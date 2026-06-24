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FOTO Ovo su najluđa navijačka izdanja sa Svjetskog prvenstva! Koje vam se najviše dopada?

Završeni su svi dvoboji prva dva kola Svjetskog prvenstva, bilo je tu spektakularnih golova, velikih iznenađenja, za neke puno sreće, za neke puno tuge... U velikoj galeriji izdvojili smo najzabavnija, najkreativnija i najluđa navijačka izdanja na ovom SP-u. Uživajte!
FIFA World Cup 2026 - Group E - Germany v Curacao
Foto Phil Noble/REUTERS
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Foto: Phil Noble/REUTERS
Komentari 2

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