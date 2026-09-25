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ARHITEKTI O MAKSIMIRU

FOTO Oni nisu ušli ni u Top 5: Evo što o svojim stadionima kažu Zaha Hadid i hrvatski 3LHD

Piše Ivan Hruškovec,
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FOTO Oni nisu ušli ni u Top 5: Evo što o svojim stadionima kažu Zaha Hadid i hrvatski 3LHD
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Foto: ZHA/3LHD
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Slavni Zaha Hadid arhitekti stadion su htjeli stopiti s parkom Maksimir, a hrvatski 3LHD stadion je pokušao promatrati kao dio šire urbane transformacije prostora između Maksimira i Borongaja, piše Marko Dabrović iz 3LHD-a

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Nakon što je u Zagrebu predstavljen pobjednički projekt za novi stadion Maksimir, ne stišavaju se žestoke reakcije na kontroverzni projekt talijanskih arhitekata. Natječaj na kojem je sudjelovalo čak 88 radova završio je izborom rješenja studija VG13 Architects Studio Associato, o kojem je Zvonimir Boban rekao da su htjeli poštovati duh, povijest i nogomet Maksimira, kao i duh Zagreba i Dinama. 

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Dok se oko pobjedničkog rada razvila žustra rasprava, pažnju privlače i projekti koji nisu ušli među najbolje ocijenjene radove. Među njima su i prijedlozi renomiranih arhitektonskih studija koji su ponudili potpuno drugačije vizije Maksimira, od stadiona kao novog gradskog javnog prostora do gotovo potpunog stapanja sportskog kompleksa s prirodom Maksimirskog parka.

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Jedan od njih je projekt zagrebačkog studija 3LHD, koji se nije našao ni među pet najbolje plasiranih radova. Marko Dabrović iz 3LHD-a na društvenim je mrežama komentirao rezultate međunarodnog natječaja.

- Među 88 prijavljenih radova, naš prijedlog nije nagrađen. Ponosni smo na rad, energiju i predanost koji stoje iza njega. Glavna ideja njihova projekta bila je sažeta u poruci "Glasno iznutra, tiho izvana". Stadion je zamišljen kao kompaktna građevina oblikovana oko intenziteta nogometne utakmice - napisao je

No u 3LHD-u stadion nisu promatrali samo kao mjesto na kojem se odigravaju utakmice.

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- Stadion je velika urbana infrastruktura. Može biti potpuno aktiviran samo dva sata tjedno, dok preostalih 166 sati postaje dio svakodnevnog života grada. Zato su javni prostor, zajednički sadržaji i korištenje tijekom cijele godine bili ključni za naš prijedlog - naveo je Dabrović.

Poseban naglasak stavili su na odnos stadiona i okolnog prostora. Prema njihovoj viziji, velika investicija u Maksimir trebala je poslužiti i kao pokretač šire transformacije tog dijela Zagreba.

- Za nas je stadion također bio prilika za ponovno povezivanje dva dijela grada i korištenje jedne velike javne investicije kao pokretača šire transformacije Maksimira i Borongaja - poručio je Dabrović.

Zaha Hadid Architects: Stadion kao dio prirode

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Foto: ZHA Architects

Potpuno drugačiju viziju predstavio je i Zaha Hadid Architects, jedan od najpoznatijih arhitektonskih studija na svijetu. Njihov prijedlog obuhvaćao je ne samo novi stadion nego i sportsko-rekreacijski centar Svetice, kao dio šireg gradskog sportskog parka.

Autori su projekt povezali s poviješću Maksimira. Kako navode, njihov prijedlog vraća Maksimirskom parku jednu od njegovih povijesnih ideja, vrijeme kada je gledalište nogometnog stadiona bilo travnati brežuljak okružen šumom.

Novi stadion s 35.000 mjesta i sportski sadržaji na Sveticama zamišljeni su kao elementi prirode koji se ugrađuju u postojeći krajobraz Maksimira.

Cilj takvog pristupa bio je da sportski sadržaji ne budu korišteni samo za utakmice i sportska natjecanja, nego da postanu dio svakodnevnog života Zagrepčana.

U Zaha Hadid Architects tako su svoj koncept opisali kao novi gradski sportski park koji bi stanovnicima Zagreba bio dostupan za rekreaciju, odmor i slobodno vrijeme 365 dana u godini.

Dva projekta pokazuju i koliko su različite bile moguće interpretacije novog Maksimira. 

PROJEKTI KOJI NISU PROŠLI

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Foto: Grad zagreb

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