipak, nije toliko gledatelja kao prošlih sezona kad je i istočna tribina bila dupkom puna. Ovaj put ispunjeno je otprilike nešto malo više od polovice tribine. |
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Istočna tribina ponovno se bijeli. Ipak, nije toliko gledatelja kao prošlih sezona kad je i istočna tribina bila dupkom puna. Ovaj put ispunjeno je otprilike nešto malo više od polovice tribine.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Nakon što se oba kluba nisu dobro provela u europskim natjecanjima u četvrtak, Varaždin i Hajduk u Varaždinu igraju prvu prvenstvenu utakmicu ove sezone. Već je jednostavno postalo pravilo da hajdučka rijeka navijača dobro ispuni stadion Varteksa kad stigne u Varaždin.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Jug je bio rezerviran za otprilike 150 pripadnika Torcide koji su od prve minute krenuli s pjesmom i podrškom svojih ljubimaca. Varaždinska publika smjestila se na zapadnoj tribini koja je dupkom puna.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Oba trenera, Šafarić i Garicija malo su ispremiješali sastave s obzirom na europske utakmice. Kod Hajduka je od prve minute krenuo Livaja u vršku napada, mladi Roko Gabrić na poziciji stopera i Del Moral na poziciji zadnjeg veznog.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Kod Varaždina priliku od prve minute dobio je Marina na poziciji zadnjeg veznog, Mamut u napadu i Sikošek na lijevom beku.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL