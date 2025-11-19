Obavijesti

Galerija

Komentari 2
SRAMOTNE UVREDE

FOTO Pjevačicu napali zbog nastupa na NFL utakmici. 'Obukla si se kao striptizeta'

Miami Dolphinsi i Washington Commandersi su u nedjelju u Madridu ispisali povijesti. Prvi put se NFL utakmica igrala na španjolskom tlu, no američke medije zaokupio je nastup pjevačice Karine Pasian, čija je odjevna kombinacija izazvala kontroverze
1052778790
Karina Pasian, američka pjevačica s prebivalištem u Madridu, koja je uoči utakmice pjevala američku himnu, izašla je na teren u crnoj mini haljini s dubokim dekolteom, koju je upotpunila čarapama do bedara, podvezicama i dugim crnim rukavicama. Čim je NFL objavio snimku izvedbe na društvenoj mreži X, uslijedila je lavina negativnih komentara. | Foto: Profimedia
1/14
Karina Pasian, američka pjevačica s prebivalištem u Madridu, koja je uoči utakmice pjevala američku himnu, izašla je na teren u crnoj mini haljini s dubokim dekolteom, koju je upotpunila čarapama do bedara, podvezicama i dugim crnim rukavicama. Čim je NFL objavio snimku izvedbe na društvenoj mreži X, uslijedila je lavina negativnih komentara. | Foto: Profimedia
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025