FOTO OUI OUI OUI! Ovo su najzgodnije WAGS-ice Francuza: Tetovirana 'tigrica', glumica...

Francuska je, očekivano, ušla u 2. krug SP-a. Idući izazov im je Švedska, svi se u državi nadaju kako mogu ponoviti uspjeh iz 2018. godine, kad su osvojili Svjetsko prvenstvo... A velika podrška francuskim nogometašima bit će njihove supruge i djevojke. Upoznate najzgodnije francuske WAGS-ice...
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Manekenka, poduzetnica, DJ-ica i influencerica prekrivena tetovažama, Zoe Cristofoli mnogo je više od samo partnerice nogometaša Thea Hernandeza. Talijanka iz Verone izgradila je vlastito ime u svijetu mode i biznisa, a njezin osebujan stil privlači pozornost javnosti jednako kao i veza s francuskim nogometašem...
| Foto: Z. Cristofoli/Instagram
Manekenka, poduzetnica, DJ-ica i influencerica prekrivena tetovažama, Zoe Cristofoli mnogo je više od samo partnerice nogometaša Thea Hernandeza. Talijanka iz Verone izgradila je vlastito ime u svijetu mode i biznisa, a njezin osebujan stil privlači pozornost javnosti jednako kao i veza s francuskim nogometašem...
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Foto: Z. Cristofoli/Instagram
Manekenka, poduzetnica, DJ-ica i influencerica prekrivena tetovažama, Zoe Cristofoli mnogo je više od samo partnerice nogometaša Thea Hernandeza. Talijanka iz Verone izgradila je vlastito ime u svijetu mode i biznisa, a njezin osebujan stil privlači pozornost javnosti jednako kao i veza s francuskim nogometašem...
| Foto: Z. Cristofoli/Instagram
Prije slave, Zoe je radila kao konobarica i dadilja. U svijet mode probila se zahvaljujući Instagramu, gdje je njezina pojava brzo privukla više od milijun pratitelja. Surađivala je s brendovima kao što su SHEIN i Inessa, a lice joj se našlo na naslovnicama časopisa En Vie i Sport, gdje je pozirala uz Hernandeza. Pojavila se i u glazbenom spotu Omara Pedrinija za pjesmu "Come se non ci fosse un domani" 2017. godine. Danas vodi i vlastiti modni brend OE.
| Foto: Z. Cristofoli/Instagram
Njezin nadimak "Tigrica iz Verone" nije slučajan. Zoe je poznata po brojnim tetovažama koje prekrivaju veći dio tijela. Prvu je napravila s 15 godina iz bunta, no s vremenom je to postao, kako je rekla, ritual bez kojeg ne bi bila ona. Među najistaknutijima je moljac na vratu, inspiriran filmom "Kad jaganjci utihnu"
| Foto: Z. Cristofoli/Instagram
Svoju je strast pretvorila u posao te je suvlasnica Ink Studio Lagrange, salona za tetoviranje i pirsing u Torinu.
| Foto: Z. Cristofoli/Instagram
Prije Thea, Zoe je bila u vezama s nekoliko poznatih osoba talijanskog javnog života. U ljeto 2018. bila je u kratkoj, ali medijski eksponiranoj vezi s kontroverznim fotografom Fabriziom Coronom. Povezivali su je i s bivšim reality natjecateljem Andreom Ceriolijem te vratarom Francescom Bardijem, a šuškalo se i o romansi s argentinskim napadačem Kunom Agüerom.
| Foto: Z. Cristofoli/Instagram
Thea Hernandeza upoznala je 2020. na večeri kod zajedničkog prijatelja. Iako isprva nije bilo iskrica, nogometaš je bio uporan. Javljao joj se putem Instagrama, no ona je isprva ignorirala poruke. Na kraju je popustila pozivima na večeru i ples, a njihova je veza službeno započela u lipnju 2020. godine. Prošli su i kroz krizu te prekid u svibnju 2021., no ubrzo su se pomirili i od tada su nerazdvojni.
| Foto: Z. Cristofoli/Instagram
Ona i Theo imaju dvoje djece...
| Foto: Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Dok Kylian Mbappé pokušava s francuskom nogometnom reprezentacijom do novog velikog uspjeha na Svjetskom prvenstvu, njegova navodna partnerica, španjolska glumica Ester Exposito osvaja nagrade. Nedavno je u Monacu dobila nagradu za 'najperspektivniji glumački talent' na Monte-Carlo Television festivalu...
| Foto: E. Esposito/Instagram
Daleko prije nego što su je mediji povezali s jednim od najvećih nogometaša današnjice, Madriđanka Ester Expósito Gayoso već je bila etablirana zvijezda. Svjetsku slavu stekla je ulogom Carle Rosón Caleruege u Netflixovoj tinejdžerskoj drami "Elita", koja je postala jedna od najuspješnijih serija izvan engleskog govornog područja i predstavila je milijunima gledatelja diljem svijeta.
| Foto: E. Esposito/Instagram
Glumom se počela baviti još kao tinejdžerka, gradeći karijeru kroz uloge na španjolskoj televiziji. Njezin talent rano je prepoznat, o čemu svjedoče i nagrade za najbolju glumicu na Madridskim kazališnim nagradama koje je osvojila 2013. i 2015. godine...
| Foto: E. Esposito/Instagram
Gluma je samo dio javnog profila Ester Expósito. Postala je nezaobilazno lice na velikim modnim događanjima i u kampanjama luksuznih brendova. Kao globalna ambasadorica brenda Bulgari, redovito se pojavljuje na crvenim tepisima i modnim revijama...
| Foto: Simone Comi / IPA
Na Instagramu je prati čak 24 milijuna ljudi...
| Foto: E. Esposito/Instagram
Da je u vezi s francuskim superstarom krenulo se šuškati početkom godine. Navodno su zajedno viđeni u Parizi, a onda i Madridu... Bila je i na utakmicama Mbappéova Real Madrida. Nedavno su ih paparazzi 'ulovili' zajedno na jahti..
| Foto: E. Esposito/Instagram
Vezu još uvijek nisu potvrdili.
| Foto: E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto Simone Comi / IPA
Foto Sarah Meyssonnier/REUTERS
Foto E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto E. Esposito/Instagram
Foto Sarah Meyssonnier/REUTERS
Foto E. Esposito/Instagram
Foto Simone Comi / IPA
Foto PILAR OLIVARES/REUTERS
Foto Sarah Meyssonnier/REUTERS
Foto Rocco Spaziani
Foto Sarah Meyssonnier/REUTERS
Foto Rocco Spaziani
Foto Rocco Spaziani
Foto Rocco Spaziani
Foto R4179 Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress
Foto Rocco Spaziani/DPA
Foto R4179 Daziram/Geisler-Fotopress
Foto Rocco Spaziani/DPA
Foto DyD Fotografos/Geisler-Fotopress
Branič PSG-a i francuske nogometne reprezentacije Lucas Hernandez (30) u vezi je s brazilskom manekenkom i influencericom Victorijom Triay (37)...
| Foto: L. Hernandez/Instagram
Victorija obožava Muay Thai, upisala je ovu borilačku vještinu kad je imala 13 godina...
| Foto: V. Triay/Instagram
Kad je u teretani, što je često, najčešće boksa..."Boks djeluje terapeutski na mene", kaže lijepa Victoria...
| Foto: V. Triay/Instagram
Početkom godine par se našao u velikom skandalu. Hernandez i njegova partnerica u siječnju su optuženi za trgovinu ljudima, ilegalno zapošljavanje, te iskorištavanje kolumbijske obitelji. Tužiteljstvo u Versaillesu navodi kako je peteročlana kolumbijska obitelj bila zaposlena bez legalnog statusa između rujna 2024. i studenog 2025. Kolumbijci, koji su obavljali poslove čuvanja djece i zaštitara, nisu imali slobodne dane, a ponekad su radili i do 82 sata tjedno.
| Foto: V. Triay/Instagram
U izjavi koju su tad poslali Reutersu, branič Paris St. Germaina i francuske reprezentacije i njegova partnerica Victoria Triay odbacili su optužbe. "Otvorili smo svoj dom i svoje živote ljudima koji su se predstavljali kao prijatelji, koji su tražili našu ljubaznost i prema kojima smo osjećali iskrenu naklonost," rekli su.
| Foto: V. Triay/Instagram
Istraga je i dalje u tijeku, a Hernandez i Triay 'uživaju' presumpciju nevinosti.
| Foto: V. Triay/Instagram
Foto L. Hernandez/Instagram
Foto V. Triay/Instagram
Foto V. Triay/Instagram
Foto V. Triay/Instagram
Foto V. Triay/Instagram
Foto V. Triay/Instagram
Foto V. Triay/Instagram
Foto L. Hernandez/Instagram
Foto L. Hernandez/Instagram
Foto V. Triay/Instagram