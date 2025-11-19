FOTO Pjevačicu napali zbog nastupa na NFL utakmici. 'Obukla si se kao striptizeta'

Miami Dolphinsi i Washington Commandersi su u nedjelju u Madridu ispisali povijesti. Prvi put se NFL utakmica igrala na španjolskom tlu, no američke medije zaokupio je nastup pjevačice Karine Pasian, čija je odjevna kombinacija izazvala kontroverze
Karina Pasian, američka pjevačica s prebivalištem u Madridu, koja je uoči utakmice pjevala američku himnu, izašla je na teren u crnoj mini haljini s dubokim dekolteom, koju je upotpunila čarapama do bedara, podvezicama i dugim crnim rukavicama. Čim je NFL objavio snimku izvedbe na društvenoj mreži X, uslijedila je lavina negativnih komentara.
Gledatelji su njezin izgled opisali kao "neprimjeren", "sramotan" i "pun nepoštovanja". Mnogi su smatrali da odjeća priliči kabaretskom nastupu ili noćnom klubu, a ne svečanom činu izvođenja nacionalne himne. Kritike su išle toliko daleko da su je neki nazivali "striptizetom", pitajući se tko je odobrio takav nastup.
Nekoliko dana nakon bure koja se podigla, oglasila se i sama pjevačica. U razgovoru za TMZ Sports, Pasian je izrazila iznenađenje reakcijama te otkrila ključan detalj – njezinu odjevnu kombinaciju unaprijed je odobrila sama NFL organizacija.
"Odobrili su moju odjeću nekoliko dana prije nastupa. Sve je bilo odobreno", izjavila je. Objasnila je da je njezin stil bio inspiriran kabareom, estetikom koju voli i prihvaća, te da joj nipošto nije bila namjera ikoga uvrijediti. "Stvarno mi je žao ako se netko osjetio uvrijeđenim, ali to mi nije bila namjera. Htjela sam se dobro zabaviti. Svidjela mi se moja odjeća!"
Odabir Karine Pasian za ovaj povijesni događaj nije bio slučajan. Rođena u New Yorku, ova 34-godišnja pjevačica savršeno se uklopila u NFL-ovu viziju spajanja dviju kultura, s obzirom na to da već godinama živi i radi u Madridu.
Njezina karijera je impresivna. Kao tinejdžerica potpisala je ugovor s izdavačkom kućom Def Jam, a 2008. godine zaradila je nominaciju za nagradu Grammy za pjesmu "Can’t Find the Words". Godinu ranije, nastupila je u Bijeloj kući za vrijeme mandata predsjednika Georgea W. Busha. Španjolskoj publici poznata je i po sudjelovanju u showu "La Voz" ("The Voice"), gdje je stigla do finala. Njezin mentor, Quincy Jones, nazvao ju je svojim "glazbenim kumčetom".
