FOTO Otkrila da se razvela zbog veličine njegova spolovila! Bivši NFL igrač tužio ju je i izgubio

Američki okružni sudac Patrick Schiltz odbacio je tužbu koju je bivši igrač američkog nogometa Matt Kalil podnio protiv svoje bivše supruge, poznate influencerice i modela Haley Kalil.
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Američki okružni sudac Patrick Schiltz odbacio je tužbu koju je bivši igrač američkog nogometa Matt Kalil podnio protiv svoje bivše supruge, poznate influencerice i modela Haley Kalil.
| Foto: instagram
Američki okružni sudac Patrick Schiltz odbacio je tužbu koju je bivši igrač američkog nogometa Matt Kalil podnio protiv svoje bivše supruge, poznate influencerice i modela Haley Kalil. |
Foto: instagram
Američki okružni sudac Patrick Schiltz odbacio je tužbu koju je bivši igrač američkog nogometa Matt Kalil podnio protiv svoje bivše supruge, poznate influencerice i modela Haley Kalil.
| Foto: instagram
Pravna bitka, koja je mjesecima privlačila pozornost američkih medija, pokrenuta je nakon što je Haley javno progovorila o razlozima raspada njihovog sedmogodišnjeg braka, pri čemu je iznijela vrlo intimne detalje o njegovoj anatomiji i njihovom seksualnom životu.
| Foto: instagram
Sud je presudio da su njezini komentari zaštićeni slobodom govora, smatrajući ih autobiografskim osvrtom, čime je slučaj u ovoj fazi zaključen, iako pravni tim bivšeg sportaša već sada najavljuje sigurnu žalbu na ovakvu odluku suda.
| Foto: instagram
Cijeli slučaj započeo je u studenom 2025. godine kada je Haley gostovala u prijenosu uživo na platformi Twitch kod poznatog internetskog kreatora Marlona Garcije u njegovoj emisiji Mar-Athon.
| Foto: Profimedia
Tijekom vrlo otvorenog i dugog razgovora o ljubavi, braku i osobnom razvoju, bivši model časopisa Sports Illustrated dotaknula se teme svog propalog braka s nekadašnjom zvijezdom NFL momčadi Minnesota Vikings i Carolina Panthers.
| Foto: Profimedia
Objasnila je kako je glavni razlog njihovog razvoda bila teška fizička nekompatibilnost, jasno insinuirajući da je veličina spolovila njezinog tadašnjeg supruga predstavljala nepremostiv problem za njihov svakodnevni intiman odnos.
| Foto: BFAA
Isprva je odbijala izgovoriti detalje naglas pred kamerama, pa je opis problema utipkala na zaslon svog pametnog telefona i pokazala ga voditelju prijenosa.
| Foto: Profimedia
Nakon što ju je Garcia u nevjerici upitao je li zaista ozbiljna oko toga što je napisala, influencerica je odlučila usmeno potvrditi i dodatno pojasniti situaciju u kojoj su se oboje nalazili godinama.
| Foto: Profimedia
Pokušali smo apsolutno sve što je bilo u našoj moći, od raznih terapeuta do liječnika, nisam uopće lagala o tome - rekla je Haley tijekom prijenosa.
| Foto: Profimedia
U nastavku razgovora naglasila je kako intimnost između njih dvoje jednostavno nije bila moguća osim ako bi to iskustvo završilo tako da ona ostane u suzama.
| Foto: DANIEL COLE
Komentirajući specifične detalje, izjavila je da Matt spada u nula zarez nula jedan posto populacije, a njegov je ponos usporedila s dvije limenke Coca-Cole složene jedna na drugu, možda čak i trećom.
| Foto: instagram
Otkrila je i kako je u potpunom očaju istraživala medicinske zahvate poput liposukcije kako bi pokušala riješiti problem koji ih je sprečavao u normalnom funkcioniranju unutar bračne zajednice.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Unatoč iznesenim pikanterijama, u sudskim dokumentima koje je kasnije predala njezina obrana istaknuto je kako je tijekom istog tog prijenosa bivšeg supruga opisala kao najboljeg dečka na svijetu te da je njezino izlaganje bilo dio iskrenog osvrta na vlastito iskustvo, a ne zlonamjeran napad na njegov karakter.
| Foto: instagram
Par je inače započeo vezu nedugo nakon što su Minnesota Vikingsi izabrali Matta kao četvrti izbor na draftu 2012. godine, vjenčali su se u srpnju 2015. godine, a ona je zahtjev za razvod podnijela u svibnju 2022. godine navodeći nepomirljive razlike.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Nakon što su isječci iz prijenosa postali viralni na društvenim mrežama, Matt Kalil je podnio tužbu u siječnju 2026. godine, optužujući bivšu suprugu za narušavanje privatnosti i nepravedno bogaćenje.
| Foto: instagram
Prema navodima iz tužbe podnesene saveznom okružnom sudu u Minnesoti, nekadašnji ofenzivni linijaš tvrdio je da su njezini ponižavajući i duboko osobni komentari izložili njega i cijelu njegovu obitelj široko rasprostranjenom ismijavanju i neželjenoj pozornosti javnosti.
| Foto: instagram
S obzirom na to da se slučaj vodio pred saveznim sudom, Kalil je za pretrpljenu štetu morao zatražiti iznos veći od 75 tisuća dolara.
| Foto: instagram
U službenim sudskim dokumentima posebno je naglašeno kako je njegova nova supruga, manekenka Keilani Asmus s kojom se vjenčao u travnju 2024. godine i nedugo nakon toga dobio sina, počela primati izrazito uznemirujuće i alarmantne poruke na društvenim mrežama nakon što je sporni videozapis počeo masovno cirkulirati internetom.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Mattov pravni tim tvrdio je da se Haley financijski okoristila novostečenom popularnošću, prikupivši velik broj novih pratitelja, milijune pregleda i sponzorstava zahvaljujući otkrivanju najintimnijih detalja iz njihovog zajedničkog života.
| Foto: instagram
Foto instagram
Odvjetnik bivšeg sportaša Ryan Saba naglasio je tada kako pravo na iznošenje vlastite priče ne obuhvaća pravo na izlaganje povjerljivih bračnih informacija s očitim ciljem stjecanja slave i profita na štetu druge osobe, tvrdeći da ti detalji nemaju apsolutno nikakav legitimni javni interes.
| Foto: instagram
Foto instagram
Istaknuo je kako su njezini postupci bili ekstremni, nečuveni i izvan svih mogućih granica pristojnosti, nanijevši golemu štetu Kalilu i njegovim poslovnim pothvatima.
| Foto: instagram
Foto instagram
Pravni zastupnici influencerice oštro su odbacili sve optužbe, odmah podnijevši zahtjev za potpunim odbacivanjem tužbe.
| Foto: instagram
Njezin odvjetnik Matthew Bialick okarakterizirao je cijeli slučaj kao pravno neutemeljen pokušaj dramatičnog proširivanja postojećih zakona, čime bi se postavio iznimno opasan presedan nametanja odgovornosti ženi isključivo zbog toga što otvoreno i iskreno govori o svojim prošlim vezama.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Dodao je kako takav pravni pristup tužitelja izaziva ozbiljnu zabrinutost u kontekstu Prvog amandmana ustava Sjedinjenih Američkih Država, osobito kada se radi o slučaju u koji su izravno uključene dvije poznate javne osobe.
| Foto: instagram
Foto instagram
Zakon o narušavanju privatnosti definira taj prekršaj kao neopravdano uplitanje u nečiji osobni život bez pristanka, što nedvojbeno može uključivati i javno otkrivanje privatnih činjenica.
| Foto: instagram
Foto instagram
Međutim, u ovakvim sudskim procesima sudovi često smatraju da javne osobe imaju znatno smanjeno očekivanje privatnosti jer su se same odlučile staviti pod svjetla reflektora.
| Foto: instagram
Foto instagram
Matt je u tužbi argumentirao kako se u potpunosti povukao iz profesionalnog sporta i javnog života te da više ne odgovara uskoj definiciji javne osobe.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Haleyna obrana je na to promptno replicirala pravnim stavom da naknadno povlačenje iz javnosti ne može retroaktivno transformirati prošle događaje iz vremena kada je bio vrlo javna i eksponirana figura, budući da je godinama nastupao pred milijunskim auditorijem i punio medijske stupce svojim sportskim pothvatima, ali i javnim vjenčanjem.
| Foto: instagram
Foto instagram
Cijeli slučaj dobio je svoj sudski epilog u četvrtak, 17. rujna 2026. godine, kada je sudac donio presudu u korist influencerice, odbacivši sve točke optužnice koje je bivši sportaš podnio protiv nje.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Sudsko vijeće detaljno je utvrdilo da su njezine izjave u potpunosti zaštićene jer je govorila o vlastitom životu, bračnom iskustvu, pretrpljenim traumama i zdravstvenim izazovima tijekom trajanja braka.
| Foto: instagram
Foto instagram
Prema službenom tumačenju američkog suda, takve teme u kontekstu poznatih osoba predstavljaju materiju od legitimnog javnog interesa.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Sud je također uvažio glavni argument obrane da je primarni fokus njezinog izlaganja na internetu bio autobiografski osvrt na vlastito iskustvo, a ne ciljani, zlonamjerni napad usmjeren prema bivšem supružniku radi njegove potpune javne diskreditacije.
| Foto: instagram
Haley Kalil odmah je proslavila ovakav rasplet događaja u medijima, ne skrivajući emocije nakon višemjesečne pravne bitke.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Govoreći za različite američke portale, istaknula je koliko je bila potresena cijelim pravnim procesom, nazvavši višemjesečno parničenje iznimno mučnim, bolnim i emocionalno iscrpljujućim iskustvom za apsolutno sve uključene strane i njihove obitelji.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Tako mi je laknulo da je ovo napokon gotovo, nadam se da će ovakva presuda ohrabriti i druge žene da slobodno govore o svojim iskustvima - izjavila je tridesetčetverogodišnja influencerica nakon odluke suda.
| Foto: instagram
S druge strane, pravni tim tridesetsedmogodišnjeg bivšeg NFL igrača ne misli tako lako odustati od procesa.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Njegov odvjetnik potvrdio je medijima nedugo nakon objave sudske odluke da prvostupanjska presuda neće predstavljati kraj pravne bitke te da će Kalilov tim sigurno iskoristiti svoje pravo na ulaganje službene žalbe višoj sudskoj instanci u predviđenom zakonskom roku.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
*Uz korištenje AI-ja
| Foto: instagram
Foto instagram