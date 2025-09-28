Obavijesti

FOTO Plava fantazija u slikama: Pričuve Dinama ispisale bajku, miljenik navijača konačno igrao

DINAMO - SLAVEN 4-1 'Modri' su uvjerljivo srušili 'farmaceute', a golove su zabili Kulenović i Bakrar, koji su dobili šansu u početnom sastavu, te Hoxha i Lisica. Na Maksimiru je veliko slavlje gledalo 9012 navijača
Foto Igor Soban/PIXSELL
