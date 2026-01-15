FOTO Ovdje će boraviti Hrvatska tijekom Svjetskog prvenstva

Hrvatski nogometni savez potvrdio je kako će "vatreni" boraviti u baznom kapu u Alexandriji. Riječ je o gradu smještenom u saveznoj državi Virginiji, nedaleko od glavnog grada SAD-a, Washingtona
Foto: booking.com/PIXSELL
Foto: booking.com/PIXSELL
"Temeljito smo analizirali više od 60 mogućih kampova prije ždrijeba, a nakon što smo saznali lokacije utakmice napravili smo kraću listu kampova koji zadovoljavaju naše kriterije, a koje smo potom uživo obišli i detaljno proučili. Po povratku iz Sjeverne Amerike, predstavili smo te opcije izborniku Zlatku Daliću i užem stožeru reprezentacije," izjavila je team managerica Vatrenih Iva Olivari
Delegacija HNS-a obišla je osam potencijalnih kampova na sjeveroistoku SAD-a te u Kanadi, a svi su se jednoglasno složili, uz izbornika Zlatka Dalića, kako je najbolji odabir Alexandria
"Alexandria nam nudi najbolju kombinaciju odličnog trening centra i ugodnog hotela, uz neposrednu blizinu zračne luke i dobru geografsku poziciju u odnosu na gradove gdje igramo utakmice prvog kruga. Sa sportske strane, a ona nam je uvijek na prvom mjestu, imat ćemo zaista vrhunske uvjete u Biskupskoj gimnaziji, od terena preko fitnessa do prostorija za oporavak, tako da nismo imali puno dvojbi, sve nam je 'sjelo na prvu', uključujući ugodne domaćine i u hotelu i trening centru", izjavio je tehnički direktor Stipe Pletikosa
Kamp se sastoji od hotela AKA i trening centra u Biskupskoj gimnaziji. Hotel AKA otvoren je u travnju 2023. godine, a višestruko je nagrađivan za moderan dizajn. Smješten je u blizini rijeke Potomac. Prema podacima iz 2020. godine, Alexandria ima skoro 160.000 stanovnika, što ga čini šestim najmnogoljudinijim u saveznoj državi Virginia i tek 169. u SAD-u. Vremenska razlika između Hrvatske i Alexandrije iznosi šest sati
"Prema svemu što smo čuli i vidjeli, Alexandria je bila najbolji izbor za nas te mi je drago što smo uspjeli osigurati tu lokaciju. Puno je faktora koji čine dobar kamp i koje smo uzimali u obzir - od uvjeta na trening centru, kvalitete hotela, geografske lokacije, udaljenosti od zračne luke, privatnosti i okruženja - te nam po svemu viđenom Alexandria nudi najbolju kombinaciju tih faktora. Naravno, doživljaj kampa na kraju uvijek najviše određuje rezultat, pa se tako nadam da će nam Alexandria ostati u jednako dobrom sjećanju kao Šumska rapsodija u Rusiji ili Hilton u Dohi", naglasio je izbornik Zlatko Dalić
Predsjednik HNS-a Marijan Kustić uvjeren je kako će igraći imati najbolje moguće uvjete za pripremu. Na raspolaganju imaju Biskupsku gimnaziju koja se nalazi na 15-ak minuta vožnje od hotela AKA, a HNS ističe kako ova škola ima atletski sadržaj koji spada među najboljima u regiji.
Tu je nogometni teren, koji je najvišeg standarda, a zatim trening centar s vrhunskim fitness centrom, atletskom stazom i spravama za kardiovaskularni trening, kao i teretanu te sprave za oporavak.
"Naša je obveza uvijek omogućiti najbolje moguće uvjete igračima i stožeru, kako za sportsku pripremu tako i za oporavak te boravak. Alexandria je bila prvi izbor našeg stožera i stoga sam uvjeren da ćemo tamo imati sve ono što reprezentacija treba - vrhunski trening centar, ugodan hotel i mir. Svjesni smo da će SP na ovako velikom teritoriju biti itekako veliki logistički izazov, ali imamo odličnu, iskusnu, uhodanu i marljivu logističku ekipu s kojom je naša reprezentacija u najboljim rukama", poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić
