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NOVA LAMINEOVA LJUBAV

FOTO Ostavila dečka i vezu dugu pet godina zbog jedne poruke Yamala? Ona sad sve demantira

Prije veze s Inés, mladi je nogometaš već izgradio reputaciju osobe koju privlače starije i iskusnije partnerice, što je često bila tema medijskih napisa. Njegova najozbiljnija javna veza bila je s Alex Padillom
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FOTO Ostavila dečka i vezu dugu pet godina zbog jedne poruke Yamala? Ona sad sve demantira
Dok je Lamine Yamal, devetnaestogodišnje čudo od djeteta, slavio najveći uspjeh svoje karijere - osvajanje Svjetskog prvenstva 2026. godine sa Španjolskom - internet je pokrenuo vlastito natjecanje. | Foto: instagram
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Dok je Lamine Yamal, devetnaestogodišnje čudo od djeteta, slavio najveći uspjeh svoje karijere - osvajanje Svjetskog prvenstva 2026. godine sa Španjolskom - internet je pokrenuo vlastito natjecanje. | Foto: instagram
Komentari 4

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