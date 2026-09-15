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ZANOSNA NOVINARKA

FOTO Ona je španjolska Diletta! Ljubi golmana i mami uzdahe, a intervjuirala je i Hrvate na SP-u

Ainhoa Pérez španjolska je sportska novinarka i TV voditeljica, jedno od prepoznatljivijih lica DAZN-a, koja prvenstveno prati nogomet i LaLigu. Ljubi golmana Alavesa i pričala je s Hrvatima tijekom SP-a 2026. godine
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FOTO Ona je španjolska Diletta! Ljubi golmana i mami uzdahe, a intervjuirala je i Hrvate na SP-u
U bučnom svijetu španjolskog nogometa, gdje su svjetla reflektora uperena u zvijezde poput Viníciusa Júniora ili Judea Bellinghama, jedno se lice s ruba terena probilo u prvi plan i postalo nezaobilazan dio prijenosa La Lige. | Foto: Instagram
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U bučnom svijetu španjolskog nogometa, gdje su svjetla reflektora uperena u zvijezde poput Viníciusa Júniora ili Judea Bellinghama, jedno se lice s ruba terena probilo u prvi plan i postalo nezaobilazan dio prijenosa La Lige. | Foto: Instagram
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