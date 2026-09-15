FOTO Ona je španjolska Diletta! Ljubi golmana i mami uzdahe, a intervjuirala je i Hrvate na SP-u

Ainhoa Pérez španjolska je sportska novinarka i TV voditeljica, jedno od prepoznatljivijih lica DAZN-a, koja prvenstveno prati nogomet i LaLigu. Ljubi golmana Alavesa i pričala je s Hrvatima tijekom SP-a 2026. godine
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U bučnom svijetu španjolskog nogometa, gdje su svjetla reflektora uperena u zvijezde poput Viníciusa Júniora ili Judea Bellinghama, jedno se lice s ruba terena probilo u prvi plan i postalo nezaobilazan dio prijenosa La Lige.
| Foto: Instagram
U bučnom svijetu španjolskog nogometa, gdje su svjetla reflektora uperena u zvijezde poput Viníciusa Júniora ili Judea Bellinghama, jedno se lice s ruba terena probilo u prvi plan i postalo nezaobilazan dio prijenosa La Lige. |
Foto: Instagram
U bučnom svijetu španjolskog nogometa, gdje su svjetla reflektora uperena u zvijezde poput Viníciusa Júniora ili Judea Bellinghama, jedno se lice s ruba terena probilo u prvi plan i postalo nezaobilazan dio prijenosa La Lige.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezino ime je Ainhoa Pérez, sportska novinarka platforme DAZN, čija energija, profesionalnost i topao osmijeh osvajaju srca gledatelja, igrača i trenera. Ona nije samo reporterka; postala je fenomen, simbol modernog sportskog novinarstva koje spaja stručnost s ljudskošću.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Rođena Madriđanka, Ainhoa Pérez de Lema svoj je profesionalni put gradila strpljivo i odlučno. Nakon što je diplomirala novinarstvo na cijenjenom Sveučilištu Francisco de Vitoria, svoju je strast prema sportu nadogradila magisterijem iz sportske komunikacije na Europskom sveučilištu u Madridu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prve korake u svijetu medija napravila je kao pripravnica na regionalnoj televiziji Telemadrid, a zatim je brusila zanat na platformi Movistar+, jednom od giganata španjolskog sportskog emitiranja. Ključni trenutak u njezinoj karijeri dogodio se 2022. godine, kada se pridružila rastućoj globalnoj platformi DAZN.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ta je prilika za nju značila ulazak na najveću scenu - postala je reporterka koja iz tjedna u tjedan izvještava s najvažnijih utakmica španjolskog prvenstva, razgovarajući s najvećim imenima svjetskog nogometa neposredno nakon posljednjeg sučeva zvižduka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Bila je reporterka i na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Uoči susreta Engleske i Hrvatske popričala je s hrvatskim navijačima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ono što Ainhou Pérez izdvaja od mnogih kolega njezin je jedinstveni pristup poslu. Dok se klasično sportsko novinarstvo često fokusira isključivo na taktiku, statistiku i rezultat, ona u svakom razgovoru traži nešto više - ljudsku stranu sportaša.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin stil je neposredan, empatičan i lišen suvišne formalnosti, što joj omogućuje da stvori istinsku vezu sa sugovornicima. Igrači pred njezinim mikrofonom nisu samo profesionalci koji odrađuju medijsku obvezu, već ljudi koji dijele iskrene emocije, bilo da se radi o euforiji nakon pobjedničkog gola ili razočaranju poslije teškog poraza.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Sama za sebe kaže da je vedra osoba koja se neprestano smije, a upravo tu pozitivnu energiju prenosi i na ekran. Njezin cilj nije izvući kontroverzan naslov, već publici približiti sportaše kao cjelovite ličnosti. Ta kombinacija kredibiliteta, stručnosti i topline postala je njezin zaštitni znak, čineći je jednim od najomiljenijih lica španjolskog sportskog novinarstva i dokazom da se povjerenje publike gradi autentičnošću.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U današnje doba, utjecaj medijskih ličnosti ne mjeri se samo na televizijskim ekranima, već i na društvenim mrežama. Ainhoa Pérez i na tom je polju prava zvijezda. Njezin Instagram profil, na kojem je prati više od 145.000 ljudi, postao je prozor u njezin dinamičan profesionalni, ali i privatni život.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ondje dijeli trenutke s putovanja, atmosferu s legendarnih stadiona poput Santiago Bernabéua ili Camp Noua te interakcije s navijačima. Njezina je popularnost nadišla granice Španjolske, pa su je primijetili i neki američki sportski blogovi, proglasivši je "zvijezdom u usponu".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako ponekad dolazi do simpatičnih zabuna, gdje je u stranim medijima zamijene za sportašicu, to samo potvrđuje njezin rastući globalni doseg. Njezin privatni život također je vezan uz nogomet; u dugogodišnjoj je vezi s Antonijom Siverom, golmanom prvoligaša Alavésa.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kroz svoj rad i javni nastup, Ainhoa je pokazala kako se može biti vrhunski profesionalac i istovremeno zadržati pristupačnost, postavši inspiracija mnogim mladim novinarima. *uz korištenje AI-ja
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram