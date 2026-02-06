FOTO Ova je ljepotica ukrala svu pozornost uoči otvaranja Igara: Tu su i Kolinda, Ibrahimović...

San Siro u Milanu ugostio je spektakularno otvaranje Zimskih olimpijskih igara 2026. Brojni poznati iz svijeta sporta, kulture, glazbe i umjetnosti stigli su na ceremoniju
Među brojnim uzvanicima je i Ilaria Dentella (rođena 18. studeni 2003.), talijanska klizačica i influencerica, najpoznatija po svojim videozapisima o klizanju i umjetničkom klizanju na društvenoj mreži TikTok, gdje ima više od 2 milijuna pratitelja na profilu
A na ceremoniji će prisustvovati i Kolinda Grabar Kitarović, bivša hrvatska predsjednica
Kao i Zlatan Ibrahimović, savjetnik u AC Milanu
Stadion San Siro je spreman za otvaranje
A Snoop Dogg se okušao u curlingu, koji je s natjecanjima počeo prije samog otvaranja
