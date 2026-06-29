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KAPETAN NA ODLASKU

FOTO Ovo su Livajine brojke u Hajduku: 17 tisuća minuta čiste genijalnosti, kaosa i ludila...

Marko Livaja, nakon što ga je klub potjerao s priprema, je na izlaznim vratima Hajduka. Nakon pet godina, Hajduk okreće neku novu stranicu. Pogledajte Livajinu karijeru u Hajduku kroz ove (impresivne) brojke...
Šibenik: Šibenik i Hajduk sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a
Marko Livaja u nedjelju je potjeran s priprema Hajduka u Sloveniji zbog kršenja discipline. Čini se kako je došao kraj njegovoj priči u Hajduku, prema pisanju Dalmatinskog portala klub će mu ponuditi da kao slobodan igrač potraži novi klub... | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Marko Livaja u nedjelju je potjeran s priprema Hajduka u Sloveniji zbog kršenja discipline. Čini se kako je došao kraj njegovoj priči u Hajduku, prema pisanju Dalmatinskog portala klub će mu ponuditi da kao slobodan igrač potraži novi klub... | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Komentari 7

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