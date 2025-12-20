FOTO Ova je dama ukrala svu pažnju na tribinama Opus Arene

Nogometaši Osijeka odigrali su 0-0 protiv Slaven Belupa i produžili niz bez pobjeda u HNL-u na 10 utakmica. Osječani će u 2026. ući kao zadnja momčad u prvenstvu, a s tribina Opus Arene dvoboj je s "farmaceutima" gledala prava ljepotica
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Kad se već na travnjaku nije previše toga događalo, fotoreporteri su zabilježili mladu damu na tribinama
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Utakmicu je gledala u dresu Manchester Cityja, dok je u njenom društvu bio navijač Barcelone
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Osijek je ostao posljednja momčad lige s 14 bodova nakon 18 odigranih kola
