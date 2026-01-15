Obavijesti

Galerija

Komentari 0
HNS ODABRAO KAMP

FOTO Ovdje će boraviti Hrvatska tijekom Svjetskog prvenstva

Hrvatski nogometni savez potvrdio je kako će "vatreni" boraviti u baznom kapu u Alexandriji. Riječ je o gradu smještenom u saveznoj državi Virginiji, nedaleko od glavnog grada SAD-a, Washingtona
FOTO Ovdje će boraviti Hrvatska tijekom Svjetskog prvenstva
Hrvatski nogometni savez potvrdio je kako će "vatreni" boraviti u baznom kapu u Alexandriji. Riječ je o gradu smještenom u saveznoj državi Virginiji, nedaleko od glavnog grada SAD-a, Washingtona | Foto: booking.com/PIXSELL
1/38
Hrvatski nogometni savez potvrdio je kako će "vatreni" boraviti u baznom kapu u Alexandriji. Riječ je o gradu smještenom u saveznoj državi Virginiji, nedaleko od glavnog grada SAD-a, Washingtona | Foto: booking.com/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026