FOTO Olmova djevojka odmara u Hrvatskoj: Bivši joj je odležao u zatvoru, ima i propali brak...

Laura Abla Schmitt (27) se svojim pratiteljima na Instagramu pohvalila kako uživa na hrvatskoj obali. Na odmoru je bila s nekoliko prijatelja, bez Olma, ali je Španjolac na nju prenio ljubav prema Hrvatskoj
Laura na Instagramu ima 368.000 pratitelja te ih je sve obradovala novim fotkama s odmora u Hrvatskoj. | Foto: Instagram
