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STADION U SURČINU

FOTO Ovo je stadion u Beogradu gdje će se igrati finale Europa lige. Još nije ni izgrađen...

Piše 24sata,
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FOTO Ovo je stadion u Beogradu gdje će se igrati finale Europa lige. Još nije ni izgrađen...
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Foto: Screenshot
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Kompleks u Surčinu prostirat će se na 121 hektar i sadržavat će trgovački centar te nogometnu akademiju. Rokovi su već sada problem. Izgradnja stadiona košta 257 milijuna eura.

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Uefa je odlučila da će Beograd biti domaćin finala Europske lige 2029. godine. Odluka je odmah izazvala kontroverze jer će se utakmica igrati na Nacionalnom stadionu u Surčinu - objektu koji je tek u početnoj fazi izgradnje, s probijenim rokovima i vrtoglavo rastućim troškovima.

Na sjednici Izvršnog odbora Uefe u Solunu odlučeno je da će Beograd biti domaćin, dok će finale 2028. ugostiti Bukurešt. Kandidatura Srbije bila je jedinstvena jer se temeljila na obećanju, a ne na postojećoj infrastrukturi. Dok su konkurenti poput Lyona i Torina nudili gotove, moderne stadione, Srbija je u utrku ušla s projektom koji značajno kasni i čije je izvršenje proračuna, prema dostupnim podacima, ispod jedan posto.

Foto: Screenshot

Megalomanski projekt u sklopu EXPO-a 2027.

Novi Nacionalni stadion, čija je gradnja započela 1. svibnja 2024., zamišljen je kao dio kompleksa EXPO 2027. Projektirao ga je arhitekt Mark Fenwick, a planirani kapacitet je oko 52.000 mjesta, s mogućnošću proširenja na 60.000. Kompleks u Surčinu prostirat će se na 121 hektar i sadržavat će trgovački centar te nogometnu akademiju. Rokovi su već sada problem. Izgradnja stadiona košta 257 milijuna eura. Prvotno je završetak najavljen za kraj 2026., no sada se kao realniji termin spominje početak 2028. zbog stabilizacije terena i planirane pauze tijekom izložbe.

Foto: Screenshot

- Dat ćemo narodu da izabere ime. Ja sam mislio da se zove Srbija, ali narod će glasati, ljudi su pametni. Nije stvar samo u stadionu, već u životima naših ljudi, kamo će roditelji voditi djecu i unuke, gdje će provoditi vrijeme i zabaviti se. Na NBA-u se zabavite, a to mi moramo napraviti - rekao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. 

(uz korištenje AI-ja)

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