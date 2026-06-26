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SEBASTIAN BECCACECE

FOTO On ne mari za kamere! Pogledajte lude reakcije slavlja izbornika Ekvadora nakon 'elfa'

Sebastián Beccacece argentinski je nogometni trener koji je od 2024. izbornik Ekvadora. Poznat je po iznimno energičnom ponašanju uz aut-liniju; neprestano gestikulira, skače i svaki detalj proživi vrlo emocionalno
FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Germany
U jednoj od najvećih senzacija Svjetskog prvenstva 2026. godine, Ekvador je šokirao nogometni svijet pobjedom 2-1 nad četverostrukim svjetskim prvacima, Njemačkom. No, osim drame na terenu MetLife stadiona u New Jerseyju, priču utakmice ispisao je čovjek uz aut liniju. | Foto: Mike Segar
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U jednoj od najvećih senzacija Svjetskog prvenstva 2026. godine, Ekvador je šokirao nogometni svijet pobjedom 2-1 nad četverostrukim svjetskim prvacima, Njemačkom. No, osim drame na terenu MetLife stadiona u New Jerseyju, priču utakmice ispisao je čovjek uz aut liniju. | Foto: Mike Segar
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