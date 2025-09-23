PUNI BATERIJE
FOTO Olmova djevojka odmara u Hrvatskoj: Bivši joj je odležao u zatvoru, ima i propali brak...
Laura Abla Schmitt (27) se svojim pratiteljima na Instagramu pohvalila kako uživa na hrvatskoj obali. Na odmoru je bila s nekoliko prijatelja, bez Olma, ali je Španjolac na nju prenio ljubav prema Hrvatskoj
Laura na Instagramu ima 368.000 pratitelja te ih je sve obradovala novim fotkama s odmora u Hrvatskoj.
| Foto: Instagram
Poznato je koliko Olmo voli Hrvatsku zbog Dinama i Zagreba, ali se zaljubio i u ostale djelove naše zemlje, pogotovo u obalu, a izgleda da je i Laura ostala zadivljena pa se vraća i bez njega.
Njemica Laura Aa Schmitt i Dani Olmo su početkom godine javno obznanili svoju ljubav koja traje već dulje vrijeme. Upoznali su se dok je igrao za Leipzig, a od prošlog ljeta žive u Barceloni.
Laura je influencerica, model i organizira različite događaje, a iza nje je poprilično burna prošlost o kojoj bez zadrške priča na društvenim mrežama. Roditelji su joj se rastali dok je bila dijete, a njezin očuh poginuo je u prometnoj nesreći kada je imala 11 godina.
Laura se prvi put zaljubila s 15 godina, ali je ta veza brzo završila jer je njen tadašnji dečko završio u zatvoru.
U potrazi za novim početkom, Laura se 2021. godine preselila u Tursku. Tamo je, nakon samo četiri mjeseca veze, stupila u brak.
Međutim, ta se odluka pokazala ishitrenom. Brak, koji je kasnije opisala kao nestabilan i toksičan, potrajao je samo godinu dana i službeno je okončan razvodom. Ovo iskustvo, iako bolno, očvrsnulo ju je i pripremilo za novo poglavlje u životu.
Kao bolna uspomena na propali brak ostala joj je tetovaža prvog slova imena bivšeg muža, ali ga je to odlučila ukloniti.
'Nisam ni ja bila anđeo, i ja sam bila zločesta. Bile su to teške dvije godine... To je stvarno bila najgora i najbolja stvar koja mi se dogodila, naučila sam dosta iz toga', rekla je Laura o propalom braku.
- Svi mi govore: ti si žena igrača. Ja to ne vidim tako. Zbijam šale na taj račun - izjavila je jednom prilikom, jasno dajući do znanja da se ne shvaća ozbiljno u tom okruženju. Njezin sadržaj na društvenim mrežama rijetko se dotiče nogometa.
Laura je pored Olma stabilizirala svoj buran život i sada živi punim plućima.
