FOTO Ovako je Vukovar nakon 26 godina dočekao dinamovce

VUKOVAR - DINAMO 0-4 Dinamo nakon 26 godina gostovao u Vukovaru, a tribine su gorjele uz Boyse i bubnjare, iako stadion nije bio pun
Prvi put nakon 26 godina Dinamo je gostovao u Vukovaru. Bila je veljača 2000. godine, kad su dinamovci zadnji put gostovali u Borovu Naselju, gdje je tad Ladića, Cvitanovića, Tomasa, Bišćana, Prosinečkog, Šokotu, Mikića i društvo gledalo oko 8000 gledatelja. Golova nije bilo.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Prvi put nakon 26 godina Dinamo je gostovao u Vukovaru. Bila je veljača 2000. godine, kad su dinamovci zadnji put gostovali u Borovu Naselju, gdje je tad Ladića, Cvitanovića, Tomasa, Bišćana, Prosinečkog, Šokotu, Mikića i društvo gledalo oko 8000 gledatelja. Golova nije bilo. |
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Prvi put nakon 26 godina Dinamo je gostovao u Vukovaru. Bila je veljača 2000. godine, kad su dinamovci zadnji put gostovali u Borovu Naselju, gdje je tad Ladića, Cvitanovića, Tomasa, Bišćana, Prosinečkog, Šokotu, Mikića i društvo gledalo oko 8000 gledatelja. Golova nije bilo.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Ove tople listopadske nedjelje nije se skupilo ni blizu toliko duša, makar je sve ostalo što se tiče vukovarskog zdanja ostalo na začetku ovog tisućljeća.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Bad Blue Boysi okupili su se u dobrom broju i davali zvučnu kulisu utakmici, zanimljivu sekcencu imala su i petorica dječaka u domaćim dresovima i s bubnjevima, kao odgovor na Boyse, pobravši simpatije publike.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Nije stadion bio ispunjen do kraja, ni ulaznice nisu bile svakome priuštive (20 eura zapad, 15 istok), ali dobra atmosfera očekivano nije izostala.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Dinamo je pobijedio 4-0 golovima Mislava Oršića, Kirila Kravcova, Ikera Almene i Luke Ivanušeca, ali i uz ozljedu Luke Stojkovića četiri minute nakon što je ušao u igru.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL