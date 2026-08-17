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DEČKO I TRENER

FOTO On je najveća podrška zlatne Sare: 'Bez njega se ništa ne bi ostvarilo. Puno mu hvala'

Mišel Žerak, partner i trener Sare Kolak, bivši slovenski alpski skijaš, bio je čovjek čiji je izbor za trenera izazvao otpore i sumnje, ali čija je vjera u olimpijsku pobjednicu iz Rija bila nepokolebljiva. Sada su ispisali novu stranicu hrvatskog sporta
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Paris, 100824. Olympic Games, Olympische Spiele, Olympia, OS Paris 2024. Stade de France. Athletics: Sara Kolak in the w
Rođen 31. kolovoza 1992. godine, Mišel Žerak je sportski put započeo na snježnim padinama kao član skijaškog kluba Branik Maribor. Njegova karijera u alpskom skijanju bila je solidna, premda nije dosegnula svjetske vrhunce. Tijekom pet sezona, od 2012. do 2016. godine, natjecao se u Svjetskom kupu, upisavši ukupno dvanaest nastupa, deset u veleslalomu te po jedan u slalomu i kombinaciji. | Foto: Profimedia
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Rođen 31. kolovoza 1992. godine, Mišel Žerak je sportski put započeo na snježnim padinama kao član skijaškog kluba Branik Maribor. Njegova karijera u alpskom skijanju bila je solidna, premda nije dosegnula svjetske vrhunce. Tijekom pet sezona, od 2012. do 2016. godine, natjecao se u Svjetskom kupu, upisavši ukupno dvanaest nastupa, deset u veleslalomu te po jedan u slalomu i kombinaciji. | Foto: Profimedia
Komentari 1

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