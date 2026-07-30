FOTO Ostavila dečka i vezu dugu pet godina zbog jedne poruke Yamala? Ona sad sve demantira

Prije veze s Inés, mladi je nogometaš već izgradio reputaciju osobe koju privlače starije i iskusnije partnerice, što je često bila tema medijskih napisa. Njegova najozbiljnija javna veza bila je s Alex Padillom
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Dok je Lamine Yamal, devetnaestogodišnje čudo od djeteta, slavio najveći uspjeh svoje karijere - osvajanje Svjetskog prvenstva 2026. godine sa Španjolskom - internet je pokrenuo vlastito natjecanje.
| Foto: instagram
Dok je Lamine Yamal, devetnaestogodišnje čudo od djeteta, slavio najveći uspjeh svoje karijere - osvajanje Svjetskog prvenstva 2026. godine sa Španjolskom - internet je pokrenuo vlastito natjecanje. |
Foto: instagram
Dok je Lamine Yamal, devetnaestogodišnje čudo od djeteta, slavio najveći uspjeh svoje karijere - osvajanje Svjetskog prvenstva 2026. godine sa Španjolskom - internet je pokrenuo vlastito natjecanje.
| Foto: instagram
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto instagram
Umjesto trofeja, ulog je bila privatnost njegove djevojke, Inés Garcíje Santos.
| Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
Dok je on podizao pehar, ona je stavljena na javnu optuženičku klupu, a njezina ljubavna prošlost postala je predmetom digitalne istrage koja je preplavila društvene mreže i medijske portale.
| Foto: instagram
Priča koja se isplela oko njih dvoje postala je moderna bajka s mračnim obratom, priča o ljubavi, slavi i opasnostima života pod stalnim povećalom javnosti.
| Foto: instagram
Sve je počelo pričom koja zvuči kao scenarij romantičnog filma za Generaciju Z.
| Foto: instagram
Prema glasini koja se brzinom munje proširila X-om i TikTokom, Inés García, 21-godišnja modna influencerica iz Seville, bila je u stabilnoj petogodišnjoj vezi kada je na njezinom Instagramu zasvijetlila notifikacija.
| Foto: instagram
Poruku je poslao nitko drugi nego Lamine Yamal.
| Foto: James Lang/REUTERS
Taj je trenutak, tvrde brojni online izvori, bio dovoljan da preokrene njezin život.
| Foto: instagram
Navodno je nedugo nakon toga prekinula dugogodišnju vezu, uvjerena da je u mladom nogometašu pronašla svoju "srodnu dušu".
| Foto: instagram
Regionalni mediji čak su prenijeli njezine navodne izjave koje su dodatno potpalile vatru.
| Foto: instagram
- Odavno sam bila zaljubljena u Laminea. Vidjela sam ga na televiziji i uvijek mi je bio simpatija. Kada sam dobila njegovu poruku, bila sam presretna. To je bio jedan od najboljih trenutaka u mom životu - glasila je jedna od izjava koje su joj pripisane.
| Foto: instagram
Foto instagram
Prema istoj verziji priče, priznala je da su u njezinoj prethodnoj vezi već postojali problemi, ali da je Yamalova poruka bila kap koja je prelila čašu.
| Foto: instagram
- Znala sam da moram završiti prethodnu vezu jer više nismo bili na istoj valnoj duljini. Mislim da se takve stvari događaju - navodno je objasnila svoju odluku, dodavši: - Iskreno, jako volim Laminea i vjerujem da je on moja srodna duša.
| Foto: instagram
Par nije dugo skrivao svoju vezu.
| Foto: instagram
Ubrzo su se na njihovim profilima počele pojavljivati zajedničke fotografije s romantičnih večera, a djelovali su potpuno neopterećeno glasinama koje su ih okruživale.
| Foto: instagram
Vrhunac njihove javne romanse dogodio se tijekom Svjetskog prvenstva.
| Foto: instagram
Foto instagram
Inés je postala standardni dio prizora s tribina, odjevena u Yamalov dres, bodreći ga na putu do svjetskog zlata.
| Foto: instagram
Njezina popularnost je eksplodirala; postala je jedna od najprepoznatljivijih WAGsica, a svaki njezin potez, od odjevnih kombinacija do objava na Instagramu, bio je pod lupom.
| Foto: instagram
Foto instagram
No, sa slavom je došla i tamna strana.
| Foto: instagram
U satima nakon španjolske pobjede, anonimni korisnici interneta sastavili su cijeli dosje o njezinoj vezi.
| Foto: instagram
Foto instagram
Pojavile su se fotografije na kojima pozira s mladićem identificiranim kao Gonzalo Torres.
| Foto: instagram
Komentari stari godinama, poput onog gdje mu ispod zajedničke fotografije piše "Volim te, dušo", izvučeni su na svjetlo dana i predstavljeni kao krunski dokaz "izdaje".
| Foto: instagram
Foto instagram
Tvrdnje su išle toliko daleko da se pisalo kako su ona i Torres planirali vjenčanje.
| Foto: instagram
Odjednom, Inés više nije bila samo djevojka nogometne zvijezde, već je u očima mnogih postala "oportunistica" koja je ostavila dugogodišnjeg partnera zbog slave i novca.
| Foto: instagram
Slučaj Inés Garcíje postao je savršen primjer fenomena u kojem amaterski digitalni forenzičari postaju suci i porota.
| Foto: instagram
Poput modernog slučaja "Wagatha Christie", gdje je Coleen Rooney razotkrila Rebekah Vardy, korisnici su preuzeli ulogu istražitelja.
| Foto: instagram
Foto instagram
No, postojala je ključna razlika: Rooney je istraživala tko medijima odaje njezine privatne informacije, dok su stranci koji su secirali život Inés Garcíje to činili isključivo iz znatiželje, bez ikakvog javnog interesa ili osobne ugroze.
| Foto: instagram
Metoda je preživjela, ali je opravdanje nestalo.
| Foto: instagram
Ovaj je incident razotkrio duboku kontradikciju unutar Generacije Z.
| Foto: instagram
Foto instagram
Iako su iznimno svjesni pojmova poput privatnosti, pristanka i toksičnih parasocijalnih odnosa, prepoznavanje štetnog ponašanja nije nužno dovelo do suzdržanosti.
| Foto: instagram
Upravo suprotno, mladi korisnici aktivno sudjeluju u sustavima koji nagrađuju takvo ponašanje.
| Foto: instagram
Foto instagram
Prethodne generacije kupovale su tabloide koji su privatne živote žena pretvarali u javni spektakl.
| Foto: instagram
Foto instagram
Generacija Z naslijedila je nešto daleko moćnije: pretražive arhive, trajne snimke zaslona i algoritamsku distribuciju koja može pretvoriti dekontekstualizirani fragment nečijeg života u viralnu "istinu".
| Foto: instagram
Suočena s lavinom optužbi i, kako je sama rekla, "stotinama i tisućama poruka mržnje", Inés García odlučila je reagirati.
| Foto: instagram
Prvo je na svojim Instagram pričama objavila kako su mnoge objave koje kruže lažne, osuđujući napade koje je primala.
| Foto: instagram
Kasnije je ponudila i konkretan demantij ključnog dijela priče.
| Foto: instagram
Foto instagram
U jednoj od izjava negirala je da je uopće bila u romantičnoj vezi s Gonzalom Torresom.
| Foto: instagram
"U kojem je trenutku na Twitteru ili bilo gdje drugdje objavljeno da sam bila u vezi sa svojim prijateljem Gonzalom pet godina? I da sam ga ostavila da bih bila s nekim drugim? To nema nikakvog smisla. Nema nikakve dosljednosti", izjavila je, pokušavajući zaustaviti narativ koji se oteo kontroli.
| Foto: instagram
U jednoj emotivnoj objavi, pokušala je podsjetiti javnost da iza profila na društvenim mrežama stoji stvarna osoba. "Iza ovog profila stoji osoba koja ima osjećaje, koja plače i griješi... Nikoga ne povređujem. Nikome ništa nisam uzela. Jednostavno živim svoj život", napisala je.
| Foto: instagram
Njezine su riječi bile apel na empatiju u digitalnom svijetu koji je često zaboravlja, podsjetnik da pristup nečijoj povijesti ne daje dozvolu za njezino istraživanje i osuđivanje.
| Foto: instagram
Foto instagram
Dok se Inés borila s online napadima, Lamine Yamal je ostao tih, fokusiran na nogomet.
| Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
Foto instagram
Ipak, pažnja javnosti usmjerena na njegov ljubavni život nije ništa novo.
| Foto: instagram
Prije veze s dvije godine starijom Inés, mladi je nogometaš već izgradio reputaciju osobe koju privlače starije i iskusnije partnerice, što je često bila tema medijskih napisa.
| Foto: instagram
Foto instagram
Njegova najozbiljnija javna veza bila je s Alex Padillom, s kojom je bio tijekom trijumfalnog pohoda na Euro 2024. godine.
| Foto: instagram
Foto instagram
Padilla je fotografirana kako slavi s njim na terenu nakon pobjede protiv Engleske u finalu, no veza nije dugo potrajala.
| Foto: instagram
Tijekom 2025. godine, punio je stupce vezom s popularnom argentinskom pjevačicom Nicki Nicole, koja je od njega starija sedam godina.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Njihova je romansa izazvala golemu medijsku pozornost, no pokazala se kratkotrajnom, a Yamal je kasnije potvrdio da su se razišli u dobrim odnosima. Mediji su ga čak povezivali i s Fati Vazquez, koja je imala 30 godina u vrijeme glasina.
| Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto instagram
Foto instagram
Njegov ljubavni život, jednako kao i njegova karijera, odvija se pod svjetlima reflektora, gdje je svaki potez, bila to genijalna finta na terenu ili poruka poslana na Instagramu, podložan analizi i interpretaciji milijuna.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
*Uz korištenje AI-ja
| Foto: instagram