UOČI KARNEVALA U RIJU

FOTO Ona je za njime totalno luda! Evo što radi Viniciusova cura. Provocira i vatreno pozira

Vinicius Junior u vezi je s Virginijom Fonsecom. Ova poduzetnica i influencerica skandalozne prošlosti privukla pažnju javnosti. Njihova veza već naišla na prepreke
Brazilska influencerica i TV voditeljica Virginia Fonseca (26), djevojka nogometne zvijezde Real Madrida Viníciusa Júniora, izazvala je pravu buru na društvenim mrežama uoči svog debitantskog nastupa na karnevalu u Riju. | Foto: Instagram
Brazilska influencerica i TV voditeljica Virginia Fonseca (26), djevojka nogometne zvijezde Real Madrida Viníciusa Júniora, izazvala je pravu buru na društvenim mrežama uoči svog debitantskog nastupa na karnevalu u Riju. | Foto: Instagram
