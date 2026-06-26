FOTO On ne mari za kamere! Pogledajte lude reakcije slavlja izbornika Ekvadora nakon 'elfa'

Stajao je skamenjen, ruku prekriženih na prsima, dok se činilo da se san o prolasku u nokaut fazu ruši prije nego što je i počeo. Pritisak na njemu bio je golem; nakon razočaravajućeg remija 0-0 s debitantima iz Curaçaa, argentinski stručnjak našao se na udaru navijača i medija, a čak se nagađalo da će odstupiti ako ne osigura prolaz. | Foto: Mike Segar