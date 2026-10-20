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SLIJEDE BOLJI DANI

FOTO Ovako je Spaladium Arena izgledala prije pola godine. HNS želi da bude domaćin futsal Eura

Hrvatska opet juri futsal Euro! Uefa dobila 7 kandidatura, a Zagreb i Split žele ugostiti prvenstvo 2030., odluka pada u rujnu 2027.
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Split: Započelo čišćenje Spaladium Arene
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Vlada RH je objavila kako će u obnovu sportske infrastrukture u Splitu, među kojima su Sportski centar Gripe, Park mladeži i Spaladium Arena, uložiti 54,5 milijuna eura. A bolje dane za sportsku dvoranu potvrdio je HNS objavivši kako kandidira nju, uz Arenu Zagreb, za Uefin Futsal Euro 2030. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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