FOTO Ovo su najluđa navijačka izdanja sa Svjetskog prvenstva! Koje vam se najviše dopada?

Završeni su svi dvoboji prva dva kola Svjetskog prvenstva, bilo je tu spektakularnih golova, velikih iznenađenja, za neke puno sreće, za neke puno tuge... U velikoj galeriji izdvojili smo najzabavnija, najkreativnija i najluđa navijačka izdanja na ovom SP-u. Uživajte!
Foto Phil Noble/REUTERS
Foto: Phil Noble/REUTERS
Foto Phil Noble/REUTERS
Foto Vincent Carchietta/REUTERS
Foto Phil Noble/REUTERS
Foto Vincent Carchietta/REUTERS
Foto AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Foto Maria Lysaker/REUTERS
Foto Simon Fearn/REUTERS
Foto AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Foto Kevin Sousa/REUTERS
Foto Kevin Sousa/REUTERS
Foto Kevin Sousa/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto DANIEL BECERRIL/REUTERS
Foto Kevin Sousa/REUTERS
Foto AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Foto Carlos Osorio/REUTERS
Foto BRIAN SNYDER/REUTERS
Foto Troy Taormina/REUTERS
Foto Phil Noble/REUTERS
Foto JESSIE ALCHEH/REUTERS
Foto DANIEL COLE/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto Kevin Ng/REUTERS
Foto Steven Bisig/REUTERS
Foto Kevin Ng/REUTERS
Foto Paul Childs/REUTERS
Foto Phil Noble/REUTERS
Foto Paul Childs/REUTERS
Foto ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Foto JUSTIN MAKANGARA/REUTERS
Foto Jerome Miron/REUTERS
Foto Patrice Noel/REUTERS
Foto Anne-Marie Sorvin/REUTERS
Foto Vincent Carchietta/REUTERS
Foto STEVEN WATT/REUTERS
Foto Kai Pfaffenbach/REUTERS
Foto DANIEL BECERRIL/REUTERS
Foto Carlos Osorio/REUTERS
Foto AMANDA PEROBELLI/REUTERS