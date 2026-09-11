FOTO Plazibat u tajnosti stao pred oltar s lijepom Martinom: Sve su skrivali od javnosti

Plazibat i Dulčić godinama su u vezi, a zaručili su se još 2019. godine. Vjenčanje su planirali i ranije, ali su im organizaciju otežavale Plazibatove sportske obveze, treninzi i život na relaciji Hrvatska - Amsterdam
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Antonio Plazibat navodno se u tajnosti oženio dugogodišnjom partnericom Martinom Dulčić, unukom legendarnog hrvatskog plivačkog maratonca Veljka Rogošića.
| Foto: instagram
Antonio Plazibat navodno se u tajnosti oženio dugogodišnjom partnericom Martinom Dulčić, unukom legendarnog hrvatskog plivačkog maratonca Veljka Rogošića. |
Foto: instagram
Antonio Plazibat navodno se u tajnosti oženio dugogodišnjom partnericom Martinom Dulčić, unukom legendarnog hrvatskog plivačkog maratonca Veljka Rogošića.
| Foto: instagram
Kako piše Slobodna Dalmacija, vjenčanje je održano u Dubrovniku, a mladenci su cijeli događaj željeli zadržati daleko od očiju javnosti.
| Foto: instagram
Uzvanici su navodno zamoljeni da ne objavljuju fotografije i snimke sa svadbe na društvenim mrežama.
| Foto: instagram
Ni Plazibat ni njegova supruga zasad nisu objavili ništa o vjenčanju, iako su inače aktivni na društvenim mrežama.
| Foto: instagram
Martina je za medije kratko poručila da privatni život želi zadržati za sebe.
| Foto: instagram
Među uzvanicima su se, prema neslužbenim informacijama, našle i splitska influencerica Ella Jerković te dubrovačka liječnica Ana Bekić, koje su prethodno bile i na Martininoj djevojačkoj zabavi na brodu kod Hvara.
| Foto: instagram
Plazibat i Dulčić godinama su u vezi, a zaručili su se još 2019. godine.
| Foto: instagram
Vjenčanje su planirali i ranije, ali su im organizaciju otežavale Plazibatove sportske obveze, treninzi i život na relaciji Hrvatska - Amsterdam.
| Foto: instagram
Trebali smo ove godine napraviti pir, ali kako je sto puta bilo do sada - borim se, ne borim se - godina je brzo prošla - rekao je Plazibat u intervjuu za IN Magazin.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto instagram
Ona mi već dođe kao žena, ja to tako gledam. Nije da će biti neke razlike, ali to činim da bih pred Bogom bio čist - dodao je prošle godine.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto instagram
Njihova ljubavna priča počela je slučajnim susretom u zračnoj luci u Splitu.
| Foto: instagram
Na aerodromu smo se vidjeli, doslovno kao u filmu. Ona je mene više vidjela nego ja nju jer sam izašao s aerodroma glave gore. Ona je mene prva dodala na Instagramu, a ja sam joj se nakon toga javio - ispričao je jednom prilikom Plazibat.
| Foto: instagram
Početak veze ipak nije bio potpuno jednostavan.
| Foto: instagram
Martina ga je u početku odbila nakon što je saznala da iz prijašnje veze ima sina, ali su se poslije ponovno zbližili.
| Foto: instagram
Plazibat je više puta isticao koliko mu njezina podrška znači tijekom priprema za borbe.
| Foto: instagram
Najvažnije mi je što razumije da nećemo ići na sto mjesta kada dođem umoran s treninga. Bit ćemo kod kuće, igrati igrice, gledati televiziju i uživati zajedno. Neki misle da je život sportaša dosadan, ali Martina ima puno razumijevanja - govorio je hrvatski kikboksač.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Martina je ranije priznala i da joj nije lako gledati njegove borbe.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Teško je gledati borbu znajući da netko želi "skinuti glavu" voljenoj osobi, ali to je takav sport. S njim prolazim pripreme pa znam koliko odricanja sve zahtijeva. Pomažem mu tako što živim s njim u Amsterdamu i brinem se za ostalo, a njemu prepuštam da se koncentrira samo na trening - rekla je.
| Foto: instagram
Foto instagram
Dok se privatno smirio, Plazibata uskoro čeka najveći izazov u karijeri.
| Foto: instagram
Foto instagram
Hrvatski teškaš 12. prosinca na priredbi COLLISION 10 u GelreDomeu u Arnhemu napada GLORY-jev naslov prvaka protiv aktualnog prvaka Moryja Kromaha.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Plazibat je poziciju prvog izazivača izborio pobjedom protiv Anisa Bouzida, a verbalni rat između njega i Kromaha već je počeo.
| Foto: instagram
Plan je jednostavan. Razbit ću mu lice i tući ga dok ne odustane. Ne zna u kakav svijet ulazi kada sa mnom stane u ring - poručio je Plazibat.
| Foto: instagram
Kromah mu je odgovorio jednako žestoko.
| Foto: instagram
Plazibat misli da dolazi po moj pojas. Može ponovno razmisliti. Njegovo vrijeme u GLORY-ju je prošlo. Ovo je moja era - rekao je aktualni prvak.
| Foto: instagram
Plazibat iza sebe već ima niz velikih uspjeha.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Osvojio je K-1 World GP u teškoj kategoriji, bio WAKO Pro svjetski prvak, a sada će imati priliku osvojiti i naslov koji mu nedostaje u GLORY-ju.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
U prosinačku borbu karijere tako ulazi i s velikom promjenom u privatnom životu, nakon što je dugogodišnju vezu s Martinom Dulčić, prema pisanju domaćih medija, okrunio brakom.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
*Uz korištenje AI-ja
| Foto: IVC