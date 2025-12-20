Obavijesti

KAKVA LJEPOTICA

FOTO Ova je dama ukrala svu pažnju na tribinama Opus Arene

Nogometaši Osijeka odigrali su 0-0 protiv Slaven Belupa i produžili niz bez pobjeda u HNL-u na 10 utakmica. Osječani će u 2026. ući kao zadnja momčad u prvenstvu, a s tribina Opus Arene dvoboj je s "farmaceutima" gledala prava ljepotica
Osijek: Zgodna navijačica privukla pažnju zapadne tribine Opus Arene
