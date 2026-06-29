FOTO Ovo su Livajine brojke u Hajduku: 17 tisuća minuta čiste genijalnosti, kaosa i ludila...

Marko Livaja, nakon što ga je klub potjerao s priprema, je na izlaznim vratima Hajduka. Nakon pet godina, Hajduk okreće neku novu stranicu. Pogledajte Livajinu karijeru u Hajduku kroz ove (impresivne) brojke...
Marko Livaja u nedjelju je potjeran s priprema Hajduka u Sloveniji zbog kršenja discipline. Čini se kako je došao kraj njegovoj priči u Hajduku, prema pisanju Dalmatinskog portala klub će mu ponuditi da kao slobodan igrač potraži novi klub...
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Marko Livaja u nedjelju je potjeran s priprema Hajduka u Sloveniji zbog kršenja discipline. Čini se kako je došao kraj njegovoj priči u Hajduku, prema pisanju Dalmatinskog portala klub će mu ponuditi da kao slobodan igrač potraži novi klub... |
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Marko Livaja u nedjelju je potjeran s priprema Hajduka u Sloveniji zbog kršenja discipline. Čini se kako je došao kraj njegovoj priči u Hajduku, prema pisanju Dalmatinskog portala klub će mu ponuditi da kao slobodan igrač potraži novi klub...
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Nakon pet godina, na ne baš lijep način, Livaja bi se trebao oprostiti od Hajduka. Kluba kojeg je u tih pet godina često sam nosio, s kojim je osvojio dva Kupa, ali nije uspio doći do toliko željene titule.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Za Hajduk je Livaja, prema službenoj stranici kluba, odigrao 202 utakmice. U ta 202 dvoboja zabio je impresivna 104 gola kojima je dodao 61 asistenciju.
| Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
U Hajduku je 'najubojitiji' bio u sezoni 2021/22, kad je u 40 nastupa zabio nevjerojatna 32 gola!
| Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
U sezoni 2020/21 u 17 nastupa imao je sedam golova. Debi za Hajduk upisao je na Rujevici, 27. veljače 2021. godine, pod Paolom Tramezzanijem. S Poljuda je otišao kao 17-godišnjak, a vratio se kao 27-godišnjak...
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
U sezoni 2022/23 u 43 nastupa zabio je 21 gol. U sezoni 2023/24 u 30 utakmica pogodio je 12 puta. U sezoni 2024/25 u 40 utakmica postigao je 21 gol.
| Foto: Milan Sabic/PIXSELL
U zadnjoj sezoni, ovoj pod Gonzalom Garcijom, u 32 nastupa dao je 11 golova.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
U dresu Hajduka ubilježio je 116 pobjeda, 46 remija i 40 poraza.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Prvi gol za 'bile' zabio je u Kupu protiv Zagreba 2. ožujka 2021. godine.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Najveće pobjede u Hajduku su mu protiv Omladinca i Vukovara, 'bili' su te dvoboje pobijedili 6-0.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Najteži poraz u dresu Hajduka mu je od Dinama 26. veljače.2023. godine na Maksimiru. Modri su tad pregazili Hajduk s 4-0..
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Zabio je za Hajduk tri hattricka, protiv Istre , Belišća u Kupu i Hrvatskog dragovoljca. Sva tri hattricka zabio je u sezoni 2021/22.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Stoti gol u dresu Hajduka postigao je protiv Lokomotive 15. ožujka 2026. godine.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Na Hajdukovoj listi službenih nastupa svih vremena, Marko Livaja sa 202 nastupa nalazi se trenutačno na 45. mjestu zajedno sa još jednim igračem (Stjepan Andrijašević), navodi službeni Hajduk Prema broju postignutih pogodaka (104), nalazi se trenutačno na 9. mjestu Hajdukovih strijelaca svih vremena zajedno sa još jednim igračem (Ljubomir Benčić), navodi službeni Hajduk.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
U Hajduku je najviše utakmica odigrao s Filipom Krovinovićem (162), Dariom Melnjakom (139), Emirom Sahitijem (103)...
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
U službenim utakmicama Hajduka Livaja je igrao pod Paolom Tramezzanijem, Jensom Gustafssonom, Valdasom Dambrauskasom, Mislavom Karoglanom, Ivanom Lekom, Gennarom Gattusom i Gonzalom Garcijom. Najbolji nogomet igrao je pod Valdasom Dambrauskasom. U 37 nastupa dok je on bio trener zabio je Livaja 25 golova. Dok je Jure Ivanković bio trener Livaja je bio ozlijeđen.
| Foto: Milan Sabic/PIXSELL
Pod Tramezzanijem je zabio sedam golova u 17 nastupa.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Pod Gustafssonom je zabio 11 u 15 utakmica.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pod Karoglanom je u 26 nastupa pogodio 14 puta.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pod Lekom je u 35 utakmica zabio 15 puta.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Dok je Gattuso vodio Hajduk Livaja je u 40 utakmica zabio 21 gol.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Pod Garcijom, već smo napisali, u 32 utakmice zabio je 11 golova..
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Za Hajduk je ukupno odigrao 17.019 minuta. Zaradio je dva crvena i 37 žutih kartona.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Igor Soban/Pixsell, ChatGPT