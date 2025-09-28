POGLEDAJTE GALERIJU
FOTO Plava fantazija u slikama: Pričuve Dinama ispisale bajku, miljenik navijača konačno igrao
DINAMO - SLAVEN 4-1 'Modri' su uvjerljivo srušili 'farmaceute', a golove su zabili Kulenović i Bakrar, koji su dobili šansu u početnom sastavu, te Hoxha i Lisica. Na Maksimiru je veliko slavlje gledalo 9012 navijača
Nogometaši Dinama pobijedili su Slaven Belupo s uvjerljivih 4-1 u 8. kolu HNL-a.
Strijelac i asistent bio je Arber Hoxha, koji nije htio proslaviti gol protiv bivšeg kluba.
Gol je postigao i Sandro Kulenović pa šestim pogotkom u HNL-u ove sezone preuzeo vrh liste najboljih strijelaca lige ispred Omerovića (5) i Belje (4).
Kulenović je na najbolji mogući način iskoristio šansu od prve minute i opravdao povjerenje Marija Kovačevića.
Mogao je zabiti i drugi, ali je promašio penal koji je sam izborio. Obranio mu ga je Hadžikić što je bio Kulenovićev prvi promašen penal u seniorskoj karijeri. Prethodno je 13 puta bio uspješan, pozitivan niz zaustavio se na 14. pokušaju.
Priliku od prve minute iskoristio je i Monsef Bakrar, koji je postigao svoj drugi gol ove sezone u HNL-u.
Treba istaknuti da je šansu od starta dobio i Ismael Bennacer koji je odigrao solidnu utakmicu, ali na kojem se da primijetiti da tek treba uhvatiti pravu formu.
Ono što posebno veseli navijače Dinama je ulazak Roberta Mudražije, miljenika navijača. Kovačević mu je dao posljednjih 15-ak minuta.
Odličnu predstavu Dinama budnim okom gledali su Zvonimir Boban i Velimir Zajec.
