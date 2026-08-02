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ATMOSFERA UTAKMICE

FOTO Pogledajte atmosferu s pune Rujevice. Kekovi ratnici su uspješno svladali slabi Rudeš

RIJEKA - RUDEŠ 2-1 Riječani su pred domaćom publikom na Rujevici otvorili sezonu domaćeg nogometnog prvenstva. S druge strane bio im je povratnik u HNL Rudeš. Adu-Adjei i Lasickas su se pobrinuli da domaćini uzmu tri boda, a razlog za veselje gostujuće momčadi bio je gol Vukića
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Rijeka: Rijeka i Rudeš sastali se u prvom kolu SuperSport HNL-a
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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