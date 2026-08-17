FOTO On je najveća podrška zlatne Sare: 'Bez njega se ništa ne bi ostvarilo. Puno mu hvala'

Mišel Žerak, partner i trener Sare Kolak, bivši slovenski alpski skijaš, bio je čovjek čiji je izbor za trenera izazvao otpore i sumnje, ali čija je vjera u olimpijsku pobjednicu iz Rija bila nepokolebljiva. Sada su ispisali novu stranicu hrvatskog sporta
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Rođen 31. kolovoza 1992. godine, Mišel Žerak je sportski put započeo na snježnim padinama kao član skijaškog kluba Branik Maribor. Njegova karijera u alpskom skijanju bila je solidna, premda nije dosegnula svjetske vrhunce. Tijekom pet sezona, od 2012. do 2016. godine, natjecao se u Svjetskom kupu, upisavši ukupno dvanaest nastupa, deset u veleslalomu te po jedan u slalomu i kombinaciji.
| Foto: Profimedia
Rođen 31. kolovoza 1992. godine, Mišel Žerak je sportski put započeo na snježnim padinama kao član skijaškog kluba Branik Maribor. Njegova karijera u alpskom skijanju bila je solidna, premda nije dosegnula svjetske vrhunce. Tijekom pet sezona, od 2012. do 2016. godine, natjecao se u Svjetskom kupu, upisavši ukupno dvanaest nastupa, deset u veleslalomu te po jedan u slalomu i kombinaciji. |
Foto: Profimedia
Rođen 31. kolovoza 1992. godine, Mišel Žerak je sportski put započeo na snježnim padinama kao član skijaškog kluba Branik Maribor. Njegova karijera u alpskom skijanju bila je solidna, premda nije dosegnula svjetske vrhunce. Tijekom pet sezona, od 2012. do 2016. godine, natjecao se u Svjetskom kupu, upisavši ukupno dvanaest nastupa, deset u veleslalomu te po jedan u slalomu i kombinaciji.
| Foto: Profimedia
Povezavši se sa Sarom Kolak, s kojom je već nekoliko godina u vezi, Žerak je postao njezin najveći oslonac. Nakon što je Sara prekinula suradnju s nizom trenera, uključujući i slovenskog stručnjaka Andreja Hajnšeka koji ju je odveo do olimpijskog zlata, te nakon neuspješnih epizoda s Andreasom Thorkildsenom i Gorazdom Rajherom, donijela je odluku koja je uzburkala duhove u hrvatskoj atletici.
| Foto: Profimedia
Vjerovala je da joj je nakon godina turbulencija i loših rezultata najpotrebniji mir i osoba kojoj bezrezervno vjeruje. Na koncu je dobila što je tražila, pobijedivši u "birokratskoj" borbi. Kasnije će se pokazati da je to bila pobjeda koja joj je otvorila put i za one rezultatske.
| Foto: Dylan Martinez
Zatražila je da njezin dečko, bez ikakvog iskustva u treniranju tehnički tako zahtjevne discipline kao što je bacanje koplja, postane njezin službeni trener.
| Foto: Dylan Martinez/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto Instagram
- Je, da nema njega, vrlo vjerojatno ne bih danas bila tu. Toliko vjeruje u mene, vjerovao je više nego kaj sam ja u samu sebe vjerovala. Toliko puta me podignuo na noge dok mi je bilo teško, da sam mu jako zahvalna zbog toga. Znam da je i njemu bilo teško - rekla je Sara Paoli Borović sa Sportskih novosti.
| Foto: Fabrizio Bensch
Foto TOLGA AKMEN
Sara je opisala i što ju još opušta kada nije na sportskom borilištu.
| Foto: TOLGA AKMEN
Foto Instagram
- Heklanje, volim biti aktivna, raditi doma nekaj po kući, kolači, vrt... Bolja sam dok imam više stvari, dok sam produktivnija, onda sam puno bolja. Uživam u tome, ideš ujutro na vrt, zalijevaš, pa pokupiš paradajze... Svatko ima neki drugačiji put. Svako natjecanje i svaka sezona te nauče nečemu, jesu li to bile ozljede, loši rezultati... Ja sam putem izgubila to neko veselje i uživanje, ali sad puno više uživam u natjecanjima, pogotovo ove godine - rekla je za SN.
| Foto: TOLGA AKMEN
Foto Instagram
Sara je postala Europska prvakinja u Birminghamu. Bacila je koplje 62,43 metra i popela se na tron.
| Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
Foto Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)
Foto Kai Pfaffenbach/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)
Foto Fabrizio Bensch
Foto Dylan Martinez
Foto TOLGA AKMEN
Foto TOLGA AKMEN
Foto TOLGA AKMEN
Foto TOLGA AKMEN
Foto Tolga Akmen/EPA/PIXSELL
Foto Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
Foto Peter Cziborra
Foto Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
Foto Dylan Martinez
Foto REUTERS/PIXSELL
Foto REUTERS/PIXSELL
Foto Hrvatski atletski savez