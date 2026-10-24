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FOTO Pogledajte emotivan susret Luke i Redknappa: 'Šefe, baš mi je drago što se vidimo'

Piše Mato Galić,
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FOTO Pogledajte emotivan susret Luke i Redknappa: 'Šefe, baš mi je drago što se vidimo'
Foto: Instagram
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Kakva večer na Bournemouthovu stadionu, pobjeda 3-0 protiv Milana! Nakon utakmice bilo je sjajno ponovno se susresti s Lukom Modrićem. Fantastičan igrač i još bolji čovjek, poručio je engleski trener

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Umirovljeni engleski trener Harry Redknapp (79) susreo se s Lukom Modrićem (41) nakon pobjede Bournemoutha protiv Milana 3-0 u trećem kolu Europske lige. Bivši strateg Tottenhama objavio je zajedničku fotografiju i pohvalio Hrvata.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrić nakon poraza od Španjolske (2-1)

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Modrić nakon poraza od Španjolske 2-1 VIDEO
Modrić nakon poraza od Španjolske 2-1 | Video: Tomislav Gabelić/24sata

"Kakva večer na Bournemouthovu stadionu, pobjeda 3-0 protiv Milana! Nakon utakmice bilo je sjajno ponovno se susresti s Lukom Modrićem. Fantastičan igrač i još bolji čovjek, kojeg sam imao sreću trenirati četiri godine u Tottenhamu. Bilo je lijepo prisjetiti se prekrasnih uspomena i vremena koje smo proveli zajedno", napisao je Redknapp.

Modrić mu je odgovorio u komentaru: "Baš mi je bilo drago vidjeti vas!".

Foto: Instagram

Modrić i Redknapp upoznali su se u Tottenhamu, u koji je hrvatski veznjak stigao iz zagrebačkog Dinama u ljeto 2008. godine. Redknapp je preuzeo londonski klub u listopadu iste godine i na njegovoj klupi ostao do lipnja 2012., kada se razišao s Tottenhamom. Nekoliko mjeseci kasnije Modrić je ostvario transfer u Real Madrid.

Redknapp je imao važnu ulogu u Modrićevoj prilagodbi na engleski nogomet. Hrvatski veznjak u početku nije pokazivao sve što se od njega očekivalo, a dio engleskih medija dovodio je u pitanje njegove fizičke predispozicije i sposobnost da se nametne na najvišoj razini. Redknapp, međutim, nije dvojio u njegovu kvalitetu, već mu je pružio povjerenje i važnu ulogu u momčadi.

Već 2008. godine opisivao ga je kao posebnog igrača, a godinu dana poslije poručio je da Modrić može igrati za bilo koji klub na svijetu. Posebno je isticao njegovu nogometnu inteligenciju, radne navike i karakter, prepoznajući kvalitete koje će hrvatskog veznjaka poslije odvesti do samog vrha svjetskog nogometa.

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