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FOTO Plazibat u tajnosti stao pred oltar s lijepom Martinom: Sve su skrivali od javnosti

Plazibat i Dulčić godinama su u vezi, a zaručili su se još 2019. godine. Vjenčanje su planirali i ranije, ali su im organizaciju otežavale Plazibatove sportske obveze, treninzi i život na relaciji Hrvatska - Amsterdam
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FOTO Plazibat u tajnosti stao pred oltar s lijepom Martinom: Sve su skrivali od javnosti
Antonio Plazibat navodno se u tajnosti oženio dugogodišnjom partnericom Martinom Dulčić, unukom legendarnog hrvatskog plivačkog maratonca Veljka Rogošića. | Foto: instagram
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Antonio Plazibat navodno se u tajnosti oženio dugogodišnjom partnericom Martinom Dulčić, unukom legendarnog hrvatskog plivačkog maratonca Veljka Rogošića. | Foto: instagram
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