FOTO On ne mari za kamere! Pogledajte lude reakcije slavlja izbornika Ekvadora nakon 'elfa'

Sebastián Beccacece argentinski je nogometni trener koji je od 2024. izbornik Ekvadora. Poznat je po iznimno energičnom ponašanju uz aut-liniju; neprestano gestikulira, skače i svaki detalj proživi vrlo emocionalno
U jednoj od najvećih senzacija Svjetskog prvenstva 2026. godine, Ekvador je šokirao nogometni svijet pobjedom 2-1 nad četverostrukim svjetskim prvacima, Njemačkom. No, osim drame na terenu MetLife stadiona u New Jerseyju, priču utakmice ispisao je čovjek uz aut liniju.
| Foto: Mike Segar
U jednoj od najvećih senzacija Svjetskog prvenstva 2026. godine, Ekvador je šokirao nogometni svijet pobjedom 2-1 nad četverostrukim svjetskim prvacima, Njemačkom. No, osim drame na terenu MetLife stadiona u New Jerseyju, priču utakmice ispisao je čovjek uz aut liniju. |
Foto: Mike Segar
U jednoj od najvećih senzacija Svjetskog prvenstva 2026. godine, Ekvador je šokirao nogometni svijet pobjedom 2-1 nad četverostrukim svjetskim prvacima, Njemačkom. No, osim drame na terenu MetLife stadiona u New Jerseyju, priču utakmice ispisao je čovjek uz aut liniju.
| Foto: Mike Segar
Foto Mike Segar
Izbornik Sebastián Beccacece proživio je nevjerojatan vrtuljak emocija, a njegova proslava pobjedničkog gola postala je trenutak za pamćenje, slika koja savršeno sažima što ova pobjeda znači za južnoameričku naciju.
| Foto: Mike Segar
Foto John Sibley
Utakmica nije mogla početi gore za Ekvador. Njemačka, koja je već osigurala prvo mjesto u skupini, povela je već u drugoj minuti golom Leroya Sanéa. Kamere su se odmah usmjerile na Beccacecea, čije je lice odražavalo čistu nevjericu i frustraciju.
| Foto: John Sibley
Foto Mike Segar
Stajao je skamenjen, ruku prekriženih na prsima, dok se činilo da se san o prolasku u nokaut fazu ruši prije nego što je i počeo. Pritisak na njemu bio je golem; nakon razočaravajućeg remija 0-0 s debitantima iz Curaçaa, argentinski stručnjak našao se na udaru navijača i medija, a čak se nagađalo da će odstupiti ako ne osigura prolaz.
| Foto: Mike Segar
Foto John Sibley
No, njegova momčad pokazala je karakter koji je preslika temperamenta njihova izbornika. Samo sedam minuta kasnije, Nilson Angulo zabio je sjajan gol s dvadesetak metara za izjednačenje. Bio je to prvi pogodak Ekvadora na cijelom turniru, a Beccaceceova reakcija bila je eksplozivna. Potrčao je uz liniju stišćući šake, urlajući prema tribinama ispunjenim žutim dresovima i vraćajući vjeru svojoj momčadi i desecima tisuća navijača.
| Foto: Mike Segar
Foto Mike Segar
Kako je vrijeme odmicalo, napetost je rasla. Ekvadoru je trebala pobjeda, a Njemačka, unatoč kombiniranom sastavu, nije popuštala. A onda, u 77. minuti, dogodio se trenutak koji će se prepričavati generacijama. Nakon ubačaja iz kuta, lopta je došla do Gonzala Plate, koji ju je vrhom kopačke ugurao iza leđa legendarnog Manuela Neuera.
| Foto: Mike Segar
Foto John Sibley
Stadion je eruptirao, a Beccacece je izgubio kontrolu. U potpunom deliriju, sprintao je uz aut liniju, a zatim se, u sceni koja je obišla svijet, počeo penjati preko barijere i ograde tribine iza svoje klupe. Poput Spidermana, kako su ga kasnije prozvali na društvenim mrežama, uspeo se do prvih redova gdje je bila smještena njegova obitelj te ih čvrsto zagrlio u slavlju koje je trajalo gotovo minutu.
| Foto: John Sibley
Foto VINCENT CARCHIETTA
Taj je potez bio više od slavlja; bio je to čin prkosa i olakšanja. Nakon zvižduka za kraj, dok su se igrači u suzama radosnicama grlili na terenu, Beccacece je ponovio svoj uspon, još jednom dijeleći intimni trenutak s najbližima.
| Foto: John Sibley
Foto John Sibley
Njegovo strastveno i energično vođenje utakmica i nefiltrirane emocije postale su simbol borbenosti Ekvadora, koji je prvi put nakon 2006. godine izborio plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva.
| Foto: Mike Segar
Foto Mike Segar
Foto Mike Segar
Foto Dylan Martinez
Foto John Sibley
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon