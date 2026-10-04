Obavijesti

Galerija

Komentari 0
POGLEDAJTE ATMOSFERU

FOTO Ovako je Vukovar nakon 26 godina dočekao dinamovce

VUKOVAR - DINAMO 0-4 Dinamo nakon 26 godina gostovao u Vukovaru, a tribine su gorjele uz Boyse i bubnjare, iako stadion nije bio pun
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Vukovar i Dinamo sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa
Prvi put nakon 26 godina Dinamo je gostovao u Vukovaru. Bila je veljača 2000. godine, kad su dinamovci zadnji put gostovali u Borovu Naselju, gdje je tad Ladića, Cvitanovića, Tomasa, Bišćana, Prosinečkog, Šokotu, Mikića i društvo gledalo oko 8000 gledatelja. Golova nije bilo. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/43
Prvi put nakon 26 godina Dinamo je gostovao u Vukovaru. Bila je veljača 2000. godine, kad su dinamovci zadnji put gostovali u Borovu Naselju, gdje je tad Ladića, Cvitanovića, Tomasa, Bišćana, Prosinečkog, Šokotu, Mikića i društvo gledalo oko 8000 gledatelja. Golova nije bilo. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026