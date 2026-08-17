FOTO On je najveća podrška zlatne Sare: 'Bez njega se ništa ne bi ostvarilo. Puno mu hvala'

- Je, da nema njega, vrlo vjerojatno ne bih danas bila tu. Toliko vjeruje u mene, vjerovao je više nego kaj sam ja u samu sebe vjerovala. Toliko puta me podignuo na noge dok mi je bilo teško, da sam mu jako zahvalna zbog toga. Znam da je i njemu bilo teško - rekla je Sara Paoli Borović sa Sportskih novosti. | Foto: Fabrizio Bensch