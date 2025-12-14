FOTO Ona stoji iza carstva Lea Messija. Zajedno su od srednje

Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju. Messi je još kao mali govorio prijateljima da je Antonela “najljepša djevojčica koju je ikad vidio”, a kasnije je priznao da je već tada znao da želi biti dio njenog života
Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju.
| Foto: Instagram
Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju. |
Foto: Instagram
Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju.
| Foto: Instagram
Messi je u Barceloni postao svjetska legenda, oborio brojne rekorde i osvojio sve najveće nagrade, a 2022. s Argentinom i Svjetsko prvenstvo. No uvijek je naglašavao da mu je obitelj prvi oslonac
| Foto: Instagram
Messi je još kao mali govorio prijateljima da je Antonela “najljepša djevojčica koju je ikad vidio”, a kasnije je priznao da je već tada znao da želi biti dio njenog života
| Foto: Instagram
Antonela je studirala, ali je preselila u Barcelonu i započela vlastitu karijeru u modelingu i modi. Često ističe koliko joj je važna obitelj, a u jednom intervjuu rekla je: “Mi smo normalna obitelj, bez obzira na njegovu slavu. Kod kuće smo samo Leo i ja.”
| Foto: Instagram
- Sve što radim, radim za svoju djecu i za Antonelu. Oni su moj mir - rekao je jednom prilikom
| Foto: Instagram
Vjenčali su se 2017. u Rosariju, a danas imaju tri sina: Thiaga, Matea i Cira. Zanimljivo, Mateo je navijač Reala i to zato da iziritira starijeg brata Thiaga, priznao je Messi
| Foto: Instagram
- Mogu osvojiti sve trofeje na svijetu, ali ništa se ne može usporediti s trenutkom kad me moji sinovi zagrle - kaže sjajni Argentinac
| Foto: Instagram
U današnjem vremenu površnih odnosa i raznih interesnih "ljubavi", Lionel i Antonela pravo su osvježenja i lijepa priča
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram