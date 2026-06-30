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ZANOSNE DAME

FOTO OUI OUI OUI! Ovo su najzgodnije WAGS-ice Francuza: Tetovirana 'tigrica', glumica...

Francuska je, očekivano, ušla u 2. krug SP-a. Idući izazov im je Švedska, svi se u državi nadaju kako mogu ponoviti uspjeh iz 2018. godine, kad su osvojili Svjetsko prvenstvo... A velika podrška francuskim nogometašima bit će njihove supruge i djevojke. Upoznate najzgodnije francuske WAGS-ice...
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FOTO OUI OUI OUI! Ovo su najzgodnije WAGS-ice Francuza: Tetovirana 'tigrica', glumica...
Manekenka, poduzetnica, DJ-ica i influencerica prekrivena tetovažama, Zoe Cristofoli mnogo je više od samo partnerice nogometaša Thea Hernandeza. Talijanka iz Verone izgradila je vlastito ime u svijetu mode i biznisa, a njezin osebujan stil privlači pozornost javnosti jednako kao i veza s francuskim nogometašem... | Foto: Z. Cristofoli/Instagram
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Manekenka, poduzetnica, DJ-ica i influencerica prekrivena tetovažama, Zoe Cristofoli mnogo je više od samo partnerice nogometaša Thea Hernandeza. Talijanka iz Verone izgradila je vlastito ime u svijetu mode i biznisa, a njezin osebujan stil privlači pozornost javnosti jednako kao i veza s francuskim nogometašem... | Foto: Z. Cristofoli/Instagram
Komentari 1

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