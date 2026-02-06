Obavijesti

Galerija

Komentari 3
POZNATI UZVANICI

FOTO Ova je ljepotica ukrala svu pozornost uoči otvaranja Igara: Tu su i Kolinda, Ibrahimović...

San Siro u Milanu ugostio je spektakularno otvaranje Zimskih olimpijskih igara 2026. Brojni poznati iz svijeta sporta, kulture, glazbe i umjetnosti stigli su na ceremoniju
Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Red Carpet at La Scala
San Siro u Milanu ugostio je spektakularno otvaranje Zimskih olimpijskih igara 2026. Brojni poznati iz svijeta sporta, kulture, glazbe i umjetnosti stigli su na ceremoniju | Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
1/36
San Siro u Milanu ugostio je spektakularno otvaranje Zimskih olimpijskih igara 2026. Brojni poznati iz svijeta sporta, kulture, glazbe i umjetnosti stigli su na ceremoniju | Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026